Antibody Drug Conjugates Taille du marché Volume, part, croissance de la demande, opportunité commerciale d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des thérapies anti-inflammatoires devrait croître à un TCAC de 4,0 % pour atteindre 130 801,9 millions USD d’ici 2030 , contre 95 575,7 millions USD en 2021 . Le système de défense de l’organisme déclenche une inflammation en réponse à des stimuli nocifs, des irritants, des cellules endommagées et des micro-organismes. L’immunité innée utilise l’inflammation pour essayer d’éliminer la source de la blessure, d’éliminer les cellules mortes et nécrotiques et de guérir les tissus blessés. Les maladies auto-immunes anti-inflammatoires surviennent lorsque le système de défense de l’organisme déclenche de manière inappropriée une inflammation contre ses propres cellules. Dans les maladies aiguës et chroniques, la réduction de l’inflammation est l’une des stratégies thérapeutiques les plus importantes.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/anti-inflammatoire-therapeutics-market

Le marché mondial des thérapies anti-inflammatoires est stimulé par une augmentation de l’incidence des maladies auto-immunes et respiratoires, de nouveaux médicaments en cours de développement et une augmentation de l’adoption des médicaments anti-inflammatoires. De plus, la demande de médicaments anti-inflammatoires a considérablement augmenté en raison de l’introduction de produits biologiques anti-inflammatoires qui sont plus ciblés, efficaces et ont moins d’effets secondaires que les médicaments traditionnels. En outre, la sensibilisation accrue aux thérapeutiques anti-inflammatoires contribue de manière significative à la croissance du marché. Cependant, la croissance du marché est entravée par les expirations de brevets en attente de médicaments innovants et une incidence plus élevée d’ effets secondaires des médicaments anti-inflammatoires.

Définition du marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires

Les thérapeutiques anti-inflammatoires aident à soulager les douleurs aiguës et chroniques. Par exemple, ils sont utilisés pour traiter l’arthrite rhumatismale, les migraines et les maux de tête, les entorses ou même les douleurs menstruelles. Ces thérapeutiques peuvent apporter un soulagement plus rapide par rapport à d’autres médicaments.

Dynamique du marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires

Moteurs : Augmentation du taux d’adoption des anti-inflammatoires

Le revenu par habitant des individus dans les pays en développement a augmenté, augmentant la vente de médicaments coûteux, stimulant ainsi la croissance du marché. Les revenus générés par les pays en développement ont considérablement augmenté au fil des ans, en raison de la sensibilisation accrue aux thérapeutiques anti-inflammatoires. De plus, l’amélioration de l’accès aux soins couplée à l’évolution du secteur de la santé a augmenté la consommation de médicaments, créant ainsi directement un impact positif sur le marché.

Contentions : Effets secondaires des anti-inflammatoires

Les médicaments anti-inflammatoires réduisent la douleur en partie en réduisant l’inflammation. Ces médicaments peuvent soulager les symptômes de douleur, de raideur, d’enflure et de fièvre. L’action analgésique de ces médicaments réduit l’effet direct de l’inflammation sur la stimulation et la sensibilité des nerfs douloureux et réduit l’effet indirect de la chaleur anti-inflammatoire et de l’enflure des genoux et des douleurs articulaires. Cependant, la consommation d’anti-inflammatoires peut avoir des effets secondaires, qui ont été une préoccupation majeure au fil des ans. Les effets secondaires associés à ces médicaments sont la rétention d’eau, une diminution du flux sanguin dans les reins et des saignements gastro-intestinaux. De plus, leur consommation entraîne des ulcères dans l’intestin, appelés ulcères gastro-duodénaux.

Renseignez-vous avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/anti-inflammatoire-therapeutics-market?opt=2950

Segment de marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires

Le marché des thérapeutiques anti-inflammatoires est segmenté en fonction de la classe de médicaments, du traitement, des utilisateurs finaux et des régions .

Par perspectives de classe de médicaments ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Maladies anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Corticostéroïdes

Produits biologiques

Par perspectives de traitement ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Arthrite

Maladie respiratoire

Sclérose en plaques

Psoriasis

Maladie intestinale anti-inflammatoire (MII)

Autres maladies anti-inflammatoires

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Perspectives par région (chiffre d’affaires , milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des produits biologiques anti-inflammatoires devrait représenter la plus grande part de marché, par classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires est divisé en produits biologiques anti-inflammatoires, anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et corticostéroïdes . En 2021, le segment des produits biologiques anti-inflammatoires représentait la plus grande part de marché de 60,1 % sur le marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires . Les produits biologiques sont dérivés de sources vivantes telles que les animaux, les micro-organismes et les humains. Ces médicaments sont généralement préparés à partir de la technologie de l’ADN recombinant. La classe des produits biologiques comprend les anticorps monoclonaux (par exemple, le rituximab et l’infliximab) et les protéines thérapeutiques (par exemple, l’époétine et l’étanercept), qui sont utilisés pour traiter diverses maladies auto-immunes, anti-inflammatoires et oncologiques. Ces médicaments sont soit utilisés seuls, soit en association avec d’autres médicaments chimiques.

Demande de table des matières complète et de figures et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/anti-inflammatoire-therapeutics-market

Les produits biologiques gagnent en popularité auprès des médecins et sont de plus en plus adoptés dans les pays développés. De plus, l’augmentation de la population de patients souffrant de maladies chroniques et l’indisponibilité de traitements efficaces sont les principaux moteurs du marché des produits biologiques. De plus, une augmentation de l’abordabilité et des dépenses de santé et une sensibilisation accrue aux produits biologiques, en particulier dans les marchés émergents, devraient ouvrir de nouvelles avenues. De plus, l’anticorps monoclonal est la classe la plus importante dans les produits biologiques. Les produits biologiques ont un effet spectaculaire sur le soulagement des symptômes des maladies anti-inflammatoires chroniques.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 5,2 % sur le marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires au cours de la période de prévision . Le marché des thérapies anti-inflammatoires en Asie-Pacifique est étudié en Chine, au Japon, en Inde, en Australie et dans le reste de l’Asie-Pacifique. Ceci est attribué au fait qu’il est densément peuplé, l’Inde et la Chine étant les pays les plus peuplés. Sa croissance est encore complétée par l’augmentation de la demande d’infrastructures de soins de santé, le développement du secteur de la R&D, l’augmentation du nombre d’hôpitaux dans les pays émergents, l’augmentation des réformes des soins de santé et les avancées technologiques dans le domaine des soins de santé.

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des thérapies anti-inflammatoires en Asie-Pacifique comprennent une augmentation exponentielle de la population, une augmentation des dépenses de santé et une augmentation de l’incidence des maladies chroniques, liées au mode de vie, respiratoires et infectieuses. Les génériques de marque s’emparent du marché grâce à une plus grande efficacité du traitement, à une promotion agressive et à des stratégies de marketing.

Acteurs clés du marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires

Le marché mondial des thérapeutiques anti-inflammatoires est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. La majorité des acteurs du marché se concentrent sur l’expansion de leurs opérations dans toutes les régions, l’amélioration de leurs capacités et l’entretien de solides relations de partenariat. Les conditions du marché, le soutien gouvernemental et le développement de l’industrie influencent tous la croissance des acteurs du marché. Ainsi, les fournisseurs doivent se concentrer sur l’expansion géographique et l’amélioration de la qualité des produits.

Certains des acteurs clés opérant sur le marché des thérapeutiques anti-inflammatoires sont :

Demande de description du rapport @ https://www.marketstatsville.com/anti-inflammatoire-therapeutics-market