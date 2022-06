Aperçu de la croissance du marché des scellants élastomères, tendances à venir, analyse de la taille, de la part et de la demande

Data Bridge Market Research analyse que le marché des mastics élastomères affichera un TCAC de 6,9 ​​% pour la période de prévision 2022-2029.

Les mastics élastomères sont des composés de liaison qui sont utilisés pour finir, protéger et sceller les surfaces. Lorsqu’ils sont appliqués sur une fracture ou un espace, ils se dilatent et scellent la surface, créant une barrière étanche. Lorsqu’une contrainte est appliquée à un matériau, elle a le pouvoir d’étirer le matériau, puis de reprendre sa forme et sa taille d’origine lorsque la contrainte est supprimée. Les mastics élastomères ont des capacités améliorées de gestion de l’humidité et de l’eau. L’acier, le revêtement, les fenêtres, le verre , les routes, les ponts, les pierres, le métal, le béton, le bois et d’autres surfaces sont tous scellés avec un scellant élastomère. Les mastics élastomères sont résistants et faciles à travailler grâce à leur nature élastique, qui sèche rapidement et maintient la souplesse du matériau.

La demande croissante de mastics élastomères PS dans l’aérospatiale et l’industrie de la défense influenceront le taux de croissance du marché des mastics élastomères. L’augmentation du nombre d’activités de construction dans les pays en développement est l’élément clé de l’expansion du marché. Parallèlement à cela, l’inquiétude croissante concernant l’utilisation de mastics de construction respectueux de l’environnement augmentera la demande pour le marché des mastics élastomères. Le marché des mastics élastomères est également tiré par des facteurs importants tels que la hausse du niveau de revenu disponible et l’urbanisation croissante. En outre, la recrudescence de l’utilisation de mastics élastomères dans les équipements d’énergie solaire et éolienne améliorera le taux de croissance du marché des mastics élastomères. En outre, la demande croissante de mastics élastomères pour diverses applications, notamment les fenêtres en verre, les revêtements, les routes, les ponts, les autoroutes dans le bâtiment et la construction agiront comme des facteurs majeurs influençant la croissance du marché des mastics élastomères. L’évolution de la tendance à la rénovation des maisons et la demande croissante de produits de liaison sophistiqués de la part des fabricants d’électronique de haute technologie pour protéger les équipements électriques sensibles tels que les capteurs, les condensateurs et les circuits intégrés auront un impact positif sur le taux de croissance demarché des mastics élastomères .

Les principaux acteurs du marché des mastics élastomères sont : MAPEI SpA, RPM International Inc., Wacker Chemie AG, DRACO Italiana SpA, KCC CORPORATION, KÖSTER BAUCHEMIE AG, mageba, Mule-Hide Products, Saudi Vetonit Co. Ltd., ROCKWOOL International A/S , 3M, DOW, Arkema, Sika AG, Isomat SA, Henkel Adhesives Technologies India Private Limited, VCM Polyurethanes Pvt. Ltd., et HB Fuller Company, entre autres.

De plus, l’expansion des industries des utilisateurs finaux et la recrudescence de la demande de mastics biosourcés et respectueux de l’environnement créeront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des mastics élastomères. En outre, la forte croissance de l’industrie automobile dans les pays en développement et le potentiel inexploité des marchés émergents offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Cependant, la menace de substitution des rubans en mousse de construction entravera le taux de croissance du marché des mastics élastomères. De plus, l’augmentation du nombre de réglementations concernant les émissions de COV posera des défis supplémentaires à la croissance du marché des mastics élastomères.

Étendue du marché mondial des mastics élastomères et taille du marché

Le marché des mastics élastomères est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

En fonction du type, le marché des mastics élastomères est segmenté en polysulfure (PS), polyuréthane (PU), polybutadiène (PB), silicone , acrylique, polymère modifié silyle (SMP) et autres. Le segment des autres est en outre sous-segmenté en mastics élastomères époxy et latex.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en construction, automobile et transport, électronique , ameublement et menuiserie, aérospatiale et défense, et marine.

