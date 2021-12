Aperçu de l’industrie du marché du raffermissement de la peau 2021, acteurs exécutifs mondiaux et croissance des avantages jusqu’en 2028

Le marché du raffermissement de la peau devrait croître de 7,2% pour 2019 à 2026 avec des facteurs tels que le risque associé aux rayonnements émis par les machines de raffermissement de la peau et des réglementations gouvernementales strictes en matière d’esthétique restreignant la croissance du marché.

Le marché du raffermissement de la peau a montré un taux d’adoption et des préférences significatifs de la région Asie-Pacifique. L’augmentation du financement et du développement de la recherche et du développement dans le secteur de la santé devrait améliorer la croissance du marché.

Principaux concurrents clés du marché :

Merz Pharma

Entreprises de santé Bausch Inc

Hologic, Inc

Mignonne

Venus Concept

ALLERGAN

Lasers d’Alma

Pékin Winkonlaser Technology Limited

BISON MÉDICAL

BRERA MEDICAL TECHNOLOGIES SRL

BTL

DEKA MELA srl

EINSMED Co., Ltd

Fotona, Opatra Ltd.

Pologène.

ThermiGen, LLC

Segmentation : marché mondial du raffermissement de la peau Le marché mondial du raffermissement de la peau est segmenté en six segments notables tels que le type de produit, la portabilité, le type de traitement, l’application, l’utilisateur final et le canal de distribution. Sur la base du type de produit, le marché est segmenté raffermissement de la peau par radiofréquence, raffermissement de la peau au laser et raffermissement de la peau par ultrasons (ulthérapie).

En octobre 2017, Solta Medical (division de Baush Health) a reçu l’approbation de la FDA pour le système Thermage FLX pour la réduction non invasive de l’apparence des rides et ridules. Par cette approbation de produit, la société a amélioré son portefeuille de produits.

Sur la base de la portabilité, le marché est segmenté en portable, autonome. En janvier 2018, Cutera, Inc. a lancé une nouvelle organisation commerciale qui peut prendre en charge les produits consommables de la société pour les procédures effectuées dans les cabinets médicaux. C’était un objectif stratégique pour l’entreprise d’améliorer ses activités sur le marché en soutenant les gens.

Sur la base du type de traitement, le marché est segmenté en non invasif, mini-invasif. En mars 2016, Alma Lasers a annoncé le lancement d’Accent Prime pour le traitement du remodelage du corps et du raffermissement de la peau. Avec ce lancement, la société a élargi son portefeuille de produits, ce qui a finalement contribué à augmenter ses revenus.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en réduction des rides, lifting du visage, lifting du corps, anti-âge, autres. En mars 2016, Cutera a annoncé qu’elle avait reçu l’autorisation de l’autorité japonaise de réglementation des dispositifs médicaux, le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être, pour sa plate-forme laser à picosecondes Enlighten.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, vente au détail. En février 2018, Venus Concept Ltd. a acquis NeoGraft Solutions, Inc. (États-Unis). Cette acquisition a contribué à élargir la base de clients et le portefeuille de produits actuels de la société (Venus Concept Ltd).

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques de dermatologie, hôpitaux, salons de beauté et centres cosmétiques, soins à domicile. En août 2018, Venus Concept Ltd. a lancé un nouveau programme de partage des revenus du module de connectivité avancée (ACM) alimenté par la technologie intelligente Venus Connect. Cela a été lancé aux États-Unis et au Canada qui a fourni des conseils aux clients liés à l’esthétique.

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Pointeurs clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché du raffermissement de la peau jusqu’en 2026

La taille du marché

Marché de nouveaux volumes de ventes

Volumes des ventes de remplacement sur le marché

Base installée

Marché par marques

Volumes des procédures de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats du marché des soins de santé

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Marché des applications à venir

Étude sur les innovateurs du marché

Analyse concurrentielle : marché mondial du raffermissement de la peau

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché sont BTL, Merz Pharma, ALLERGAN, BISON MEDICAL, Pollogen, BRERA MEDICAL TECHNOLOGIES SRL, Cutera, Opatra Ltd, Venus Concept, Alma Lasers, Beijing Winkonlaser Technology Limited, DEKA MELA srl, Fotona, ThermiGen , LLC, Hologic, Inc, EINSMED Co. Ltd, Bausch Health Companies Inc.

Lancement de produit

En avril 2019, Hologic, Inc. (États-Unis) a lancé le système de radiographie d’échantillons Trident HD aux États-Unis, au Canada et en Europe. Le système Trident HD aide à fournir une qualité d’image supérieure, contribuant ainsi à réduire les rappels et à rationaliser les flux de travail pendant la réduction des temps de procédure. Cela aiderait l’entreprise à améliorer son portefeuille de produits et à renforcer sa position aux États-Unis, au Canada et en Europe.

En janvier 2018, Cutera, Inc. a lancé deux nouveaux produits Juliet et Secret RF. Les deux produits sont utilisés en médecine esthétique ; dans lequel le laser Juliet offre une alternative de premier ordre aux patients pour améliorer la fonction sexuelle et la santé vaginale globale. Le Secret RF est utilisé pour améliorer les rides légères et atténuer les cicatrices. Avec ce lancement, la société a augmenté son portefeuille de produits.

En décembre 2017, Allergan a annoncé l’approbation de son produit, le traitement CoolSculpting de la FDA, qui est une technologie de réduction de la graisse non invasive et également utilisée pour améliorer la texture de la peau et réduire la graisse sous-mentale et les traitements du double menton. L’approbation du produit garantit le traitement des clients ayant besoin de traitements non invasifs pour l’esthétique médicale.

Certains des facteurs qui sont responsables de la croissance du marché du raffermissement de la peau au cours de la période de prévision 2019-2026 :

Demande croissante pour les techniques de raffermissement de la peau non invasives : Le raffermissement de la peau est une procédure spécialement réalisée pour améliorer la peau en diminuant les ridules et la peau lâche. Il existe une demande croissante pour les techniques de raffermissement de la peau non invasives telles que la radiofréquence, les ultrasons et le laser. Ils ont la capacité d’offrir de bons résultats et offrent également un confort aux utilisateurs. Comme ils ont également besoin de toute incision sur la peau, ce qui est également à l’origine de cette technique sur le marché.

Demande croissante de raffermissement de la peau : Il y a une augmentation de la demande de raffermissement de la peau en raison de la prise de conscience croissante de la population. La croissance de la population vieillissante et l’augmentation de leur intérêt à paraître jeune sont un autre facteur qui améliore également le raffermissement de la peau. Les patients confrontés à leur laxité cutanée modérée à sévère privilégient le traitement du raffermissement cutané.

Points focaux du rapport :

• Ce rapport d’exposition permettra à la fois aux acteurs clés et aux concurrents de distinguer les battements du marché mondial.

• Une analyse approfondie des différentes dynamiques de marché telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités

• couvre toutes les tendances émergentes et les segments de l’industrie, avec leur contribution à la croissance du marché.

• Les développements concurrentiels tels que les accords, les entreprises, les nouveaux produits, les plans d’expansion et même les acquisitions sont discutés dans le rapport pour plus de précisions.

