Aperçu de la croissance du marché des pipelines offshore en Europe en 2021, statistiques mondiales, tendances de l’industrie, stratégies de concurrence, analyse des revenus, acteurs clés, analyse régionale par prévision jusqu’en 2027

Le marché européen des pipelines offshore devrait passer de 4 959,17 millions de dollars US en 2019 à 6 612,02 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 3,9 % de 2020 à 2027. L’exploration de nouvelles réserves de pétrole et de gaz devrait stimuler le marché européen des pipelines offshore. Les découvertes de nouvelles réserves de pétrole et de gaz ont connu une croissance exponentielle dans toute la région européenne. En septembre 2020, la société européenne Equinor a annoncé la découverte de nouveaux gisements de pétrole et de gaz sur le prospect de Swisher. La société a également annoncé la découverte de deux gisements de pétrole dans le bassin de la passe flamande au large de Terre-Neuve. Par ailleurs, en octobre 2020, une autre société européenne, Total et ses partenaires ont annoncé évaluer plusieurs options de développement pour commercialiser une nouvelle découverte de gaz et de condensats. Ces découvertes de nouvelles réserves de pétrole et de gaz offshore devraient stimuler la construction de nouvelles usines et les besoins en nouveaux pipelines offshore pour le transport transfrontalier, stimulant ainsi le marché européen des pipelines offshore.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Société Bechtel

Fugro

Groupe John Wood PLC

Larsen & Toubro Limitée

McDermott International, Inc.

Petrofac Limitée

Saipem S.p.A.

Sapura Energy Berhad

Subsea 7 S.A.

TechnipFMC plc

Segmentation du marché des pipelines offshore en Europe :

Marché des pipelines offshore en Europe – Par diamètre

Plus de 24 pouces

Moins de 24 pouces

Marché des pipelines offshore en Europe – Par type de ligne

Ligne d’exportation

Ligne de transport

Les autres

Marché des pipelines offshore en Europe – Par produit

Huile

Gaz

Produits raffinés

Marché des pipelines offshore en Europe – Par pays

Royaume-Uni

Allemagne

La France

Italie

Russie

Norvège

Le reste de l’Europe

Le pipeline offshore, souvent appelé pipeline sous-marin ou sous-marin, est utilisé pour le transport de pétrole, de gaz et de produits raffinés. Le marché européen des pipelines offshore gagne du terrain en raison d’une plus grande efficacité et d’une grande capacité. De plus, le pipeline offshore offre une connectivité plus rapide, plus sûre et plus fiable pour le transport du pétrole et du gaz. Le marché européen des pipelines offshore devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation du nombre de projets de gaz naturel ainsi que de l’exploration de nouveaux champs pétrolifères, en particulier dans des régions éloignées. De plus, l’épuisement des réserves de pétrole et de gaz existantes dans divers pays d’Europe a créé une demande de pipelines transfrontaliers pour la fourniture de produits liés au pétrole et au gaz, ce qui stimule la croissance du marché européen des pipelines offshore. La demande croissante de méthodes de transport rentables pour le pétrole et le gaz est l’un des principaux facteurs qui devrait stimuler la demande de pipelines offshore dans le secteur pétrolier et gazier d’outre-mer à travers l’Europe.

Segments de marché clés :

En termes de diamètre, le segment de moins de 24 pouces représentait la plus grande part du marché européen des pipelines offshore en 2019. En termes de type de ligne, le segment des lignes de transport détenait une plus grande part de marché du marché européen des pipelines offshore en 2019. En outre, le segment des produits raffinés détenait une part plus importante du marché européen des pipelines offshore en fonction des produits en 2019.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des pipelines offshore:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des pipelines offshore.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des pipelines offshore, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

