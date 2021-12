Aperçu de l’industrie du marché de la radio mobile terrestre 2021, acteurs exécutifs mondiaux et croissance des avantages jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse menées dans Land Mobile Radio Market Report aident les clients à prédire l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’étude de marché mondiale. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie de la radio mobile terrestre. Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout de nombreux problèmes commerciaux très rapidement et facilement. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché de la radio mobile terrestre est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial de la radio mobile terrestre devrait connaître un TCAC sain de 12% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Adoption croissante des nouvelles technologies et innovations par les principales entreprises à travers le monde en raison du taux croissant de terrorisme, de catastrophes naturelles et de criminalité promulguera la taille globale du marché.

Facteurs de marché:

Les mises à niveau et les améliorations croissantes des opérations de communication critiques renforcent la croissance du marché

La demande croissante de systèmes radio mobiles terrestres fiables et rentables stimule la croissance du marché

La montée en flèche des applications dans les principales industries telles que les transports, l’armée et la défense est un facteur déterminant de la croissance du marché

Les transitions croissantes des radios mobiles terrestres de l’analogique au numérique stimulent la croissance du marché

Contraintes du marché :

Les limitations croissantes des bandes passantes du spectre entravent la croissance du marché

Les coûts élevés de fabrication et d’installation entravent la croissance du marché

Segmentation : marché mondial de la radio mobile terrestre

Taper

Portatif à la main

Dans le véhicule

La technologie

Analogique

Numérique Tétra DMR P25



La fréquence

VHF

UHF

SHF

Dispositif

Passerelles

Émetteurs-récepteurs

Gestionnaires LMR

Application

Commercial Vendre au détail Transport Utilitaire Exploitation minière

La sécurité publique Militaire & Défense Sécurité à la maison Services médicaux d’urgence Pompiers



Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie Royaume-Uni La France Espagne Pays-Bas la Belgique la Suisse Turquie Russie Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Malaisie Thaïlande Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Egypte Israël Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique



Développements clés sur le marché :

En mars 2018, Motorola Solutions Inc. a lancé 3 nouvelles solutions pour l’amélioration des communications critiques, y compris une application pour partager les preuves numériques. Ces solutions étaient le périphérique LTE à mission critique LEX L11, l’application de caméra mobile Capture et la radio mobile APX 8500HP. Le lancement de ces nouvelles solutions a permis le renforcement des réseaux LTE et des communications pour les premiers intervenants utilisant la radio mobile terrestre

En mai 2017, Hytera Communications Corporation Limited a acquis Sepura Group PLC, qui était le premier fournisseur mondial de solutions innovantes de communication radio mobile professionnelle (PMR). L’acquisition a renforcé la base de consommateurs et le portefeuille de produits de Sepura, ce qui a offert en retour d’importantes opportunités de croissance dans le domaine de la R&D et de l’innovation.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial de la radio mobile terrestre sont Sepura Limited, Motorola Solutions Inc., Harris Corporation, JVCKENWOOD Corporation, Thales Group, Raytheon Company, Hytera Communications Corporation Limited, BK Technologies, Tait Communications, Simoco, Artel, Codan Communications, Cisco Systems, Inc., Exacom Inc., Icom America Inc., Midland Radio, PowerTrunk.com, Uniden America Corporation, ZETRON, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

