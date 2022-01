Aperçu de la croissance du marché des encres flexographiques en Asie du Sud-Est, Covid – 19 Analyse des épidémies avec un TCAC de 5,2% au cours de la période 2019-2027 | Les principales entreprises sont Nazdar Ink Technologiesglob, DIC Corporation, Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le « Marché de l’encre flexographique en Asie du Sud-Est » et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macro-économiques et les facteurs directeurs, ainsi que attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché de l’encre flexographique en Asie du Sud-Est au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2020-2027.

Le marché des encres flexographiques en Asie du Sud-Est devrait atteindre 661,06 millions de dollars US d’ici 2027, contre 443,26 millions de dollars US en 2019 ; il devrait croître à un TCAC de 5,2 % de 2020 à 2027. L’encre flexographique, également connue sous le nom d’encre d’impression flexo, est utilisée dans l’impression de matériaux d’emballage tels que les boîtes en carton, les aliments emballés, les sacs en papier, les sacs en plastique et les journaux. . Il y a une augmentation de la demande d’encres flexographiques de l’industrie de l’emballage en raison de l’intérêt croissant des fabricants pour le développement de méthodes et de matériaux d’emballage attrayants pour leurs produits.

L’encre durcissable aux UV est de plus en plus acceptée par rapport aux autres encres telles que l’encre à base d’eau et l’encre à base de solvant en raison de ses avantages tels qu’un rendement de production élevé, une liaison supérieure, une faible teneur en composés organiques volatils (COV), un temps de séchage réduit, des taux de rejet réduits , et de meilleures propriétés de résistance aux solvants. La demande d’encres à séchage UV a également augmenté en raison de l’évolution constante des réglementations environnementales, ainsi que d’une prise de conscience et d’une préoccupation croissantes pour l’amélioration de la sécurité des aliments emballés. Les progrès technologiques dans le domaine ont réduit le risque de décoloration, de délaminage et de formation de bulles, ce qui devrait stimuler davantage la demande d’encres flexographiques.

Principaux acteurs clés abordés dans ce rapport :

• Nazdar Ink Technologiesglob

• Société DIC

• Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd

• Sakanta Inx Corporation

• T & K Toka Co. Ltd

• SiegwerkDruckfarben AG & Co. KGaA

• Swan Coatings (M) Sdn. Bhd

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché de l’encre flexographique en Asie du Sud-Est. En outre, le rapport procède à un examen complexe des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché Encre flexographique d’Asie du Sud-Est.

La recherche sur le marché de l’encre flexographique en Asie du Sud-Est se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché de l’encre flexographique en Asie du Sud-Est en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché de l’encre flexographique en Asie du Sud-Est.

