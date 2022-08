Aperçu de la croissance future du marché des flux de travail en nuage 2022 | Connaître en profondeur les acteurs clés tels que SAP SE, IBM Corporation, Pegasystems Inc., Microsoft, Appian., Micro Focus, Ricoh USA, Inc., Nintex UK Ltd, K2 Software, Inc.

Dynamique du marché :

Ensemble d’informations qualitatives comprenant l’analyse PESTEL, le modèle des cinq forces de PORTER, l’analyse de la chaîne de valeur et les facteurs macroéconomiques, le cadre réglementaire ainsi que le contexte et l’aperçu de l’industrie.

Méthodologie de recherche sur les workflows cloud mondiaux

Data Bridge Market Research présente une image détaillée du marché au moyen d’une étude, d’une synthèse et d’une sommation de données provenant de plusieurs sources. Les données ainsi présentées sont complètes, fiables et le résultat de recherches approfondies, tant primaires que secondaires. Les analystes ont présenté les différentes facettes du marché avec un accent particulier sur l’identification des principaux influenceurs de l’industrie.

Principaux moteurs et contraintes de l’industrie du flux de travail dans le cloud

La demande croissante de médecine personnalisée devrait créer de nouvelles opportunités pour le marché du Cloud Workflow.

La numérisation des essais cliniques permet le traitement sous différentes formes de données volumineuses liées aux patients. Ces données sont utilisées par les sociétés pharmaceutiques pour améliorer l’efficacité de l’exécution des essais.

La demande croissante de données de qualité devrait stimuler la croissance du marché. Certains des autres facteurs tels que l’augmentation de la demande de médicaments personnalisés, l’adoption croissante de nouvelles technologies dans la recherche clinique, la recherche et le développement croissants favorisant l’externalisation et l’augmentation de la prévalence des maladies stimuleront le marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

Marché mondial des flux de travail dans le cloud, par type (plate-forme, services), taille de l’organisation (petites et moyennes entreprises, grandes entreprises), vertical (banque, services financiers et assurance (BFSI), télécommunications et informatique, fabrication, vente au détail et commerce électronique, Santé, Gouvernement, Autres), Flux de travail d’entreprise (Ressources humaines, Comptabilité et finances, Ventes et marketing, Service et support client, Achats et gestion de la chaîne d’approvisionnement, Opérations, Autres), Pays (États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste d’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste Asie-Pacifique, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2027

Certaines des meilleures entreprises influentes sur ce marché comprennent:

SAP SE, IBM Corporation, Pegasystems Inc., Microsoft, Appian., Micro Focus, Ricoh USA, Inc., Nintex UK Ltd, K2 Software, Inc., Kissflow Inc., BP Logix, Inc., VIAVI Solutions Inc., Cavintek , Inc, Integrify, ProcessMaker., Process Street, Zapier Inc., Accelo, TrackVia., Flokzu, entre autres acteurs nationaux et mondiaux.

