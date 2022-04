APAC Équipement d’automatisation industrielle (IAE) Croissance du marché, taille du marché, part avec le principal acteur clé majeur

Report Ocean prévoit que le marché des équipements d’automatisation industrielle (IAE) en Asie-Pacifique connaîtra un TCAC de 5.62 % sur la période 2019-2025, ce qui représente un rythme de croissance plus élevé que les autres marchés régionaux du monde.

Mis en évidence avec 32 tableaux et 46 figures, ce rapport de 159 pages «APAC Industrial Automation Equipment (IAE) Market by Equipment Type, Industry Vertical, and Country 2014-2025: Growth Opportunity and Business Strategy» est basé sur une recherche approfondie de l’ensemble marché régional des équipements d’automatisation industrielle et tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées.

Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit des données historiques sur le marché pour 2014-2017, des estimations de revenus pour 2018 et des prévisions de 2019 à 2025. (Remarque : avant la livraison, le rapport sera mis à jour afin que la dernière année historique soit l’année de base et que les prévisions couvrent la 5 à 10 prochaines années par rapport à l’année de référence.)

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

> Structure du marché

> Moteurs de croissance

> Contraintes et défis

> Tendances des produits émergents et opportunités de marché

> Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché APAC sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché des équipements d’automatisation industrielle APAC dans tous les aspects de la classification du point de vue du type d’équipement, de l’industrie verticale et du pays.

Sur la base du type d’équipement, le marché APAC est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels inclus pour 2014-2025 (historique et prévisionnel) pour chaque section.

> Secteur des équipements d’automatisation (divisé en contrôleurs discrets et visualisation, contrôle de processus, appareillage de commutation)

> Équipement de transmission de puissance (divisé en produits rotatifs et produits linéaires)

> Moteurs et commandes de moteurs (divisés en moteurs et générateurs et commandes de moteurs)

Un communiqué du 8 juin 2021 du Bureau and Economic Analysis et du US The Census Bureau fait état de la reprise du marché américain. Le rapport décrit également la reprise du commerce international américain en juillet 2021. En avril 2021, les exportations du pays ont atteint 300 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,4 milliards de dollars. En avril 2021, les importations s’élevaient à 294,5 milliards de dollars, en hausse de 17,4 milliards de dollars. Le COVID19 reste un problème important pour les économies du monde entier, comme en témoignent la baisse d’une année sur l’autre des exportations aux États-Unis entre avril 2020 et avril 2021 et l’augmentation des importations au cours de la même période. Le marché tente clairement de se redresser. Malgré cela, cela signifie qu’il y aura un impact direct sur les industries de la santé, des TIC et de la chimie, ce qui créera un marché important pour le marché des équipements d’automatisation industrielle (IAE) APAC .

Based on application in industrial verticals

> Oil & Gas

> Automotive & Transportation

> Mining & Metals

> Machine Manufacturing

> Energy and Power

> Electrical & Electronics

> Aerospace & Defense

> Chemical Industry

> Pharmaceuticals

> Food & Beverages

> Other Industries

Geographically, the following national markets are fully investigated:

> Japan

> China

> South Korea

> Australia

> India

> Rest of APAC

For each of the aforementioned countries, detailed analysis and data for annual revenue are available for 2014-2025. The breakdowns of key national markets by

Le type d’équipement et la verticale de l’industrie au cours des années de prévision sont également inclus.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance de fabrication prévue ; et dresse le profil des principaux fournisseurs, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement sur le marché des équipements d’automatisation industrielle APAC sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, des facteurs critiques de succès (CSF) sont générés pour aider les investisseurs et les actionnaires à identifier les opportunités émergentes, à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Principaux acteurs :

ABB Ltd.

Azbil Corporation

Bharat Heavy Electrical Ltd

Danaher Corporation

Emerson Electric Co.

Fanuc Corp.

General Electric Co.

Hitachi, Ltd.

Honeywell International Inc.

Johnson Controls Inc.

Metso Corporation

Mitsubishi Electric Corp.

Nextnine Ltd

NovaTech Process Solutions LLC

Omron Corporation

Rockwell Automation Inc.

Samsung Electronics

Schneider Electric SE

Siemens AG

Toshiba Machine Co., Ltd.

Yaskawa Electric Corp.

Yokogawa Electric Corporation

Table des matières:

Introduction

1.1 Définition de l’industrie et portée de la recherche 4

1.1.1 Définition de l’industrie 4

1.1.2 Portée de la recherche 6

1.2 Méthodologie de la recherche 8

1.2.1 Aperçu de la méthodologie de l’étude de marché 8

1.2.2 Hypothèse du marché 9

1.2.3 Données secondaires 9

1.2.4 Données primaires 9

1.2.5 Filtration des données et conception du modèle 10

1.2.6 Estimation de la taille/part du marché 11

1.2.7 Limites de la recherche 12

1.3 Résumé analytique 13

2 Aperçu du marché et analyse qualitative 15

2.1 Taille du marché et prévisions 15

2.2 Principaux moteurs de croissance 16

2.3 Contraintes du marché et défis 19

2.4 Opportunités émergentes et tendances du marché 22

2.5 Analyse des cinq forces de Porter 25

……..et voir plus dans la table des matières complète

Ce rapport couvre les aspects du marché de l’analyse régionale.

Le rapport comprend des données sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Ce rapport analyse les tendances actuelles et futures du marché par région, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Les rapports sur le marché incluent le taux de croissance de chaque région, en fonction de leurs pays au cours de la période de prévision.

Quels aspects concernant le marché de l’analyse régionale sont inclus dans ce rapport?

Les régions géographiques couvertes par le rapport comprennent l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport consiste en une analyse détaillée par région des tendances actuelles et futures du marché, fournissant des informations sur l’utilisation et la consommation des produits.

Le taux de croissance du marché dans chaque région, y compris leurs pays au cours de la période de prévision, est inclus dans le rapport sur le marché.

Sur la base de quels facteurs les principaux acteurs du marché sont-ils évalués dans ce rapport?

Le rapport propose une analyse détaillée des principales entreprises du marché à travers le monde.

Il fournit des détails sur les principaux fournisseurs impliqués sur le marché, y compris les acteurs clés

Un aperçu complet de chaque entreprise, y compris le profil de l’entreprise, les revenus générés, les prix des marchandises et

les produits fabriqués sont intégrés dans le rapport.

Les faits et chiffres sur les concurrents du marché ainsi que les points de vue des principaux acteurs du marché sont présentés dans le rapport.

Les récents développements, fusions et acquisitions liés aux principaux acteurs mentionnés sont fournis dans le rapport de marché.

Quelles sont les informations clés extraites du rapport ?

Des informations détaillées sur les facteurs estimés affecter la croissance du marché et la part de marché au cours de la période de prévision sont présentées dans le rapport.

Le rapport présente le scénario actuel et les perspectives de croissance future du marché dans diverses régions géographiques.

L’analyse du paysage concurrentiel sur le marché ainsi que les informations qualitatives et quantitatives sont livrées.

L’analyse SWOT est menée parallèlement à l’analyse Five Force de Porter.

L’analyse approfondie donne un aperçu du marché, soulignant le taux de croissance et les opportunités offertes par l’entreprise.

