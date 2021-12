Aperçu analytique du marché de la découverte de médicaments Insilico, analyse, facteurs de croissance, demande et tendances

Le marché de la découverte de médicaments in-silico devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 7 296,0 millions de dollars d’ici 2028 et augmentera à un TCAC de 13,6% dans les pays mentionnés ci-dessus. période de prévision.

Les méthodes de découverte de médicaments in silico aident généralement à trouver des cibles médicamenteuses grâce à des outils bioinformatiques. Ces méthodes peuvent également être utilisées pour analyser les structures cibles à la recherche de sites de liaison possibles, générer des molécules candidates, vérifier leur similarité avec les médicaments, les classer en fonction de leurs affinités de liaison, ancrer ces molécules avec la cible et optimiser davantage les molécules pour faire progresser les caractéristiques de liaison.



Ce rapport sur le marché de la découverte de médicaments in silico fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de changements dans les réglementations du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de la découverte de médicaments in silico, contactez Data Bridge Market Research pour obtenir un dossier d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Principaux fournisseurs clés :

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la découverte de médicaments in-silico sont Albany Molecular Research Inc., Certara, Charles River Laboratories, Chemical Computing Group ULC, GenScript, LakePharma, Inc., Sygnature Discovery, Abzena Ltd., BioNTech SE et Creative Biostructure parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes DBMR comprennent les points forts de la concurrence et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation:

Par type (logiciel en tant que service, conseil en tant que service, logiciel)

Type de grosse molécule (anticorps, protéines, peptides, acides nucléiques, vecteurs), flux de travail (découverte, identification de cible, amarrage inversé, bioinformatique, prédiction de la structure des protéines, validation de la cible , découverte de plomb, pharmacophore, conception de bibliothèques, tests précliniques, essais cliniques)

Domaine thérapeutique cible (Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

Maladies infectieuses, Troubles métaboliques, Troubles mentaux, Troubles musculo-squelettiques, Troubles neurologiques, Troubles oncologiques, Troubles respiratoires, Troubles cutanés Troubles auto-immuns, troubles sanguins, troubles cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux et digestifs, troubles hormonaux, autres)

Utilisateur final (organismes de recherche sous contrat, industrie pharmaceutique, instituts universitaires et de recherche, autres)

Portée et taille du

marché du marché mondial de la découverte de médicaments in-silico Le marché de la découverte de médicaments in-silico est segmenté en fonction du type, du type de grosse molécule, du flux de travail, du domaine thérapeutique cible et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance maigres dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des applications de marché de base.



Sur la base du type, le marché de la découverte de médicaments in silico est segmenté en logiciel en tant que service, conseil en tant que service et logiciel.

Basé sur le type de grosse molécule, le marché de la découverte de médicaments in silico est segmenté en anticorps, protéines, peptides, acides nucléiques et vecteurs.

Le segment de flux de travail du marché de la découverte de médicaments in silico est segmenté en découverte, identification de cible, amarrage inversé, bioinformatique, prédiction de structure de protéine, validation de cible, découverte de plomb, pharmacophore, conception de bibliothèque, tests précliniques et essais cliniques.

Sur la base du domaine thérapeutique cible, le marché de la découverte de médicaments in-silico est segmenté en virus de l’immunodéficience humaine (VIH), maladies infectieuses, troubles métaboliques, troubles mentaux, troubles musculo-squelettiques, troubles neurologiques, troubles oncologiques, troubles respiratoires, troubles cutanés, troubles urogénitaux, troubles auto-immuns, troubles sanguins, troubles cardiovasculaires, troubles gastro-intestinaux et digestifs, troubles hormonaux et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la découverte de médicaments in silico est segmenté en organismes de recherche sous contrat, industrie pharmaceutique, instituts universitaires et de recherche et autres.

Caractéristiques du rapport :

1. Aperçu détaillé du marché parent

2. Évolution de la dynamique du marché de l’industrie

3. Stratégies des principaux acteurs et offres de produits

4. Moteurs et contraintes du marché

5. Évolutions clés du marché

Points saillants de l’étude de ce rapport d’étude de marché :

1. Analyser la taille du marché et en déduire les principales tendances.

2. Chaîne industrielle Fournisseurs du marché avec informations de contact

3. Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme

4. Analyser les opportunités sur le marché pour les parties prenantes en identifiant les segments de croissance du marché

5. Une analyse approfondie des segments clés de l’industrie aide à comprendre les tendances des types à travers le monde.