Aperçu analytique du marché des patchs CBD, analyse, facteurs de croissance, prévision de la demande et des tendances

Le rapport sur le marché mondial des patchs CBD fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue donc une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché. Pour avoir les meilleures informations sur le marché et le savoir-faire des meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, ce rapport d’étude de marché est une option idéale. Le rapport s’avère être un synopsis complet de l’étude, de l’analyse et de l’estimation du marché et de son incidence sur l’industrie de la santé. Outre,Selon un rapport de recherche, l’administration du marketing a soigneusement examiné les esprits de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Le marché CBD Patch devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 595 148,34 milliers de dollars. d’ici 2028. L’adoption croissante de CBD Patch dans les applications de soulagement de la douleur et la sensibilisation des consommateurs stimulent le marché.

Les patchs CBD sont des patchs transdermiques contenant du cannabidiol (CBD). Ils libèrent lentement du CBD dans la circulation sanguine à travers la peau. Certaines personnes peuvent préférer ce système d’administration de CBD à l’inhalation de CBD vaporisé ou à son ingestion orale via des produits comestibles ou des boissons. Les patchs CBD peuvent être une option plus appropriée pour certaines applications, telles que le traitement de la douleur, bien que les préférences personnelles jouent un rôle dans le choix de la meilleure façon de prendre du CBD. Cette méthode transdermique délivre rapidement le CBD dans la zone locale autour du patch. De là, il fait son chemin dans la circulation sanguine. Lorsque les gens prennent du CBD par voie orale – via une huile ou une gomme, par exemple – le composé doit d’abord passer par le système digestif. Le corps peut alors l’utiliser, le décomposer ou même simplement l’excréter comme déchet. Ainsi, une grande partie d’une dose orale de CBD peut être perdue dans le système digestif.

La demande croissante de patchs CBD en raison de la sensibilisation des consommateurs aux applications de soulagement de la douleur est le principal moteur du marché. Les effets secondaires associés au CBD et au THC avec les allergies cutanées peuvent s’avérer être un défi, mais l’élargissement du champ de recherche pour les applications médicales des patchs au CBD s’avère être une opportunité. Les restrictions imposées par le gouvernement et les organismes médicaux à l’utilisation du CBD pour des applications médicales et les défis rencontrés en raison de l’impact de Covid-19 sur la chaîne d’approvisionnement des matières premières sont les facteurs de restriction.

Le rapport sur le marché CBD Patch fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de CBD Patch, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché des patchs CBD et taille du marché

Le marché CBD Patch est segmenté en fonction du produit, de l’espèce, de l’emballage, du dosage, du dérivé, de l’application, du type de source, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des patchs CBD est segmenté en réservoir, matrice et couche de médicament dans l’adhésif. En 2021, le segment des réservoirs domine le marché des patchs CBD en raison de son utilisation dans diverses applications CBD et de sa libération régulière et contrôlée pendant une plus longue période.

Sur la base des espèces, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabis indica, hybride et sativa. En 2021, le segment du cannabis indica domine le marché du CBD Patch en raison de son pourcentage élevé de CBD et de son faible pourcentage de THC par rapport au sativa et à l’hybride. Comme de nombreuses régions ont une limite d’utilisation du THC dans les produits, le cannabis indica est préféré.

Sur la base de l’emballage, le marché des patchs CBD est segmenté en deux à cinq patchs, un patch unique et plus de cinq patchs. En 2021, le segment de deux à cinq patchs domine le marché des patchs CBD en raison de sa haute disponibilité et des remises offertes par les fabricants sur un ensemble de patchs de cette gamme.

Sur la base du dosage, le marché des patchs CBD est segmenté en moins de 30 mg, 30-40 mg, 40-50 mg et plus de 50 mg. En 2021, le segment inférieur à 30 mg domine le marché des patchs CBD car le marché en est à ses débuts et les nouveaux consommateurs commencent avec une faible dose, puis augmentent selon les besoins.

Sur la base des dérivés, le marché du CBD Patch est segmenté en cannabidiol (CBD), tétrahydrocannabinol (THC) Autres. En 2021, le segment du cannabidiol (CBD) domine le marché des patchs CBD en raison des restrictions sur la teneur en tétrahydrocannabinol (THC) de 0,2 à 0,3 % selon le pays d’utilisation et également des effets secondaires associés au tétrahydrocannabinol (THC).

Sur la base de l’application, le marché des patchs CBD est segmenté en douleur chronique, anxiété, arthrite, humeur élevée, douleur neurologique et autres. En 2021, le segment de la douleur chronique domine le marché des patchs CBD en raison de l’augmentation des cas de douleurs chroniques telles que les douleurs au cou, aux épaules, etc. et à la grande disponibilité des patchs dans l’application de soulagement de la douleur.

Sur la base du type de source, le marché des patchs CBD est segmenté en naturel et synthétique. En 2021, le segment naturel domine le marché des patchs CBD en raison de la confiance des consommateurs dans les produits naturels, car les produits à base de plantes sont considérés comme sûrs sans aucun problème de peau ni allergie.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des patchs CBD est segmenté en établissements de soins à domicile, centres de recherche et développement, hôpitaux, cliniques, centres de réadaptation et autres. En 2021, le segment des soins à domicile domine le marché des patchs CBD car l’utilisation des produits CBD n’est pas encore approuvée dans les hôpitaux et les cliniques.

Sur la base du canal de distribution, le marché CBD Patch est segmenté en dispensaires et pharmacies, magasins en ligne et conventionnels. En 2021, le segment des dispensaires et pharmacies domine le marché des patchs CBD en raison de sa présence et de sa chaîne d’approvisionnement établie du fabricant au consommateur.

Sur la base de la région, le marché des patchs CBD est segmenté en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. En 2021, la région Amérique du Nord domine le marché des patchs CBD en raison du nombre plus élevé de fabricants dans la région et du marché développé aux États-Unis.

Analyse au niveau du pays du marché des patchs CBD

Le marché CBD Patch est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, espèce, emballage, dosage, dérivé, application, type de source, utilisateur final et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché CBD Patch sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Russie, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Israël, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Chili, Venezuela, Équateur et Reste de l’Amérique du Sud.

Le segment réservoir du produit devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’utilisation accrue de ce type car il fournit une libération régulière de CBD et peut être utilisé pendant une durée prolongée. Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord en raison de la hausse de la demande et des fabricants de la région. Le Royaume-Uni domine la région Europe en raison des fabricants et des industries de recherche. La Chine domine la région Asie-Pacifique en raison de la fabrication et de la consommation plus élevées de patchs CBD dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

La demande et la consommation croissantes de patchs CBD en raison de la sensibilisation des consommateurs stimulent la croissance du marché du marché des patchs CBD.

Le marché CBD Patch vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque croissance de pays sur un marché particulier. En outre, il fournit des informations détaillées sur la stratégie des acteurs du marché et leur présence géographique. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Analyse des études de marché et estimations d'un large éventail Un rapport aide les entreprises à acquérir des connaissances sur ce qui existe déjà sur le marché, ce que le marché attend avec impatience, le contexte concurrentiel et les étapes à suivre pour surpasser les rivaux.

Le rapport d’étude de marché premium offre une excellente compréhension de la situation actuelle du marché avec la taille du marché historique et projetée à venir basée sur la croissance technologique, la valeur et le volume, projetant des fondamentaux rentables et leaders sur le marché. Le rapport de l’industrie analyse les informations de marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la construction de ce rapport de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données.