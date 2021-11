Aperçu de l’industrie du marché de la bioimpression 3D 2021, acteurs exécutifs mondiaux et croissance des avantages jusqu’en 2028

Le rapport Bioprinting 3D Market est une source d’informations véridique qui offre une vue télescopique des tendances, situations, opportunités et statuts actuels du marché. Ce rapport commercial a été préparé en s’assurant que les facteurs clés de l’industrie sont bien compris pour fournir un rapport sur le marché qui a une vue d’ensemble complète du marché, couvrant divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation du marché en fonction de divers paramètres et les conditions dominantes. paysage des fournisseurs. Ce rapport présente également une idée des demandes, des préférences et de l’évolution de leurs préférences pour un produit particulier. Le rapport commercial universel du marché de la bioimpression 3D comprend des informations et des données sous forme de graphiques, de tableaux et de graphiques faciles à comprendre pour les utilisateurs.

Le marché de la bioimpression 3D devrait connaître une croissance du marché à un taux de 18,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 2 856,76 millions de dollars d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché de la bioimpression 3D fournit une analyse et des informations sur le divers facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation des investissements accélère la croissance du marché de la bioimpression 3D.

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché de la bioimpression 3D, il y a 3Dynamic Systems Ltd ; Cyfuse Biomédical KK; ORGANOVO HOLDINGS, INC. ; CELLINK ; Voxeljet ; EnvisionTEC ; GeSiM ; Stratasys Ltd.; Nano3D Biosciences, Inc. ; Poiétis ; regenHU; Biogelx; Aspect Biosystems Ltd.; 3D Systems, Inc. ; Materialise et Solidscape Inc.

Segmentation : marché mondial de la bioimpression 3D

Par technologie

Bioimpression 3D magnétique

Bio-impression assistée par laser

Bio-impression 3D à jet d’encre

Bio-impression par microextrusion

Basé sur la seringue

Autres

Par matériau

Hydrogels

Cellules vivantes

Matrices extracellulaires

Autres alginate Fibrinogène Gélatine Autres



Par application

Clinique Peau Vaisseaux sanguins Os et cartilage Dentaire Prothèses et implants Pilules médicales

Recherche Recherche sur les médicaments Culture cellulaire 3D Médecine régénérative

Biocapteurs

Bioencres

Tests de produits de consommation/personnels

Produits alimentaires et animaux

Développements clés sur le marché :

En avril 2019, Biogelx a annoncé le lancement d’une gamme de bioencres synthétiques pour une utilisation en bio-impression 3D. Le produit appelé « Biogelx-INKS » sera développé sur la base de la technologie d’hydrogel peptidique auto-assemblant de la société. Ce lancement de produit aidera à créer de nouvelles opportunités de revenus pour l’entreprise et fournira des produits qui prennent en charge diverses applications de soins de santé dans la recherche et le développement de produits.

En novembre 2018, CELLINK a annoncé l’acquisition de Dispendix GmbH qui permettra la mise en œuvre de la technologie de Dispendix dans les applications de bio-impression de CELLINK. Il augmentera le taux de distribution des bioencres dans les imprimantes 3D et offrira des capacités d’impression efficaces.

Analyse concurrentielle : marché mondial de la bioimpression 3D

Le marché mondial de la bioimpression 3D est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché de la bioimpression 3D pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achats groupés, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités de santé, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.