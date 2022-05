Aperçu analytique du marché des appareils d’arthroscopie, analyse, facteurs de croissance, demande et prévisions des tendances jusqu’en 2029

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs d’arthroscopie a été généré avec la collecte et l’évaluation systématiques d’informations sur le marché pour une industrie qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Ce rapport d’étude de marché contient une analyse approfondie du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l’analyse de la concurrence. Il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur un marché de niche.

Le marché des dispositifs d’arthroscopie est un rapport de marché professionnel et approfondi qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, le volume de ventes possible, les principaux segments et l’analyse géographique de l’industrie A. Il montre que l’augmentation de la valeur marchande est généralement attribuée à la croissance croissante des industries applicables et à l’augmentation subséquente de la demande d’applications. Ce rapport d’analyse de marché donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister à la croissance la plus rapide dans le cadre de prévision approximatif.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des dispositifs d’arthroscopie était évalué à 5,57 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,35 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 9,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

TOP ACTEURS CLÉS du marché Appareils d’arthroscopie

Arthrex Inc

Société CONMED

Services Johnson & Johnson inc.

KARL STORZ GmbH & Co. KG

Medtronic

Richard Wolf GmbH

Smith & Nephew Plc

Stryker

Wright Medical Group SA

Zimmer Biomet

Bioventus

Breg Inc.

Cannuflow

DJO mondial

Flexion Thérapeutique Inc

MinInvasive Ltd

NuOrtho Surgical Inc

OrthoEspace

Médecine sportive ROG

Scénario de marché du marché Dispositifs d’arthroscopie

Les dispositifs d’arthroscopie sont des outils et équipements médicaux utilisés pour visualiser, inspecter et effectuer des procédures thérapeutiques à l’intérieur des articulations du corps. Ils sont le plus souvent utilisés pour traiter des troubles médicaux tels que l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, les tendinites et les tumeurs osseuses. Les arthroscopes, les implants, les systèmes d’imagerie, les systèmes de radiofréquence, les systèmes de gestion des fluides et d’autres instruments utilisent largement l’arthroscopie. Ces appareils sont placés dans le corps du patient avec une petite lentille attachée pour étudier les structures et les anomalies à l’intérieur des articulations.

Dynamique du marché des appareils d’arthroscopie

Chefs d’orchestre

Le nombre croissant de cas de blessures sportives stimule le taux de croissance du marché.

Le nombre croissant de cas de blessures sportives propulsera le taux de croissance du marché des appareils d’arthroscopie. Parallèlement à cela, l’incidence croissante des chirurgies de remplacement articulaire influencera le taux de croissance du marché des dispositifs d’arthroscopie. Lors du bilan des troubles articulaires, les chirurgiens orthopédistes utilisent des appareils d’arthroscopie. Les fibres optiques sont utilisées pour fournir la lumière et de petites lentilles sont utilisées pour agrandir la zone ou l’articulation affectée.

L’augmentation du taux de prévalence des maladies musculo-squelettiques fera prospérer le taux de croissance du marché.

Le taux de prévalence croissant des maladies musculo-squelettiques telles que la polyarthrite rhumatoïde et l’arthrose accélère encore la demande pour le marché des dispositifs d’arthroscopie.

De plus, le nombre croissant d’initiatives gouvernementales visant à sensibiliser la population aux alternatives de traitement disponibles agira comme un moteur majeur influençant le taux de croissance du marché des dispositifs d’arthroscopie. D’autres facteurs importants entraînant l’expansion du marché sont la sensibilisation croissante à la santé et l’amélioration des infrastructures de santé. En outre, l’augmentation de la population gériatrique et l’adoption croissante de procédures de traitement mini-invasives (IM) sont les principaux moteurs qui renforceront la croissance du marché. Diverses innovations dans le domaine de la médecine du sport et le développement de variantes de produits technologiquement avancées influenceront davantage le taux de croissance du marché des appareils d’arthroscopie.

Opportunités

Croissance des activités de R&D

L’augmentation du nombre d’activités de recherche et de développement offre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des dispositifs d’arthroscopie. Parallèlement à cela, l’expansion et la modernisation des infrastructures de soins de santé dans les économies émergentes amélioreront le taux de croissance du marché dans les années à venir.

Le progrès technologique est le principal moteur de la création de nouvelles opportunités de marché.

De plus, l’augmentation du développement technologique dans les dispositifs médicaux augmentera encore le taux de croissance du marché des dispositifs d’arthroscopie à l’avenir. Les fabricants travaillent sur des équipements d’arthroscopie avec des caméras haute définition, des procédures de suture supérieures et des matériaux de suture spécialisés pour améliorer la visualisation.

Portée du rapport :

Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs d’arthroscopie présente des profils d’entreprises systémiques qui illustrent comment les mouvements de plusieurs acteurs et marques clés animent le marché. Les informations d’étude de marché du rapport d’activité analysent les principaux défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée et dans les années à venir, ce qui donne une idée aux autres acteurs du marché des problèmes susceptibles d’être rencontrés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport sur le marché mondial tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques contient.Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les escrocs de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification Stratégies, l’analyse du marché cible, les idées et l’innovation.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût élevé associé aux appareils d’arthroscopie entravera la croissance du marché. En outre, la pénurie de professionnels qualifiés constituera un défi majeur pour le marché des appareils d’arthroscopie. Cependant, le changement dans la prise de décision dans les hôpitaux et les exigences réglementaires strictes limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des appareils d’arthroscopie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des appareils d’arthroscopie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des appareils d’arthroscopie

Les besoins en fournitures médicales augmentent pour répondre aux besoins de la population touchée. Dans le traitement clinique primaire, les équipements d’assistance respiratoire tels qu’un générateur d’oxygène, une machine de survie, un moniteur et un atomiseur sont parmi les équipements médicaux les plus couramment utilisés. De plus, le COVID-19 a entraîné une augmentation significative de la demande de produits médicaux tels que des masques, des gants et des lunettes de protection. Avec une augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans le monde, les besoins en fournitures médicales continuent d’augmenter parmi les professionnels de la santé et le grand public pour des mesures préventives. Les fabricants de ces articles ont la possibilité de profiter de la demande croissante de fournitures médicales afin d’assurer un approvisionnement régulier en équipements de protection individuelle sur le marché.

Développement récent

En décembre 2021, Healthium Medtech avait lancé des installations de fabrication de produits d’arthroscopie à Ahemdabad. Les produits d’arthroscopie développés dans l’usine de fabrication sont utilisés pour traiter diverses affections du genou et de l’épaule, y compris la reconstruction du ligament croisé antérieur, les blessures du ligament croisé postérieur et autres.

Portée du marché mondial des dispositifs d’arthroscopie

Le marché des appareils d’arthroscopie est segmenté en fonction du produit, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Implants arthroscopiques

Arthroscopes

Systèmes de gestion des fluides

Systèmes de radiofréquence

Systèmes de visualisation

Systèmes de rasoir électrique

Autres équipements d’arthroscopie

Sur la base du produit, le marché des dispositifs d’arthroscopie est segmenté en implants arthroscopiques, arthroscopes, systèmes de gestion des fluides, systèmes de radiofréquence, systèmes de visualisation, systèmes de rasoir électrique et autres équipements d’arthroscopie. Les implants arthroscopiques sont en outre sous-segmentés en implants de genou, implants de hanche, implants d’épaule, autres implants. Les systèmes de radiofréquence sont en outre sous-segmentés en générateurs RF, sondes et baguettes radiofréquence, pédale de commande.

Application

Arthroscopie du genou

Arthroscopie des hanches

Arthroscopie du rachis

Arthroscopie du pied et de la cheville

Arthroscopie de l’épaule et du coude

Autres applications d’arthroscopie

Sur la base de l’application, le marché des dispositifs d’arthroscopie est segmenté en arthroscopie du genou, arthroscopie de la hanche, arthroscopie de la colonne vertébrale, arthroscopie du pied et de la cheville, arthroscopie de l’épaule et du coude et autres applications d’arthroscopie.

Utilisateur final

Hôpital

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Les autres

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils d’arthroscopie est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques et autres.

Analyse/aperçus régionaux du marché des dispositifs d’arthroscopie

Le marché des dispositifs d’arthroscopie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs d’arthroscopie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l ‘Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des dispositifs d’arthroscopie en raison de l’adoption croissante des technologies de pointe et de la présence d’acteurs majeurs du marché dans cette région. De plus, une infrastructure de soins de santé bien améliorée améliorera encore le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la croissance du tourisme médical dans cette région. En outre, la présence d’acteurs de premier plan opérant sur des marchés en développement et l’augmentation du nombre de patients propulseront le taux de croissance du marché dans cette région.

La section paie du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque paie.En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Points clés couverts dans les tendances et l’escompte de l’industrie du marché des dispositifs d’arthroscopie jusqu’en 2029

La taille du marché

Nouveaux volumes de ventes sur le marché

Volumes de ventes de remplacement du marché

Socle installé

Marché par marques

Volumes de procédure de marché

Analyse des prix des produits du marché

Résultats des soins de santé du marché

Analyse du coût des soins du marché

Cadre réglementaire et changements

Analyse des prix et des remboursements

Parts de marché dans différentes régions

Développements récents pour les concurrents du marché

Applications à venir sur le marché

Étude sur les innovateurs du marché

Une partie des questions centrales abordées dans le rapport sont les suivantes :

-Enquête sur les concurrents

-Quelle est la prochaine étape -Prévision des

données du

marché -Évaluation des opportunités et des risques -Dynamique

et tendances du marché

Le rapport d’activité du marché des dispositifs d’arthroscopie est une analyse méticuleuse du scénario existant du marché, qui couvre plusieurs dynamiques de marché. Des données appropriées et des techniques de prévision brillantes utilisées dans ce rapport de marché sont synonymes de précision et d’exactitude. Le rapport contient de nombreuses informations et solutions commerciales qui permettent de garder une longueur d’avance sur la concurrence. La façon la plus précise de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance actuelle et, par conséquent, ce rapport a été structuré en analysant de nombreux fragments du scénario de marché actuel et à venir.Le rapport d’étude de marché de classe mondiale est encadré par les outils les plus excellents et les plus sophistiqués de collecte, d’enregistrement, d’estimation et d’analyse des données de marché.

Les différents aspects d’un rapport d’étude de marché vont des dernières tendances, de la segmentation du marché, de la nouvelle entrée sur le marché, des prévisions de l’industrie, de l’analyse du marché cible, des orientations futures, de l’identification des opportunités, de l’analyse stratégique, des informations sur l’innovation. Ce rapport explique plusieurs facteurs de marché tels que les estimations et les prévisions du marché, les stratégies d’entrée, l’analyse des opportunités, le positionnement sur le marché, le paysage concurrentiel, le positionnement du produit, l’évaluation du marché et les études de viabilité. Les moteurs du marché, les contraintes du marché, les opportunités et les défis sont également évalués dans ce rapport sous un aperçu du marché qui donne des informations utiles aux entreprises pour prendre les bonnes mesures.

