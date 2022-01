Aperçu analytique du marché des logiciels de périnatalité clinique en Amérique du Nord, analyse d’impact COVID-19, facteurs de croissance, demande et tendances prévues jusqu’en 2028

Pour atteindre un niveau suprême d’informations sur le marché et se familiariser avec les meilleures opportunités de marché sur les marchés spécifiques, le rapport de marché est la clé parfaite. Diverses définitions et segmentations ou classifications de l’industrie, les applications de l’industrie et la structure de la chaîne de valeur sont données dans le rapport. Le rapport est structuré avec la collecte et l’analyse systématiques d’informations sur des individus ou des organisations menées par le biais de recherches sociales et d’opinion. Le document commercial englobe divers segments liés à l’industrie et au marché avec une recherche et une analyse approfondies.

Le marché des logiciels périnatals cliniques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché connaît une croissance avec un TCAC de 7,6% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 125,98 millions USD d’ici 2027 contre 70,22 millions USD en 2019. L’adoption croissante des soins périnatals est le principal moteur qui a propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs clés du marché : Royal Philips SA

GE Healthcare (filiale de GENERAL ELECTRIC)

Systèmes informatiques cliniques, Inc.

Cerner Corporation

Trium Analysis Online GmbH

Gaumard Scientifique

Informatique de santé Meridian

Logiciel AS Inc.

PeriGen, Inc.

Santé Huntleigh Limitée

K2 Medical Systems Ltd

CliniComp International

Epic Systems Corporation

EdanÉtats-Unis

Technologie de l’information médicale, Inc.

Informatique de santé Harmony

Les objectifs d’étude de ce rapport sont :

• Étudier et prévoir la taille du marché du conseil en stratégie sur le marché mondial.

• Analyser les principaux acteurs mondiaux, l’analyse SWOT, la valeur et la part de marché mondiale des meilleurs acteurs.

• Définir, décrire et prévoir le marché par type, utilisation finale et région.

• Analyser et comparer l’état du marché et les prévisions entre la Chine et les principales régions, à savoir les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Asie du Sud-Est, l’Inde et le reste du monde.

• Analyser le potentiel et l’avantage du marché mondial des régions clés, les opportunités et les défis, les contraintes et les risques.