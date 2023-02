Aperçu de l’analyse du marché des noisettes en Amérique du Nord, tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des noisettes en Amérique du Nord sont: Produits agricoles Arslantürk , Poyraz Poyraz, Findik Entegre San. Échanger AS, URAK FINDIK Ferrero, ADM, Olam International, BALSU, Kanegrade Ltd.,

Le marché des noisettes en Amérique du Nord devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,0 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 993,56 millions USD d’ici 2027 .

Les consommateurs exigent davantage d’ingrédients sains dans les noisettes, et les noisettes offrent des solutions alimentaires meilleures et plus intelligentes qui peuvent offrir divers avantages pour la santé. Les noisettes sont utilisées comme additif dans divers aliments et boissons pour rehausser leur goût. Les noisettes peuvent également être utilisées chez les personnes suivant un régime équilibré et contrôlé en calories, car ces noix offrent des avantages pour la santé, notamment en favorisant des selles saines.

Les noisettes sont une riche source alimentaire de protéines, d’acide linoléique et d’acides gras insaturés. Il contient également une concentration plus élevée d’alpha-tocophérol (vitamine E) que les autres noix. Les noisettes sont principalement cultivées en Turquie. La demande croissante de noisettes dans un large éventail d’applications industrielles, la demande croissante des consommateurs pour des bienfaits pour la santé, la demande croissante de confiseries aux noisettes et l’augmentation de la production de noisettes dans le monde sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des noisettes

chauffeur

Augmentation de la production mondiale de noisettes

Les noisettes ont une part de consommation élevée de 35 % des fruits à coque dure dans le monde. Il est souvent utilisé pour faire des repas ou des truffes au chocolat et comme farine pour les gâteaux, les pains et les biscuits. La Turquie est le principal producteur de noisettes.

La Turquie produit 75% des noisettes du monde. Les noisettes sont cultivées économiquement dans le climat maritime tempéré fourni par la mer Noire. La plupart des vergers sont situés dans des eaux peu profondes, des pentes et des sols. La production de noisettes est cultivée dans de nombreux pays du monde et de nombreux pays sont engagés dans la production de noisettes à l’échelle du commerce international. Ainsi, l’augmentation de la production mondiale de noisettes stimule la demande du marché au cours de la période de prévision.

Demande croissante des consommateurs, avantages pour la santé élevés

La noisette a une forte consommation parmi les consommateurs, elle est largement utilisée dans l’industrie alimentaire, en particulier pour la fabrication du chocolat. La noisette a une demande plus élevée parmi les consommateurs car il s’agit d’une solution alimentaire meilleure et plus intelligente qui peut répondre aux besoins spécifiques et au mode de vie des consommateurs, également la consommation de noisette aide dans les différents types d’avantages pour la santé.

La noisette est un type de collation savoureuse et constitue un excellent ajout à divers plats. Il offre également plusieurs avantages pour la santé car il peut être utilisé pour un régime à calories contrôlées, il favorise également des selles saines, réduit le gain de poids, protège contre les dommages cellulaires, et ce sont les raisons de la demande accrue de noisette parmi les consommateurs.

Augmentation de la demande de noisettes dans de larges applications industrielles

Les noisettes sont utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment les industries de l’alimentation et des boissons, des produits pharmaceutiques, des soins personnels et des cosmétiques. Les noisettes sont couramment utilisées dans l’industrie alimentaire, en particulier dans la fabrication de pâtisseries et de chocolat qui incluent des produits tels que le nutella, les barres de chocolat Cadbury et la liqueur Frangelico.

On estime que la production mondiale de noisettes chaque année est de 600 000 tonnes, ce qui est couramment utilisé dans l’industrie cosmétique et alimentaire car les noisettes sont riches en nutriments et ont également une teneur élevée en protéines, minéraux, graisses et vitamines, en raison de cette augmentation. la demande de noisettes dans de larges applications industrielles, stimulant la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des noisettes

Le COVID-19 a eu un impact majeur sur le marché des noisettes, car presque tous les pays ont opté pour la fermeture de toutes les installations de production, à l’exception de celles qui produisent les biens essentiels. Le gouvernement a pris des mesures strictes telles que l’arrêt de la production et de la vente de biens non essentiels, le blocage du commerce international et bien d’autres pour empêcher la propagation du COVID-19. Les seules entreprises qui sont confrontées à cette situation de pandémie sont les services essentiels autorisés à ouvrir et à exécuter les processus.

Portée du marché des noisettes en Amérique du Nord

Catégorie

Conventionnel

Biologique

Forme

Noyaux ronds

Amandes Amandes

Noyaux pointus

Autres

Application

Industriel

Industrie de la restauration

Ménage/Détail

Canal de distribution

Direct

Indirect

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Noisette

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des noisettes en Amérique du Nord sont:

Produits agricoles Arslantürk , Poyraz Poyraz, Findik Entegre San. Échanger AS, URAK FINDIK Ferrero, ADM, Olam International, BALSU, Kanegrade Ltd., GPR , Nuts L, Gürsoy Agricultural Products Gida San, Boxon food, Karin Gida, Fruits of Turkey, BATA FOOD, Aydin Kuruyemis Sanayii ve Ticaret AS, Özgün Gida Industry and Trade Limited company, et « AZERSTAR » LLC entre autres.

