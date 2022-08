Aperçu de l’industrie du marché des matériaux pour pneus, croissance, tendances, analyse approfondie et perspectives jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse le marché des matériaux pour pneus pour enregistrer un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le pneu est une partie importante d’un véhicule car il s’adapte à l’empreinte conçue pour correspondre au poids du véhicule. La plupart des pneus, comme ceux que l’on trouve sur les voitures et les vélos, sont des structures remplies d’air qui fournissent un coussin ferme qui absorbe les chocs lorsque le pneu roule sur un terrain accidenté. Le caoutchouc synthétique, le caoutchouc naturel, les câbles en tissu et en acier, ainsi que le noir de carbone et d’autres composés, sont utilisés pour fabriquer des pneus. Le caoutchouc butadiène et le caoutchouc styrène-butadiène sont les deux principaux polymères de caoutchouc synthétique utilisés dans la fabrication des pneus.

Les principaux acteurs du marché des matériaux pour pneus sont Orion Engineered Carbons GmbH, SIBUR International GmbH, Koninklijke Philips NV, Dongying Longxing Chemical Co., Ltd., American Zinc Recycling., Teijin Aramid BV, Umicore, SRF LIMITED, Heuver Tyrewholesale BV, ATG COGNIZANT , China Petrochemical Corporation, Royal Dutch Shell, Chevron Corporation, Nynas AB, China National Petroleum Corporation, Exxon Mobil Corporation, US Zinc., PPG Industries, Inc, Metro Tyre, Federal Corporation, Carlisle Companies Inc., Birla Tyres., PT. Multistrada Arah Sarana Tbk., Nokian Tyres plc. et Australian Tire Traders et al.

Portée du marché mondial des matériaux de pneus et taille du marché

Le marché des matériaux pour pneumatiques est segmenté en fonction du type et du type de véhicule. La croissance entre différents segments de marché vous aide à acquérir des connaissances sur les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour vous aider à identifier les différences dans les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des matériaux pour pneumatiques est segmenté en élastomères, charges renforçantes, plastifiants, produits chimiques, renforts métalliques, renforts textiles et autres.

Sur la base du type de véhicule, le marché des matériaux pour pneumatiques est segmenté en voitures particulières, camions, bus, véhicules agricoles et autres.

Points couverts par la TOC :

Aperçu du marché des matériaux de pneus: Il contient six segments, la portée de l’étude, les principaux fabricants couverts, les fragments de marché par type, la part de marché des matériaux de pneus par application, les objectifs de recherche et les années considérées.

Paysage du marché des matériaux de pneus: Ici, une partie de l’ensemble de l’industrie organisée par valeur, revenus, transactions et organisations, prix du marché, environnement brutal et derniers modèles, consolidation, développement, acquisition et principales organisations.

Profils des matériaux de pneus par fabricants : Ici, les principaux acteurs du marché mondial des matériaux de pneus sont considérés en fonction de la zone de transaction, des éléments clés, de l’avantage net, des revenus, du coût et de la création.

État et perspectives du marché des matériaux de pneus par région: dans cette section, le rapport examine l’avantage net, les transactions, les revenus, la création, une partie de l’industrie globale, le TCAC et la taille du marché par région. Ici, le marché mondial des matériaux pour pneus est étudié en profondeur en fonction de régions et de pays tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, la Chine, l’Inde, le Japon et la MEA.

Application de matériau de pneu ou utilisateur final : cette partie de l’étude exploratoire montre comment l’extraordinaire segment client final/application augmente pour le marché mondial des matériaux de pneu.

Prévisions du marché des matériaux de pneus : côté production : dans ce rapport, les créateurs se concentrent sur les hypothèses de création et de création de valeur, les mesures clés du fabricant et les estimations de création et de création de valeur par type.

Résultats et conclusions de l’étude sur les matériaux des pneus : Il s’agit de la dernière section du rapport, qui présente les conclusions des enquêteurs et l’achèvement de l’étude exploratoire.

Le rapport peut répondre aux questions suivantes :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine Taille du marché des matériaux pour pneus (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance).

Opérations de matériaux de pneus (ventes, chiffre d’affaires, taux de croissance et marge brute) des principaux fabricants mondiaux.

Principaux pays du monde (États-Unis, Canada, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne, Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Nouvelle-Zélande, Asie du Sud-Est, Moyen-Orient, Afrique, Mexique, Brésil, Amérique centrale Amérique, Chili, Pérou, Colombie) Taille du marché (ventes, chiffre d’affaires et taux de croissance) des matériaux pour pneus.

Différents types et applications de matériaux de pneus, part de marché et revenus d’application de chaque type.

Prévision de la taille du marché mondial des pneus (ventes, revenus), par région et par pays, 2022-2028.

Matières premières et équipements de fabrication en amont, analyse de la chaîne de l’industrie des pneus.

Analyse SWOT des matériaux des pneus.

Analyse de faisabilité d’investissement de nouveaux projets de matériaux pneumatiques.

