Aperçu des études de marché sur le strontium avec segmentation des tendances à venir, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

Qu’est-ce que le strontium ?

Le strontium est un métal alcalino-terreux à haute réactivité chimique. Il a des propriétés similaires à celles du calcium et du baryum. Contrairement au strontium naturel qui est stable, l’isotope synthétique est radioactif et constitue un composant dangereux des retombées nucléaires. En raison de sa similitude avec le calcium, le strontium est incorporé dans les os. L’aluminate de strontium est utilisé dans les jouets phosphorescents car il est biologiquement et chimiquement inerte. Les carbonates de strontium et autres sels de strontium sont utilisés dans les feux d’artifice, qui consomment environ 5 % de la production mondiale. Il est démontré qu’il réduit considérablement les fractures vertébrales chez les femmes ostéoporotiques.

Les acteurs éminents / émergents de l’étude de marché sur le strontium comprennent:

Basstech International

Carrières industrielles, SL

Chemalloy

Joyieng Chemical Limited

Noé Technologies Corporation

Pro Chem, Inc.

CHIMIE DU STRONTIUM, SA

Sakai Chemical Industry Co., Ltd.

Shenzhou Jiaxin Chemical Co., Ltd.

Solvay SA

Market Segmentation:

The global strontium market is segmented by product and application. With respect to the product, the strontium market is sub-segmented as strontium carbonate, strontium sulfate, strontium nitrate, and others. While, on the basis of application, the strontium market is segmented into electrical & electronics, pyrotechnic, medical & dental, personal care, paints & coatings, and others.

MARKET DYNAMICS

The growth in Strontium Market is characterized by increasing demand for decorative ceramic tiles from the construction industry. Another factor driving the Strontium market is increased knowledge among the consumers about the improved aesthetic appeal of tiles and international premium interior design products. However, huge costs are involved in shifting from analog technology to digital technology stands as an obstruction in the path of development of the market. Rapid increments in the number of construction projects in the emerging economies is a crucial factor responsible for the growth of the Strontium market in the near future.

