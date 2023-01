Aperçu de l’industrie du marché de la propolis par application, croissance et prévision de la demande 

« Marché mondial de la propolis »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur la propolis présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur la propolis. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Propolis aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la propolis était évalué à 829,23 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1352,91 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 6,31% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

La propolis est un mélange résineux produit par les abeilles à partir de diverses parties de plantes, de bourgeons et d’exsudats. On y trouve couramment du pollen, des cires, des huiles essentielles, des flavonoïdes et des acides phénoliques, ainsi que différentes substances chimiques telles que des sucres, des stéroïdes, des vitamines, des cétones, des lactones, de l’acide benzoïque et des esters d’acides gras. Il est dur, cassant et lipophile, mais lorsqu’il est chauffé, il se ramollit, devient souple, gommeux et collant. Il a un parfum aromatique agréable et distinctif et sa couleur varie du jaune-vert au brun foncé selon l’âge et l’origine. La propolis est largement utilisée pour améliorer le système immunitaire car elle contient des antioxydants, des anesthésiques et des capacités de cicatrisation.

Portée du rapport et segmentation du marché

Type de produit (capsules et comprimés, spray, extrait, autres), catégorie (à base d'alcool, sans alcool), canal de distribution (en magasin, hors magasin), application (aliments et boissons, soins de santé, soins personnels et Cosmétique, Autre), Type (Co2 d'extraction supercritique (SFE), Propolis extraite à l'éthanol (EEP), Propolis extraite au glycol (GEP), Autre)

Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l'Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l'Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), du Brésil, de l'Argentine et du reste de l'Amérique du Sud dans le cadre de l'Amérique du Sud

Acteurs du marché couverts Apiário Polenectar (Brésil), Sunyata Pon Lee (Brésil), Apis Flora (Brésil), Sunyata Pon Lee (Brésil), Bee Health Limited (Royaume-Uni), Zhifengtang (Chine), Laprell's Beehive Products, Inc. (Canada), Comvita Limited et ses filiales (Nouvelle-Zélande), Wax Green (Brésil), Manuka Health New Zealand (Nouvelle-Zélande)

Opportunités Lancements de nouveaux produits et assortiments de produits

Amélioration des connaissances sur le bien-être des soins de santé

Efforts constants des fabricants pour l’expansion du marché

Dynamique du marché de la propolis

Conducteurs

Intérêt croissant pour l’expansion du secteur médical

L’expansion de l’intérêt pour la propolis dans les secteurs des services médicaux et de la médecine ainsi que le développement de la prise de conscience de ses propriétés thérapeutiques sont considérés comme les principaux moteurs du marché de la propolis. Ces facteurs devraient jouer un rôle important dans la croissance et le développement de l’industrie de la propolis dans les années à venir. Des produits à base de propolis sont proposés par les principaux fabricants pour répondre à des besoins de santé spécifiques. En conséquence, les divers avantages médicaux, en plus de la facilité d’accès aux articles contenant des extraits de propolis, sont l’un des principaux facteurs qui suscitent l’intérêt de la propolis sur le marché mondial.

Approbations de célébrités et campagnes d’emballage améliorées

Le taux de mortalité élevé de la maladie à coronavirus (COVID-19) et le manque de traitement antiviral font grimper les ventes d’agents naturels aux propriétés de renforcement immunitaire. La propolis est riche en antioxydants et en composés bioactifs et possède des propriétés antimicrobiennes, bactéricides, antivirales, anti-inflammatoires et immunomodulatrices, qui alimentent la croissance du marché. En dehors de cela, les principaux fabricants proposent une pléthore de variantes de produits à base de propolis pour répondre à une variété de besoins médicaux. Pour conserver un avantage concurrentiel et étendre leur portée sur le marché, ils investissent également dans des améliorations d’emballage et des campagnes promotionnelles telles que des mentions de célébrités.

Occasion

Les lancements de nouveaux produits et les assortiments de produits soutiendront également diverses opportunités qui stimuleront la croissance du marché de la propolis au cours de la période de prévision. Ces exercices ont ouvert la voie aux acteurs du marché pour développer leur activité et leur clientèle. Avec l’intérêt croissant pour la propolis sur le marché mondial et son développement, les acteurs du marché sur le marché mondial devraient bénéficier d’opportunités de développement intéressantes à l’avenir.

Contraintes

Les effets secondaires de la propolis sont connus pour provoquer des sensibilités chez un petit pourcentage de la population sensible aux produits de l’abeille. L’augmentation des cas d’hypersensibilité résultant de l’utilisation de la propolis entravera la croissance du marché de la propolis dans le laps de temps précédemment estimé. Le manque de standardisation entre les différentes marques deviendra un défi important dans le développement du marché mondial.

Ce rapport sur le marché de la propolis fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la propolis, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

Comvita Ltd a annoncé un partenariat stratégique avec Caravan en 2021, ainsi qu’une joint-venture avec l’agence de divertissement et de sport Creative Artists Agency (CAA). La nouvelle collaboration avec Caravan contribuera à sensibiliser les consommateurs aux avantages du miel de Mnuka et de la propolis en créant une marque de style de vie soutenue par des célébrités qui utilisera les propriétés curatives naturelles du miel de Mnuka et de la propolis pour un usage topique.

En 2021, Innovations in Nutrition + Wellness (INW) a annoncé l’acquisition de Bee Health, le principal développeur et fabricant de suppléments nutritionnels au Royaume-Uni.

Les capacités de produits hautement complémentaires et la portée géographique d’INW et de Bee Health amélioreront encore les services fournis aux marques partenaires.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial de la propolis:

Rucher Polenectar (Brésil)

Sunyata Pon Lee (Brésil)

Apis Flora (Brésil)

Sunyata Pon Lee (Brésil)

Bee Health Limited (Royaume-Uni)

Zhifengtang (Chine)

Laprell’s Beehive Products, Inc. (Canada)

Comvita Limited et ses filiales (Nouvelle-Zélande)

Wax Green (Brésil)

Manuka Health Nouvelle-Zélande (Nouvelle-Zélande)

Segmentation du marché :

Le marché de la propolis est segmenté en fonction du type de produit, de la catégorie, du canal de distribution, de l’application et du type. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Type de produit

Gélules & comprimés

Vaporisateur

Extrait

Autres

Canal de distribution

En magasin

Supermarchés & hypermarchés

Dépanneurs

Autres

Hors magasin

Catégorie

A base d’alcool

Sans alcool

Application

Aliments et boissons

Soins de santé

Soins personnels

Produits de beauté

Autre

Taper

Extraction supercritique co2 (sfe)

Propolis extraite à l’éthanol (eep)

Propolis extraite au glycol (gep)

Autre

Analyse / aperçus régionaux du marché de la propolis

Le marché de la propolis est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, catégorie, canal de distribution, application et type, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de la propolis sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Selon l’analyse régionale, l’Amérique du Nord a dominé le marché de la propolis et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision en raison des transactions élevées de médicaments réguliers et d’articles individuels dans la région. Cependant, le marché de l’Asie-Pacifique devrait avoir le TCAC le plus élevé sur la période estimée en raison de la transition du marché des articles de bourdon de chaotique à coordonné. De plus, la disponibilité facile des résultats de bourdon provenant de diverses sources de fleurs attire divers acteurs du marché vers le marché territorial, qui compte pour alimenter le développement de l’activité de la propolis dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché du marché Propolis?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial de Propolis?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Propolis?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Propolis?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Propolis auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Propolis?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

