Aperçu de la croissance du marché des dispositifs endodontiques en Europe, taille, tendances futures, part, opportunités et prévisions jusqu’en 2027

Le marché des dispositifs endodontiques en Europe devrait passer de 546,55 millions de dollars américains en 2018 et devrait atteindre 847,53 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 5,3 % sur la période de prévision. La croissance du marché est tirée par des facteurs tels que l’augmentation de l’incidence des maladies dentaires, l’augmentation du vieillissement de la population.

Les maladies dentaires et bucco-dentaires sont les maladies non transmissibles les plus courantes qui affectent les gens une fois dans leur vie. Un seul mal de dent provoque une gêne, une douleur, une défiguration et, pire encore, peut même entraîner la mort. Selon l’Europe Burden of Diseases Study 2016, publiée en septembre 2018, les maladies bucco-dentaires ont touché environ 3,58 milliards de personnes à travers le monde. Les maladies dentaires comprennent les caries dentaires, et il a été estimé qu’environ la onzième maladie dentaire la plus répandue en Europe était une maladie parodontale grave qui entraînait en outre la perte de dents.

Les principales entreprises présentées dans cette étude de recherche sont :

Danaher

Dentsply Sirona

Ivoclar Vivadent SA

Produits Ultradent inc.

Tenue de septodonte

Groupe Coltène

FKG Dentaire SA

Brasseler États-Unis

MANI INC

Dentaire Nikinic

De plus, selon la Fédération dentaire mondiale, dans l’Union européenne, les dépenses annuelles en santé bucco-dentaire étaient estimées à 79 milliards d’euros pour les années 2008-2012, soit plus que l’argent investi dans la prise en charge du cancer ou des maladies respiratoires. En outre, la plateforme pour une meilleure santé bucco-dentaire en Europe rapporte que plus de 50 % de la population européenne peut souffrir d’une forme de parodontite et plus de 10 % ont une maladie grave, la prévalence passant à 70-85 % de la population âgée de 60 à 65 ans. de l’âge. Ainsi, la forte incidence des maladies dentaires dans le pays crée une demande importante pour les dispositifs endodontiques, propulsant ainsi la croissance de son marché.

Le marché espagnol des dispositifs endodontiques devrait croître au rythme le plus élevé au cours de la période de prévision, car l’industrie dentaire est en plein essor en Espagne, le pays comptant un grand nombre d’hôpitaux et de cliniques dentaires. De plus, le pays connaît également la croissance la plus rapide parmi les autres pays européens en raison de l’augmentation du tourisme médical florissant en Espagne pour les procédures dentaires.

Les rapports couvrent les développements clés du marché européen des dispositifs endodontiques en tant que stratégies de croissance organique et inorganique. Diverses entreprises se concentrent sur des stratégies de croissance organique telles que les lancements de produits, les approbations de produits et autres telles que les brevets et les événements. Les activités de stratégies de croissance inorganiques observées sur le marché étaient les acquisitions, les partenariats et les collaborations. Ces activités ont ouvert la voie à l’expansion de l’activité et de la clientèle des acteurs du marché.

Principales caractéristiques du rapport sur le marché européen des dispositifs endodontiques:

Gagnez et réduisez le temps nécessaire à la recherche d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché européen des dispositifs endodontiques.

Souligne les principales priorités commerciales afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché européen des dispositifs endodontiques, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché européen associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits des clients, la segmentation, la tarification et la distribution

