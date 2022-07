APERÇU DE LA CROISSANCE DU MARCHÉ DES ALIMENTS MÉDICAUX AVEC LES OPPORTUNITÉS À VENIR TENDANCES DE L’INDUSTRIE JUSQU’EN 2030

De plus, ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour fabriquer de meilleurs produits et organisent de fréquentes campagnes promotionnelles,

La taille devrait atteindre 33,85 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC de 5,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La demande croissante d’aliments médicaux, due à l’augmentation rapide de la population gériatrique souffrant de maladies chroniques, et l’utilisation croissante d’aliments médicaux pour contrôler et gérer la neuropathie diabétique devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des collaborations et les lancements fréquents de produits par des acteurs clés devraient également stimuler la croissance des revenus du marché. Les fabricants collaborent pour proposer de meilleurs produits afin de satisfaire la demande mondiale avec une prise de conscience croissante des aliments médicaux. De plus, ils investissent massivement dans la recherche et le développement pour fabriquer de meilleurs produits et organisent de fréquentes campagnes promotionnelles,

Cependant, les coûts élevés et la faible disponibilité des aliments médicaux dans les pays en développement devraient entraver la croissance des revenus du marché. Les aliments médicaux sont coûteux par rapport aux produits alimentaires traditionnels. En outre, les faibles investissements dans les aliments médicaux dans les pays en développement entraînent une faible production et une moindre variation des produits, ce qui entraîne une faible disponibilité des aliments médicaux. Ceci, à son tour, augmente les prix des aliments médicaux et, par conséquent, entrave la croissance des revenus du marché.

Quelques points saillants du rapport

Le segment des poudres devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision. L’adoption croissante des aliments médicaux en poudre parmi la population gériatrique et pédiatrique et leur facilité de consommation sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance des revenus de ce segment. En outre, la grande disponibilité d’aliments en poudre et le fait que les aliments médicaux en poudre peuvent être administrés par voie orale et entérale aux patients de tous âges devraient soutenir la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision.

Le segment de la neuropathie diabétique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’augmentation des cas de diabète et de l’augmentation du nombre de patients pouvant développer une neuropathie. En outre, diverses nouvelles initiatives visant à gérer la neuropathie par des mesures diététiques devraient stimuler la croissance des revenus de ce segment. De plus, 50 % des adultes souffrant de diabète sont touchés par la neuropathie périphérique, et l’incidence croissante de ce problème de santé devrait soutenir la croissance des revenus de ce segment au cours de la période de prévision.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus sur le marché mondial des aliments médicaux en 2021 et devrait également être en tête en termes de contribution des revenus au marché mondial au cours de la période de prévision. Les États-Unis ont le plus contribué aux revenus du marché nord-américain, tandis que le Canada et le Mexique ont également contribué considérablement et devraient continuer à le faire dans un proche avenir. L’augmentation de l’incidence des maladies chroniques dans la population gériatrique est un facteur majeur de croissance des revenus du marché nord-américain.

Les meilleurs joueurs présentés dans le rapport incluent :

Targeted Medical Pharma, Medtrition, Inc., Nestlé, Abbott Laboratories, Danone, Fresenius Kabi, Primus Pharmaceuticals, Inc., Mead Johnson & Company, LLC, Victus, Inc. et Meiji Holdings Co.

Perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Liquide

Poudre

Pilules

Les autres

Perspectives de la voie d’administration (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2019-2030)

Oral

Entérale

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S Mexique

L’Europe  Allemagne Italie K reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite Afrique du Sud AE Reste de la MEA



Résumé du rapport d’étude de marché sur les aliments médicaux:

Informations pertinentes sur le marché mondial des Aliments médicaux

Recommandations stratégiques pour les opportunités d’investissement

Le rapport couvre des statistiques importantes liées à l’industrie ainsi que les produits, les applications, l’analyse des prix, la demande et l’offre, et le taux de production et de consommation

Tendances émergentes et analyse des segments de marché actuels pour aider les investisseurs à formuler de nouvelles stratégies commerciales

Analyse SWOT approfondie et analyse des cinq forces de Porter, ainsi qu’une analyse de faisabilité et une analyse du retour sur investissement

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

