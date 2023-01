Aperçu de l’industrie du marché des insecticides pour animaux, part des prévisions, tendances, segmentation, analyse régionale, perspectives, stratégies et paysage concurrentiel

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des aliments pour animaux de compagnie antiparasitaires devrait croître à un TCAC de 5,45 % au cours de la période de prévision 2022-2029. La demande croissante d’aliments pour animaux contribuera à stimuler la croissance du marché de la lutte contre les ravageurs des animaux. Les répulsifs pour animaux sont des produits chimiques qui tuent les parasites autres que les champignons et les bactéries chez le bétail, les animaux de compagnie et d’autres animaux. Ce sont généralement des ingrédients inactifs produits dans des formulations qui contiennent un ou plusieurs ingrédients actifs. La plupart des ingrédients actifs anthelminthiques ont des structures chimiques similaires et bon nombre des mêmes propriétés. Ils sont généralement regroupés en classes ou familles chimiques.

Le marché mondial de la lutte antiparasitaire animale devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de la sensibilisation croissante à la santé animale dans le monde. De plus, le nombre croissant d’animaux de ferme utilisés pour la production alimentaire dans les économies émergentes stimule la demande de produits de santé animale, entraînant ainsi la croissance du marché mondial de la lutte contre les ravageurs des animaux. L’augmentation des dépenses de santé animale pour le bien-être des animaux afin d’améliorer la santé des animaux de ferme stimule le marché mondial des médicaments vermifuges pour animaux. En outre, l’adoption croissante d’animaux de compagnie dans les pays développés devrait avoir un impact positif sur le marché de la lutte antiparasitaire animale.

Sociétés d’Eli Lilly and Company., Merck and Co., Inc., Bayer AG, Virbac, Vetoquinol SA, Oceanic Pharmachem, Zoetis, Boehringer Ingelheim International GmbH, Ceva, Bovian Health Care. , Intas Pharmaceuticals Ltd., Erbe Electromedicine GmbH, Conmed Corporation ̧ Megadyne Medical Products, Inc., KLS Martin Group, ACOMA Medical Industry Co., Ltd., Doral Medical, Perlong Medical Equipment Co., Ltd., Stryker et Special Medical Technology parmi 다른사람.

Ce rapport sur le marché des pesticides pour animaux fournit un aperçu détaillé des changements du marché, une analyse des opportunités en termes de nouveaux développements récents, de réglementations commerciales, d’analyse des importations / exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, de la part de marché, de l’impact des acteurs du marché national et local, des revenus émergents. offre de flux. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, marchés de niche et domaines d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. En savoir plus sur le marché des répulsifs pour animaux

Étendue et taille du marché du marché mondial des pesticides pour animaux

Le marché de la lutte antiparasitaire animale est segmenté en fonction du type de produit, de l’animal et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché de la lutte antiparasitaire animale est segmenté en ectoparasites, insectifuges internes et endoparasites. Les agents ectoparasites sont subdivisés en gouttes et patchs, comprimés et sprays. Les parasiticides internes sont subdivisés en préparations orales solides, injections et additifs alimentaires.

Le marché du contrôle des animaux est également segmenté en animaux de compagnie et animaux d’origine animale destinés à l’alimentation. Les parties animales utilisées dans la production alimentaire peuvent être subdivisées en bovins, ovins, volailles, porcs, chèvres et autres animaux. Les animaux domestiques sont divisés en chiens, chats et chevaux.

Le marché de la lutte antiparasitaire animale est également segmenté sur la base de l’utilisateur final en hôpitaux et vétérinaires, fermes d’élevage et établissements de soins à domicile.

Analyse au niveau du pays du marché des pesticides pour animaux

Comme mentionné ci-dessus, nous analysons le marché des pesticides pour animaux et fournissons des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type de produit, animal et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport sur le marché des pesticides pour animaux comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), certaines parties du Moyen-Orient et Afrique (MEA);

L’Amérique du Nord domine le marché des répulsifs pour animaux en raison de la consommation croissante de produits alimentaires d’origine animale, de la demande croissante de produits de santé pour animaux de compagnie et de la demande croissante de parasiticides innovants de la part des vétérinaires, des propriétaires d’animaux de compagnie et des fabricants d’aliments, tandis que la région de l’Asie de l’Est-Pacifique devrait dominer. Grandir aussi vite que possible. Taux de croissance pour la période de prévision 2022 à 2029 en raison de l’augmentation du cheptel et de l’accent mis sur les pratiques de soins de santé.

La section par pays du rapport sur le marché des Pesticides pour animaux fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires du marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels fait face une concurrence importante ou rare des marques régionales et nationales.

