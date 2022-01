Aperçu analytique du marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes, analyse d’impact COVID-19, facteurs de croissance, demande et tendances prévues jusqu’en 2028

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

L’analyse concurrentielle menée dans ce rapport couvre un profil stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base et le paysage concurrentiel.

Le marché mondial des tests d’endotoxines et de pyrogènes devrait croître de 11,3% avec des facteurs tels que les progrès des technologies d’imagerie, la demande croissante de produits de test des endotoxines et des pyrogènes dans l’industrie pharmaceutique et biotechnologique et également les progrès technologiques pour développer de nouvelles méthodes de test des endotoxines et des pyrogènes, tandis que la présence limitée de solutions avancées pour les tests d’endotoxines bactériennes est le facteur restrictif pour le marché.

Téléchargez un exemple exclusif de rapport (PDF de 350 pages) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-endotoxin-and-pyrogen-testing-market&shrikesh

Principaux acteurs clés du marché :

Eurofins Scientifique

Thermo Fisher Scientific Inc.

Pall Corporation (une filiale de Danaher)

Lonza

Laboratoires Charles River

Merck KGaA

STERIS plc

SGS SA

Sartorius SA

bioMérieux SA

Ellab A/S

Le rapport sur le marché des endotoxines et pyrogènes fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , les expansions géographiques et les innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Répondants principaux

Côté demande : professionnels de la santé, médecins, fabricants de produits

Côté offre : fournisseurs de services, chefs de produits, responsables marketing, cadres supérieurs, distributeurs, intelligence de marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

La dernière table des matières gratuite de ce rapport @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-endotoxin-and-pyrogen-testing-market&shikesh

Portée et taille du marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes dans le monde

Le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est classé en sept segments notables basés sur le type de produit, le type de test, l’application, la méthode, le mode d’achat, le produit final et l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en kits et réactifs de détection, instruments , systèmes et logiciels, services de test d’endotoxines et consommables et accessoires. En 2021, le segment des kits et réactifs de détection d’endotoxines domine le marché en raison des progrès technologiques permettant de développer des kits et des réactifs efficaces pour le CQ dans le secteur de la santé. Sur la base du type de test, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en test de lysat d’amoebocyte limulus (LAL), test TAL, test d’activation des monocytes (MAT), test de pyrogène de lapin et test de recombinaison C (RFC). En 2021, le segment de test du lysat d’amoebocyte limulus (LAL) domine le marché en raison de l’efficacité et de la fiabilité accrues de divers organismes de consommation et de réglementation sur le type de test particulier pour les tests d’endotoxines.



Sur la base de l’application, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en fabrication pharmaceutique, fabrication de dispositifs médicaux, production de matières premières et fabrication d’emballages. En 2021, le segment de la fabrication pharmaceutique domine le marché en raison du secteur pharmaceutique florissant afin de répondre à la demande croissante de maladies chroniques à travers le monde. Sur la base de la méthode, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en test d’endotoxine de caillot de gel , test d’endotoxine chromogène et test d’endotoxine turbidimétrique. En 2021, le segment des tests d’endotoxine sur caillot de gel domine le marché, car les modifications de la méthode de caillot de gel permettent de nécessiter moins de réactif LAL que la méthode de base. Sur la base du mode d’achat, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en grand groupe, groupe moyen et petit et individu. En 2021, le segment des grands groupes domine le marché, car les grands groupes constituent une option d’achat économique pour toute organisation ou entreprise qui se développe sur le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes. Sur la base du produit final, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en vaccins et/ou CGT , produits biologiques, injectables et autres. Le segment des autres est encore segmenté en dispositifs biomédicaux réutilisables, endoscopes et autres. En 2021, le segment des vaccins et/ou CGT domine le marché en raison du développement croissant de la R&D et du développement de vaccins contre le COVID-19 à travers le monde.



Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes est segmenté en sociétés pharmaceutiques, sociétés de biotechnologie, sociétés biomédicales, sociétés de dispositifs médicaux, organisation de recherche sous contrat (CRO) et organisation de fabrication sous contrat (CMO). En 2021, le segment des sociétés pharmaceutiques domine le marché en raison de l’émergence de la pandémie de COVID-19 et de l’augmentation des cas de maladies chroniques conduisant à l’épanouissement du secteur pharmaceutique.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des endotoxines et des pyrogènes

Le paysage concurrentiel du marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et faiblesses de l’entreprise, le lancement de produits, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et largeur, dominance des applications, courbe de sauvetage technologique. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise liée au marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes sont Eurofins Scientific, Thermo Fisher Scientific Inc., Pall Corporation (une filiale de Danaher), Lonza, Charles River Laboratories, Merck KGaA, STERIS plc, SGS SA, Sartorius AG, bioMérieux SA, Ellab A/S, Wako USA (filiale de FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation), ASSOCIATES OF CAPE COD, INC., WuXi AppTec, Microcoat Biotechnologie GmbH, Sanquin, Reading Scientific Services Ltd, nanoComposix, Zwisler Laboratorium GmbH et GenScript, entre autres. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les sociétés dans le monde entier, ce qui accélère également le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes.

Par exemple,

En mai 2020, Ellab A/S a acquis une société irlandaise nommée QualUs, spécialisée dans les services liés à la qualification et à la validation thermiques pour les secteurs des dispositifs médicaux, biopharmaceutiques, hospitaliers et connexes des sciences de la vie et de la santé. Cette nouvelle acquisition réalisée par la société renforcera son portefeuille de produits, entraînant une augmentation de la demande et des ventes à l’avenir.

En juillet 2020, Merck KGaA a ouvert son nouveau centre de collaboration M Lab à Shanghai, en Chine. Le nouveau laboratoire intégré propose des solutions personnalisables, des services de validation et une formation pratique pour diverses applications afin de stimuler la demande du marché. Ce nouveau laboratoire de fabrication ouvert par l’entreprise augmentera sa capacité de production, ce qui augmentera la disponibilité et les ventes de son produit à l’avenir.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché de l’entreprise sur le marché des tests d’endotoxines et de pyrogènes, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre de tests d’endotoxines et de pyrogènes.

Accédez au rapport complet : https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-endotoxin-and-pyrogen-testing-market

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.