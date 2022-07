Aperçu des études de marché sur la bière sans alcool 2022, taille, part, tendances, paysage concurrentiel et prévisions d’impact du COVID-19 jusqu’en 2028

Selon un nouveau rapport d’étude de marché » Prévisions du marché de la bière sans alcool jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale par type de produit (sans alcool, 0,5 % d’alcool par volume) ; Canal de distribution (supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne, autres) et géographie » publié par The Insight Partners.

La bière sans alcool est une boisson à faible teneur en alcool obtenue par la fermentation d’ingrédients tels que le houblon, le malt, l’eau et parfois la levure. La production de bière sans alcool est réalisée selon le processus contrôlé de maltage avec une température et un pH définis. L’élimination de l’alcool est réalisée par plusieurs techniques telles que l’osmose inverse, la distillation sous vide ou la restriction de la capacité de la levure à fermenter le moût.

Le rapport sur le marché de la bière sans alcool fournit également une compréhension approfondie de l'analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, contraintes, défis et opportunités sur le marché de la bière sans alcool. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années.

Principaux acteurs du marché Bière sans alcool:

Heineken SA

Anheuser-Busch InBev SA

Erdinger Weibbrau

Big Drop Brewing Co.

Brasserie de Moscou

Brasserie Bernard

Bière Suntory

Carlsberg A/S

Brasserie Krombacher

Brasseurs de la famille Royal Swinkels

La conscience croissante de la santé des consommateurs concernant les avantages de la consommation de boissons maltées et la disponibilité des produits devrait stimuler l’industrie de la bière sans alcool. En outre, la consommation d’alcool est un problème social depuis des décennies dans plusieurs pays en raison de la forte présence de la culture et des croyances traditionnelles au sein d’une partie importante de la communauté, soutenant les tendances du marché de la bière sans alcool.

Marché de la bière non alcoolisée – L'analyse globale jusqu'en 2028 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l'amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché de la bière sans alcool avec la segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse approfondie de la traction de l'ensemble de l'industrie de la réalité virtuelle.

CADRE RÉGIONAL

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial de la bière sans alcool en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de l’année 2020 à 2028 concernant cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud. Le marché de la bière sans alcool de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde, ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial de la bière sans alcool est segmenté en type de produit et canal de distribution. Par type de produit, le marché de la bière sans alcool est classé en Sans alcool, 0,5 % d’alcool par volume. Par canal de distribution, le marché de la bière sans alcool est classé en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, vente au détail en ligne, autres.

Table des matières:

Introduction Points clés à retenir Méthodologie de la recherche Paysage du marché de la bière sans alcool Marché de la bière sans alcool – Dynamique clé du marché Marché de la bière non alcoolisée – Analyse du marché mondial Marché de la bière sans alcool – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Type de produit Marché de la bière sans alcool – Chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – Canal de distribution Chiffre d’affaires et prévisions du marché de la bière non alcoolisée jusqu’en 2028 – Analyse géographique Paysage de l’industrie Marché de la bière sans alcool, profils d’entreprises clés annexe

LISTE DES TABLEAUX

LISTE DES FIGURES

