Aperçu analytique du marché de la gestion des établissements de santé, facteurs de croissance, rapport de prévision de la demande et des tendances jusqu’en 2028

Le dernier rapport de recherche sur le marché de la gestion des établissements de santé (version COVID-19) publié par le DBMR, à l'échelle mondiale et régionale, qui permet de mieux comprendre le paysage actuel du marché, le développement, les perspectives du marché et l'état jusqu'en 2026. La croissance du marché de la gestion des établissements de santé (version COVID-19) a été tirée par la demande émergente dans les régions bien établies, les types, les progrès actuels et l'infiltration croissante des utilisateurs finaux.

DBMR analyse le marché de la gestion des établissements de santé pour représenter 513,78 milliards USD d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 10,44 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la gestion des établissements de santé Le rapport de recherche est un rapport complet publié par Data Bridge Market Research qui évalue la taille et la part du marché, les opportunités de croissance, les risques et les limites, et la courbe de croissance du marché. Des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter ainsi que des diagrammes, des graphiques et des chiffres détaillés ont été appliqués dans cette étude. Le rapport couvre la dynamique des chaînes d’offre et de demande du marché mondial de la gestion des établissements de santé tout au long de la période de prévision. Les nouveaux acteurs du marché sont également présentés dans le rapport ainsi que leur transition sur le marché. Le rapport comprendra des détails sur les opportunités potentielles, les nouveaux projets, les situations financières, les stratégies commerciales constructives et un aperçu des prévisions de l’industrie.

Les segments et sous-sections du marché Gestion des établissements de santé sont présentés ci-dessous:

Par type de service (services matériels, services logiciels)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, centres de services ambulatoires, établissements de soins de longue durée, autres)

La recherche couvre la taille actuelle du marché de la gestion des installations de soins de santé du marché et ses taux de croissance basés sur des enregistrements de 6 ans avec un aperçu de la société des principaux acteurs / fabricants:

GAB

Aramark Corporation

Écolab

Groupe ISS

Sodexo

Groupe Compass PLC

Jones Lang LaSalle IP, Inc.

Medxcel, Mitie Group plc

IBM

Groupe Serco plc

Ressources d’avant-garde

UEM Edgenta Berhad

Groupe B38

SMS Integrated Facility Services Private Limited

…..

Aperçu:

La gestion des établissements de santé est souvent nécessaire pour maintenir un environnement dynamique et propre, et est obtenue par une planification appropriée et une prestation ingénieuse de diverses fonctions. La gestion des installations prend en charge la gestion spécialisée des services tels que la restauration, le nettoyage, l’entretien et la sécurité.

L’augmentation rapide de l’externalisation des services de gestion des installations par le secteur de la santé fait partie des facteurs importants qui augmentent la croissance et la demande du marché de la gestion des installations de santé. En outre, l’augmentation rapide de l’apparition de maladies chroniques et l’augmentation du tourisme médical dans les pays émergents contribuent également à la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. De plus, la tendance changeante à utiliser des technologies de pointe pour maintenir la durabilité à les lieux de travail et le nombre croissant de patients et l’augmentation des dépenses de santé des acteurs publics et privés des systèmes de santé renforcent également la croissance du marché. En outre, l’augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la sensibilisation à l’hygiène dans les établissements de santé sont également l’un des facteurs significatifs qui alimentent la croissance du marché de la gestion des établissements de santé. L’augmentation rapide des développements technologiques dans le secteur de l’informatique de la santé assurera également une forte croissance de l’industrie au cours de la période de prévision.

Étendue du marché mondial de la gestion des établissements de santé et taille du marché

Le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en fonction du type de service et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance inadéquats dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type de service, le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en services matériels et services logiciels. Les services matériels ont en outre été segmentés en plomberie, maintenance de la climatisation, systèmes de protection contre les incendies, maintenance mécanique et électrique et autres. Les services souples ont en outre été segmentés en nettoyage et lutte antiparasitaire, blanchisserie, restauration, gestion des déchets, sécurité et autres.

Le segment des utilisateurs finaux du marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de services ambulatoires, établissements de soins de longue durée et autres.

Sur le plan géographique, ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, des ventes, des revenus, des parts de marché et le taux de croissance de Gestion des établissements de santé dans ces régions, de 2021 à 2028, couvrant

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Russie et Turquie, etc.)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Australie, Indonésie, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Vietnam)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Points clés traités dans le rapport sur le marché Gestion des installations de soins de santé :

Chapitre 1, pour décrire la définition, les spécifications et la classification de la gestion mondiale des établissements de santé, les applications du segment de marché par régions;

Chapitre 2, pour analyser la structure des coûts de fabrication, les matières premières et les fournisseurs, le processus de fabrication, la structure de la chaîne industrielle ;

Chapitre 3, pour afficher les données techniques et l’analyse des usines de fabrication, la capacité et la date de production commerciale, la distribution des usines de fabrication, l’exportation et l’importation, l’état de la R&D et la source technologique, l’analyse des sources de matières premières ;

Chapitre 4, pour montrer l’analyse globale du marché, l’analyse de la capacité (segment de l’entreprise), l’analyse des ventes (segment de l’entreprise), l’analyse des prix de vente (segment de l’entreprise);

……

Chapitre 7 et 8, pour explorer l’analyse du marché par application Analyse des principaux fabricants;

Chapitre 9, Analyse des tendances du marché, Tendance du marché régional, Tendance du marché par type de produit, Tendance du marché par application ;

Chapitre 10, Analyse du type de marketing régional, analyse du type de commerce international, analyse de la chaîne d’approvisionnement ;

Chapitre 11, pour analyser l’analyse par les consommateurs de la gestion mondiale des établissements de santé par région, type et application ;

Chapitre 12, pour décrire les résultats et la conclusion de la recherche sur la gestion des établissements de santé, l’annexe, la méthodologie et la source des données ;

Chapitre 13, 14 et 15, pour décrire le canal de vente, les distributeurs, les commerçants, les revendeurs, les résultats et la conclusion de la recherche, l’annexe et la source de données.

