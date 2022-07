Aperçu de l’industrie du marché de la micro-assurance, part, chaîne d’approvisionnement, demande, développement, technologie, recherche, tendance commerciale, segmentation et prévisions jusqu’en 2029

Les produits de micro-assurance offrent une couverture aux ménages à faible revenu ou aux personnes disposant de peu d’économies. Il est spécialement conçu pour les actifs de moindre valeur et les indemnisations en cas de maladie, de blessure ou de décès. Comme l’assurance conventionnelle, la micro-assurance couvre un large éventail de risques. Les menaces pour la santé et les biens y sont incluses. Ces risques comprennent, entre autres, l’assurance récolte, l’assurance bétail/bétail, l’assurance contre l’incendie ou le vol, l’assurance maladie, l’assurance vie temporaire, l’assurance décès, l’assurance invalidité et l’assurance contre les catastrophes naturelles.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de la micro -assurance, qui s’élevait à 78,4 milliards USD en 2021, atteindrait 131,71 milliards USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus du marché des informations telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix, et cadre réglementaire.

Dynamique du marché de la micro-assurance

Conducteurs

Augmentation des initiatives gouvernementales

Les facteurs à l’origine de la croissance du marché comprennent l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à développer des politiques de remboursement des interventions chirurgicales, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation de l’incidence des maladies chroniques, l’augmentation du coût des services de santé et la croissance du PIB et des dépenses de santé dans le monde. Le marché de la micro-assurance se développera entre 2022 et 2029 en raison de plusieurs nouvelles opportunités et de l’augmentation des dépenses médicales.

Accroître l’accessibilité des services financiers

Les principaux moteurs de la croissance du marché sont l’expansion mondiale du secteur de l’assurance et la disponibilité croissante des services financiers pour toutes les couches sociales. Le marché est également influencé positivement par les innovations récentes telles que les modèles peer-to-peer et d’autres modèles d’assurance similaires conviviaux pour les consommateurs.

Amélioration de l’expérience client

Les ménages à faible revenu bénéficient d’une couverture d’assurance par le biais de la micro-assurance car ils ont des options de revenu restreintes. De plus, la micro-assurance offre des plans d’assurance clairs et abordables entre le prestataire de services et l’assureur, ce qui soutient l’expansion du marché. Pour améliorer l’expérience client et développer une chaîne de valeur durable pour les entreprises de micro-assurance, de nombreuses organisations mettent également en place des plateformes d’interaction multicanal et des réseaux virtuels, ce qui se traduit par de bonnes perspectives pour le secteur.

Opportunités

La micro-assurance devient de plus en plus populaire avec son accessibilité et son fonctionnement ouvert, ce qui profite aux consommateurs. En outre, un certain nombre d’organisations utilisent des plates-formes multicanaux et des réseaux virtuels pour créer une chaîne de valeur pour le secteur de la micro-assurance et offrir des incitations. Un autre facteur à l’origine de l’expansion du secteur de la micro-assurance est l’émergence de régimes d’assurance conviviaux comme le modèle peer-to-peer. Le suivi automatisé du portefeuille gagne en popularité auprès des entreprises car il leur permet de suivre les flux de crédit de leurs clients, de suivre leur évolution et d’agir immédiatement de manière appropriée. En réduisant leurs risques, les entreprises de micro-assurance peuvent augmenter leurs revenus et leurs bénéfices.

Portée du marché mondial de la micro-assurance

Le marché de la micro-assurance est segmenté en fonction du type, du groupe d’âge, du produit, du fournisseur, du canal de distribution et du modèle. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Couverture à vie

Assurance temporaire

Tranche d’âge

Mineure

Adulte

Personnes agées

Produit

Assurance habitation

Assurance santé

Assurance-vie

Assurance indexée

Assurance décès et invalidité accidentels

Les autres

Fournisseur

Micro-assurance (commercialement viable)

Micro-assurance par l’aide/le soutien gouvernemental

Canal de distribution

Les ventes directes

Institutions financières

Commerce électronique

Hôpitaux

Cliniques

Les autres

Modèle

Modèle d’agent partenaire

Modèle à service complet

Modèle piloté par le fournisseur

Modèle communautaire/mutuel

Les autres

Analyse/aperçus régionaux du marché de la micro-assurance

Le marché de la micro-assurance est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances sont fournies par pays, type, tranche d’âge, produit, fournisseur, canal de distribution et modèle, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la micro-assurance sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché de la micro-assurance en raison du nombre croissant de personnes âgées et de l’adoption de technologies médicales innovantes. L’Asie-Pacifique domine le marché de la micro-assurance en raison de l’amélioration des économies nationales, de l’augmentation de la population à faible revenu et du développement régional de la réglementation et de la législation.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de la micro-assurance

Le paysage concurrentiel du marché de la micro-assurance fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’accent mis par les entreprises sur le marché de la micro-assurance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de la micro-assurance sont :

HDFC Ergo General Insurance Company Limited (Inde)

Hollard (Pays-Bas)

MicroEnsure Holdings Limited (Royaume-Uni)

Commission nationale des assurances (Inde)

Standard Chartered Bank (Royaume-Uni)

Wells Fargo (États-Unis)

SAC Banco do Nordeste (Brésil)

Services et solutions MetLife, LLC (États-Unis)

Banque Bandhan (Inde)

Banque ICICI (Inde)

Tata AIA Life (Inde)

