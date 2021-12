Aperçu de l’industrie du marché de la robotique de service 2021, acteurs exécutifs mondiaux et croissance des avantages jusqu’en 2028

Une nouvelle étude de marché est publiée sur le marché de la robotique de service 2021 avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentés par des discussions et des graphiques avec une analyse détaillée facile à comprendre. Le rapport met également en lumière le scénario actuel et les tendances et développements à venir qui contribuent à la croissance du marché. En outre, les principaux boomers du marché et les opportunités qui stimulent la croissance du marché sont fournis sous forme d’estimations pour le marché mondial de la robotique de service jusqu’en 2027. Les auteurs du rapport sur le marché de la robotique de service ont accumulé une étude détaillée sur la dynamique cruciale du marché, y compris les moteurs de croissance, les contraintes et Opportunités.

Le marché de la robotique de service devrait connaître une croissance du marché à un taux de 34,55 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la robotique de service fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché.

Les robots de service sont des robots destinés à aider les humains et à effectuer des tâches utiles, éliminant les applications d’automatisation industrielle et de fabrication.

Des facteurs tels que l’acceptation croissante des robots pour les nouvelles applications offrant des retours sur investissement élevés, l’utilisation croissante de l’IoT dans les robots pour une maintenance analytique rentable et l’investissement croissant pour la recherche sur les robots devraient encore stimuler la croissance de le marché de la robotique de service. En outre, la croissance de la couverture d’assurance pour les exosquelettes médicaux et les chirurgies robotiques devrait propulser la croissance du marché de la robotique de service au cours de la période de prévision. Cependant, les problèmes liés au secret des données et aux directives sont l’un des facteurs les plus susceptibles d’entraver la croissance du marché de la robotique de service au cours de la période. De plus, l’essor de l’application des robots pour le compagnonnage, l’aide au handicap et l’aide aux personnes âgées, l’attention portée à l’improvisation de l’endurance et de la capacité de fonctionnement des robots et l’acceptation de la technologie d’intelligence en essaim permettant aux robots d’effectuer facilement de nombreuses tâches complexes étendront davantage les opportunités rentables pour la croissance du marché de la robotique de service dans les années à venir années. Malgré cela, les résultats imprécis obstruant l’utilisation dans les opérations critiques pourraient encore remettre en cause la croissance du marché de la robotique de service dans un avenir proche.

Portée et segmentation du marché de la robotique de service :

En fonction du type, le marché de la robotique de service est segmenté en professionnel, personnel et domestique.

Basé sur l’environnement, le marché de la robotique de service est segmenté en aérien, terrestre, marin. Aerial est en outre sous-segmenté en drones commerciaux et en drones grand public. Le sol est en outre sous-segmenté en véhicules à guidage automatique (AGV), robots de nettoyage, robots agricoles, robots chirurgicaux, robots de divertissement et de loisirs, robots d’inspection, robots humanoïdes, exosquelettes motorisés, robots de téléprésence et autres. Marine est en outre sous-segmenté en véhicules télécommandés (ROV), véhicules de surface sans pilote (USV) et véhicules sous-marins autonomes (AUV).

Sur la base du composant, le marché de la robotique de service est segmenté en matériel, logiciel. Le matériel est en outre sous-segmenté en cellules, capteurs, caneras, actionneurs, alimentation électrique, systèmes de contrôle, systèmes de navigation, systèmes de propulsion et autres.

Sur la base de l’application, le marché de la robotique de service est segmenté en domestique, médical, terrain, défense, sauvetage et sécurité, divertissement, éducation et personnel, divertissement, relations publiques, inspection et maintenance, logistique, construction et démolition, marine. Domestique est en outre sous-segmenté en nettoyage de sol, tonte de pelouse, nettoyage de piscine et autres. Les soins médicaux sont en outre sous-segmentés en assistance chirurgicale, assistance aux personnes handicapées et autres.

Le champ est en outre sous-segmenté en gestion des récoltes, agriculture de plein champ, gestion des produits laitiers et de l’élevage, et autres. La défense, le sauvetage et la sécurité sont en outre subdivisés en déminage, lutte contre les incendies et les bombes, sécurité et surveillance des frontières, et autres. Le domaine du divertissement, de l’éducation et du personnel est en outre sous-segmenté en divertissement, éducation, compagnie et assistance aux personnes âgées. L’inspection et la maintenance sont en outre sous-segmentées en inspection de conduites ou de pipelines, inspection de centrales électriques, inspection de lignes de transmission sous tension et autres. La logistique est en outre sous-segmentée en océanographie, protection et surveillance de l’environnement, exploration archéologique et autres.

Analyse au niveau du pays du marché de la robotique de service

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché de la robotique de service comprennent :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la robotique de service sont Parrot Drones SAS, GeckoSystems Intl. Corp., KUKA AG, DJI, OMRON Corporation, Alibaba Group Holding Limited, Lely, Honda Motor Co., Ltd., KONGSBERG, DeLaval Inc., iRobot India., Intuitive Surgical., ECA GROUP, Northrop Grumman, Aethon., Daifuku Co., Ltd., Cal-Comp Technology (Philippines), Inc., General Dynamics Mission Systems, Inc., Seegrid Corporation., Kollmorgen., Dematic, Knightscope, Inc., JBT, Smith & Nephew plc, Murata Machinery, Ltd ., SSI SCHAEFER AGGrenzebach Group, Stryker Corporation, Bastian Solutions, Inc., Panasonic Corporation, YUJIN ROBOT CO., LTD., SAMSUNG, SoftBank Robotics, Robert Bosch GmbH, ECOVACS, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud séparément. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Revenus historiques et de l’année en cours des acteurs du marché Robotique de service connexes analysés au niveau régional.

Un par un profil d’entreprise des principaux intervenants.

Analyse de la taille du marché sur la base du type de produit et du type d’utilisation finale.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence le pouvoir des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale des Marché de la robotique de service.

Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

Questions traitées dans le rapport d’étude de marché sur la robotique de service :

Quels sont les principaux acteurs du marché actifs sur le marché ?

Quel serait l’impact détaillé de COVID-19 sur la taille du marché?

Quelles tendances actuelles influenceraient le marché dans les prochaines années ?

Quels sont les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités dans l’industrie du marché Robotique de service?

Quelles sont les projections pour l’avenir qui pourraient aider à prendre de nouvelles mesures stratégiques ?

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

