Aperçu de la croissance du marché des pipelines offshore en Amérique du Nord, revenus, portée, tendances futures et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord devrait passer de 2 925,21 millions de dollars US en 2019 à 3 391,55 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 2,1 % de 2020 à 2027. Les progrès de la technologie des conduites flexibles devraient accélérer le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord. L’industrie pétrolière et gazière offshore en Amérique du Nord utilise des conduites flexibles depuis 1972. Depuis lors, la demande de conduites flexibles n’a cessé d’augmenter et de se diversifier. Il y a eu une augmentation de la demande pour la technologie des conduites flexibles dans l’industrie pétrolière et gazière ces dernières années en raison des opérateurs à la recherche d’efficacités opérationnelles. Une eau plus profonde, une pression plus élevée, des températures plus élevées et une infrastructure vieillissante ainsi qu’une chimie complexe créent des environnements de plus en plus intenses auxquels le tuyau flexible peut résister. Aussi, de plus en plus de domaines insistent sur les limites des technologies existantes. Récemment, en 2020, une société nord-américaine, Baker Hughes, a développé de nouvelles conceptions pour les conduites flexibles utilisées dans l’industrie pétrolière et gazière. Les nouvelles conceptions utilisent des matériaux composites en fibre de carbone.

Obtenez un exemple de copie du rapport sur le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord @ : https://www.businessmarketinsights.com/sample/TIPRE00017255

(*Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous en informer et nous vous proposerons le rapport que vous souhaitez.)

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Société Bechtel

Fugro

Groupe John Wood PLC

Larsen & Toubro Limitée

McDermott International, Inc.

Petrofac Limitée

Saipem S.p.A.

Sapura Energy Berhad

Subsea 7 S.A.

TechnipFMC plc

De plus, en cas de COVID-19, l’Amérique du Nord, en particulier la région des États-Unis, a connu une augmentation sans précédent du nombre de cas de COVID, ce qui a perturbé ses activités de construction dans le secteur pétrolier et gazier et a par la suite eu un impact sur la demande de pipeline offshore au cours des premiers mois de 2020. De plus, la baisse considérable des prix mondiaux du pétrole a encore restreint les projets liés au pétrole et au gaz et d’autres activités qui ont influencé négativement la demande de pipelines offshore. Une tendance similaire a également été observée dans d’autres pays d’Amérique du Nord, c’est-à-dire le Canada et le Mexique. Cependant, les pays devraient surmonter la baisse rapide de la demande alors que les pays continuent d’ouvrir leurs activités économiques, en particulier au cours des derniers mois, pour relancer les activités commerciales, ce qui intensifiera le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord.

Notre exemple de rapport contient une brève introduction du rapport de recherche, la table des matières, la liste des tableaux et des figures, le paysage concurrentiel et la segmentation géographique, l’innovation et les développements futurs basés sur la méthodologie de recherche

Les rapports couvrent les développements clés du marché des pipelines offshore en Amérique du Nord en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

Achetez une copie du rapport d’étude sur le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord @: https://www.businessmarketinsights.com/buy/single/TIPRE00017255

Principales caractéristiques du rapport sur le marché des pipelines offshore en Amérique du Nord :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché des pipelines offshore en Amérique du Nord.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Pipeline offshore en Amérique du Nord, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché nord-américain, ainsi que les facteurs qui animent le marché, ainsi que ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Accéder à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ : https://www.businessmarketinsights.com/reports/north-america-offshore-pipeline-market

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement aux rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transport ; Énergie et électricité ; Soins de santé; fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

Identifiant de messagerie : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/