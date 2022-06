Aperçu des activités du marché des appareils dentaires Cad Cam au Moyen-Orient en Turquie, analyses des défis et des opportunités

Rapport d’étude de marché sur les appareils dentaires Cad Cam du Moyen-Orient Turquie , l’administration marketing a soigneusement examiné l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Le marché des dispositifs dentaires CAD / CAM au Moyen-Orient et en Turquie devrait croître au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. sur les dernières technologies pour la conception précise de prothèses dentaires, ainsi que l’augmentation de la prévalence des troubles dentaires, sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les systèmes CAD/CAM utilisent une caméra optique pour prendre une empreinte virtuelle en créant une image 3D importée dans un logiciel et résultant en un modèle généré par ordinateur sur lequel la restauration est conçue. Les restaurations CAD/CAM à facettes collées sont plus conservatrices dans leur préparation dentaire.

Cependant, le coût élevé des dispositifs dentaires CAD/CAM pourrait entraver la croissance future du marché des dispositifs dentaires CAD/CAM au Moyen-Orient et en Turquie. L’adoption d’alliances stratégiques telles que des partenariats et des acquisitions par des acteurs clés du marché constitue une opportunité pour la croissance du marché des appareils dentaires CAD / CAM au Moyen-Orient et en Turquie.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisation à 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type de produit (systèmes intégrés, équipement de fraisage, fours, scanner de fours de frittage, logiciel de CAO/FAO dentaire, accessoires), matériau (céramique à base de silice, métal, céramique d’infiltration, céramique oxydée à haute performance, résine, autres), type de restauration (pilier d’implant, incrustations et onlays, facettes, couronnes et ponts, prothèse partielle fixe, reconstruction complète de la bouche, prothèses complètes, autres), application (impression 3D, fraisage dentaire, numérisation dentaire, logiciel dentaire), système (systèmes côté chaise, laboratoire systèmes), modalité (portable, autonome), utilisateur final (cliniques et laboratoires dentaires, hôpitaux dentaires, instituts de recherche/universitaires, autres), canal de distribution (vente au détail, appel d’offres direct) Pays couverts Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Irak, Syrie, Koweït, Iran, Jordanie et reste du Moyen-Orient Acteurs du marché couverts Dentsply Sirona, 3M, Straumann, Danaher, PLANMECA OY, AMD Lasers, NAKANISHI INC., IVOCLAR VIVADENT AG, OSSTEM IMPLANT CO., LTD, CARDIMED ASIA MEDIKAL LTD. STI., NOBEL BIOCARE SERVICES AG, BH DENTAL SUPPLIES, SHADI DENTAL CO. LTD, CATALYST KOWEIT, GOLDEN DENT COMPANY, PAYTEKHT CO.LTD, Align Technology et autres

Définition du marché :

Dynamique du marché des dispositifs dentaires CAD / CAM au Moyen-Orient et en Turquie

Conducteurs

Augmentation de la population gériatrique

Les troubles dentaires sont une préoccupation courante en raison de mauvaises habitudes alimentaires, du vieillissement, du vieillissement et des accidents. La population gériatrique mondiale augmente à un rythme rapide. Il existe différents types d’affections dentaires associées au vieillissement de la population, notamment la bouche sèche, les caries coronaires et la parodontite. Tous ces problèmes ont amené la population gériatrique à rechercher la meilleure option de traitement.

Augmentation de la prévalence des troubles dentaires

La santé bucco-dentaire fait référence à la santé des gencives, des dents et du système bucco-facial, qui permet de parler, de mâcher et de sourire. Les troubles dentaires sont une maladie chronique et multifactorielle qui est une préoccupation majeure pour la plupart de la population du pays du Moyen-Orient.

Retenue

Coût élevé des appareils dentaires

Le coût des soins dentaires varie considérablement dans chaque pays du Moyen-Orient. Les principaux facteurs déterminant le coût des soins dentaires comprennent la procédure requise, la zone de traitement, la complexité, les dispositifs de suivi, les raffinements, les spécialistes choisis et l’emplacement, entre autres.

Occasion

Augmentation des avancées technologiques et des initiatives stratégiques prises par les acteurs du marché

Les initiatives stratégiques telles que l’acquisition, le partenariat, l’accord contractuel et la participation à des conférences offrent des opportunités de développer leur clientèle. De plus, grâce à de telles stratégies d’initiative, les deux sociétés étendent leur portée à travers de nouveaux marchés géographiques ou industriels et accèdent à de nouveaux produits ou à de nouveaux types de clients.

Les avancées technologiques récentes permettent aux organisations de soins de santé de poursuivre de nouvelles approches dans le domaine de la dentisterie pour les empreintes optiques directes des dents et les diagnostics. Procédures traditionnelles. Par exemple, les scanners buccaux, largement utilisés dans tous les cabinets dentaires, ont beaucoup évolué ces dernières années.

Défi

Réglementations strictes pour les appareils dentaires

La commercialisation de nombreux produits dentaires par les principaux acteurs du marché est facilitée par le respect des cadres réglementaires établis par de nombreux pays du Moyen-Orient. L’approbation préalable à la mise sur le marché de divers dispositifs médicaux varie d’un pays à l’autre. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis réglemente les dispositifs dentaires et médicaux aux États-Unis. De même, au Moyen-Orient et en Afrique, des pays comme l’Arabie saoudite disposent de la Saudi Food and Drug Administration (SFDA) pour toute réglementation relative aux dispositifs médicaux.

Impact post COVID-19 sur le marché des appareils dentaires CAD / CAM au Moyen-Orient et en Turquie

Le COVID-19 a entraîné une augmentation substantielle de la demande de fournitures médicales de la part des professionnels de la santé et du grand public par mesure de précaution. Les fabricants de ces articles ont la possibilité de profiter de la demande accrue de fournitures médicales en assurant un approvisionnement régulier en équipements de protection individuelle sur le marché. Le COVID-19 devrait avoir un impact significatif sur le marché des dispositifs dentaires CAD/CAM au Moyen-Orient et en Turquie.

