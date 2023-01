Aperçu de l’industrie du marché des machines sous vide alimentaires par application, croissance et prévision de la demande 

Un rapport commercial mondial sur les machines sous vide alimentaire contient un chapitre sur le marché mondial et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport d’étude de marché permet non seulement de gagner un temps précieux, mais ajoute également de la crédibilité au travail. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce document de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des machines sous vide pour aliments, qui a augmenté d’une valeur de 12,9 milliards en 2021 et devrait atteindre une valeur de 20,10 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

La demande croissante de services de diffusion de contenu à la demande en tant qu’Ethernet opérateur offre les divers avantages bénéfiques d’être proposés en tant que service aux consommateurs, ce qui en fait un candidat idyllique pour la diffusion de contenu à la demande, qui est l’un des principaux facteurs alimentant la croissance. du marché des machines sous vide alimentaire sur la période de prévision de 2021 à 2028. Dans cette optique, la demande croissante pour une meilleure expérience utilisateur et la popularité croissante d’offres telles que la vidéoconférence et le streaming vidéo de haute qualité contribuent également à la croissance de le marché cible.

Le document d’étude de marché à grande échelle sur les machines sous vide pour aliments comprend plusieurs détails très utiles au lecteur pour comprendre le contexte des informations présentées. Le type d’information suivant aidera le lecteur à savoir comment interpréter les résultats. Les types de répondants : clients, prospects ou grand public, la taille de l’échantillon : grand, petit ou moyen, la méthode de collecte des données, le moment auquel la recherche est effectuée, etc.

Définition du marché

Les machines sous vide sont largement utilisées dans l’industrie alimentaire, où elles sont utilisées pour emballer des produits alimentaires et non alimentaires. L’emballage sous vide est une méthode qui consiste à extraire l’air d’un emballage puis à le sceller dans un emballage imperméable, ce qui contribue à prolonger la durée de conservation du produit.

Portée et segmentation du marché des machines sous vide alimentaires

Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu'en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d'affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Secteur d'utilisation finale (industriel, commercial, domestique), type de machine (scelleuses sous vide externes, machines sous vide à chambre, machines de scellage de barquettes, autres types de machines), type d'emballage (emballage rigide, emballage semi-rigide, emballage souple) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), du Brésil, de l'Argentine et du reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud

Demande accrue de commodités à emporter qui s’adaptent aux modes de vie occupés mais sains des consommateurs d’aujourd’hui

Dynamique du marché des machines sous vide alimentaires

Conducteurs

Adoption croissante de la technologie du vide en raison de la forte demande d’aliments emballés et PAM

La demande croissante de machines sous vide pour aliments dans les industries de l’ emballage alimentaire pour les applications de séchage, les avancées technologiques dans les méthodes de séchage et l’automatisation croissante dans l’industrie alimentaire sont les principaux moteurs du marché des machines sous vide pour aliments. En outre, la demande accrue d’aliments transformés et d’aliments emballés devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante dans diverses applications

En raison des avantages inhérents tels que le contrôle de la qualité, la durabilité, l’hygiène et la conservation, ces systèmes sont largement utilisés dans une variété d’applications telles que la boulangerie et la confiserie, la viande, les fruits de mer, la volaille, les produits laitiers et les céréales. Le produit est de plus en plus utilisé dans les industries d’utilisation finale, en particulier en Asie-Pacifique, où la hausse des niveaux de fabrication et de revenu des consommateurs nationaux stimule l’innovation de ce secteur.

Occasion

Le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement est stimulé par des réglementations gouvernementales strictes, la réduction des effectifs de l’industrie de l’emballage et les progrès technologiques dans l’industrie de l’emballage pour la production d’emballages utilisant des produits non pétroliers. De plus, de nouveaux produits tels que les emballages comestibles et les emballages hydrosolubles alimentent le marché des emballages alimentaires respectueux de l’environnement.

Contraintes

Les coûts élevés de maintenance et d’installation des machines lourdes utilisées dans l’emballage sous vide limiteront le marché et poseront des défis supplémentaires au marché des machines sous vide alimentaires au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des machines sous vide alimentaires fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des machines sous vide alimentaires, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En collaboration avec 35 grandes entreprises de biens de consommation, Amcor Ltd a annoncé des mesures visant à réduire considérablement les déchets plastiques en décembre 2020. Avec un chiffre d’affaires combiné de 1 000 milliards d’euros, Amcor et ses partenaires de la coalition appliqueront deux nouvelles règles de conception pour fournir des produits plus faciles et plus rentables. emballages à recycler.

En avril 2020, Ball Corporation a annoncé les cinq usines d’emballage en aluminium présentant les améliorations les plus importantes en matière de durabilité opérationnelle et sociale, notamment des progrès dans les domaines ayant l’impact le plus important sur la durabilité dans toutes les opérations, la promotion des références en matière de durabilité des emballages en aluminium et l’engagement communautaire.

Segmentation:

Le marché des machines sous vide pour aliments est segmenté en fonction du secteur d’utilisation finale, du type de machine et du type d’emballage. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de machine

Scelleuses sous vide externes

Machines sous vide à chambre

Machines à sceller les barquettes

Autres types de machines

Type d’emballage

Emballage rigide

Emballage semi-rigide

Emballage souple

Secteur utilisateur final

Industriel

Commercial

Domestique

Les principaux acteurs clés couverts par le rapport sur le marché des machines sous vide pour aliments sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des machines sous vide alimentaire sont

Bayer SA (Allemagne)

HC Starck GmbH (Allemagne)

AGC SEIMI CHEMICAL CO., LTD. (Japon)

BASF SE (Allemagne)

DuPont (États-Unis)

Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Evonik Industries AG (Allemagne)

Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)

Heliatek GmbH (Allemagne)

Novaled GmbH. (Allemagne)

AU Optronics Corp., (Taïwan)

Graphic Packaging International, LLC (États-Unis)

Compagnie West Rock. (NOUS)

Smurfit Kappa (Irlande)

Krones AG (Allemagne)

Amcor SA (Suisse)

Compagnie d’emballage Graham. (NOUS)

Sonoco Products Company (États-Unis)

Parker Hannifin Corp. (États-Unis)

Berry Global Inc. (États-Unis)

entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

