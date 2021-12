Aperçu de l’industrie du marché des dispositifs semi-conducteurs en nitrure de gallium 2021, acteurs exécutifs mondiaux et croissance des avantages jusqu’en 2028

Le marché des dispositifs semi-conducteurs en nitrure de gallium devrait atteindre 31,64 milliards USD d’ici 2027, avec une croissance du marché de 6,10% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des dispositifs semi-conducteurs en nitrure de gallium fournit une analyse et des informations sur le facteur comme la demande croissante d’électronique grand public.

La croissance croissante du marché automobile, les applications croissantes concernant la propriété de la large bande interdite, l’adoption du nitrure de gallium dans l’électronique de puissance RF, la demande croissante des secteurs de la défense, de l’armée et de l’aérospatiale sont quelques-uns des facteurs qui accéléreront la croissance du marché des semi-conducteurs au nitrure de gallium dans la période de prévision 2020-2027. D’autre part, l’introduction de l’infrastructure 5G et la montée en puissance des applications dans les applications électriques et électriques hybrides créeront en outre de nouvelles et nombreuses opportunités pour la croissance du marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’application et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium, contactez Data Bridge Market Research pour une présentation d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des dispositifs semi-conducteurs en nitrure de gallium et taille du marché

Le marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium sur la base du type de dispositif a été segmenté en dispositif opto-semi-conducteur, dispositif semi-conducteur de puissance et dispositif semi-conducteur RF. Le dispositif semi-conducteur de puissance a été segmenté en un dispositif semi-conducteur de puissance discret et un dispositif semi-conducteur de puissance intégré. Le dispositif semi-conducteur Rf a été segmenté en un dispositif semi-conducteur Rf discret et un dispositif semi-conducteur Rf intégré.

Sur la base de la taille des tranches, le marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium a été segmenté en tranches de 2 pouces, 4 pouces et 6 pouces et plus.

Sur la base des composants, le marché des semi-conducteurs au nitrure de gallium a été segmenté en transistors, diodes, redresseurs, circuits intégrés de puissance et autres.

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium a été segmenté en entraînements électriques, détection et télémétrie de la lumière, radiofréquence, éclairage et laser. Les entraînements de puissance ont été encore segmentés en entraînements Ev et entraînements industriels. La détection et la télémétrie de la lumière ont été encore segmentées en alimentation et onduleur, alimentation à découpage, onduleur, charge sans fil et charge EV. La radiofréquence a été encore segmentée en module frontal radiofréquence, répéteur/booster/das, radar et satellite.

Le dispositif semi-conducteur au nitrure de gallium a également été segmenté sur la base de la verticale en télécommunications, industrie, automobile, énergies renouvelables, consommation et entreprise, militaire, défense et aérospatiale, médical.

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs semi-conducteurs en nitrure de gallium

Les pays couverts par le rapport sur le marché des semi-conducteurs au nitrure de gallium sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse , Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite Arabie, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact individuels sur le marché et des changements de réglementation sur le marché au niveau national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des pointeurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les pays individuels. En outre, la présence et la disponibilité de marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositif semi-conducteur en nitrure de gallium

Le paysage concurrentiel du marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs semi-conducteurs au nitrure de gallium sont Cree, Inc., Infineon Technologies AG, MACOM, Microsemi, Mitsubishi Electric Corporation, Efficient Power Conversion Corporation, GaN Systems, Exagan., VisIC Technologies, Integra Technologies, Inc. , Navitas Semiconductor, SAMSUNG, Analog Devices, Inc., Panasonic Corporation, Texas Instruments Incorporated., Ampleon, SUMITOMO ELECTRIC DEVICE INNOVATIONS USA, INC., Northrop Grumman Corporation., Dialog Semiconductor, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

