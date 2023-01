Antibiotiques dans le scénario de marché des aliments pour animaux couvrant les tendances, les opportunités et les prévisions de croissance au cours de la période 2022-2029

Analyse du marché et informations sur le marché mondial des antibiotiques dans l’alimentation animale

Les agriculteurs utilisent des antibiotiques pour animaux pour protéger leurs animaux contre les maladies infectieuses. Ils sont ajoutés à l’alimentation animale pour améliorer son efficacité et favoriser la croissance des animaux. L’ajout d’antibiotiques pour animaux à l’alimentation des poulets, tels que la tétracycline et la pénicilline, améliore la production d’œufs et l’éclosion sans entraîner de mortalité.

Data Bridge Market Research analyse le marché des antibiotiques alimentaires, qui a atteint une valeur de 4,6 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre une valeur de 8,2 milliards de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 7,50 % sur la période prévue de 2022 à 2029. Le marché Le rapport préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production, une analyse des brevets et le comportement du consommateur.

développement récent

En 2020, Zoetis (USA) a acquis Trianni Inc. (USA) et a signé un accord pour développer des plateformes d’anticorps monoclonaux transgéniques pour la découverte de nouveaux traitements vétérinaires. L’achat de

Zoetis (USA) a reçu l’approbation de la FDA pour Marboquin en 2020.

Elanco (USA) et AgBiome ont collaboré en 2019 pour développer des produits de santé nutritionnelle pour les porcs.

Elanco Animal Health (États-Unis) a annoncé l’acquisition de l’activité de santé animale de Bayer en 2019, élargissant sa propre activité d’animaux de compagnie et son portefeuille en équilibrant ses segments d’animaux d’alimentation et d’animaux de compagnie.

Boehringer Ingelheim (Allemagne) a acquis l’activité Santé Animale de Sanofi (Merial) en 2019, et Sanofi a acquis l’activité Santé Grand Public (CHC) de Boehringer Ingelheim. BI est devenue la deuxième plus grande entreprise de santé animale au monde après l’acquisition de Merial.

Obtenez un exemple de rapport en version PDF avec des graphiques, des tableaux et des figures sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-antibiotics-in-animal-feed-market&pk

Antibiotiques dans la portée des aliments pour animaux et segmentation du marché

MÉTRIQUES DU RAPPORT DES DÉTAILS période de prévision 2022 à 2029 année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards d’USD, volumes en unités, prix en USD segments couverts Type (tétracyclines, pénicillines, sulfamides, macrolides, aminoglycosides, céphalosporines et autres) Forme (granulés, miettes, purée, autres), espèce (volaille, ruminants, porcin, aquatique, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis , Arabie Saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Acteurs du marché couverts CHR. Hansen Holdings A/S (Danemark), Lallemand Inc. (Canada), Novus International Inc. (États-Unis), DSM (Pays-Bas), BASF SE (Allemagne), Alltech Inc. (Allemagne). (États-Unis), ADM (États-Unis), Charoen Popkhand Foods (Thaïlande), Associated British Food Plc (Royaume-Uni) et Cargill Incorporated (États-Unis) Opportunités Les vétérinaires et les agriculteurs collaborent pour développer des programmes de gestion de la santé afin de sensibiliser

Augmentation de la demande de produits d’origine animale, en particulier l’essor des régimes à base de protéines

Augmentation de la population gériatrique et augmentation des niveaux de revenu

Étendue du marché et marché mondial des antibiotiques dans l’alimentation animale

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des antibiotiques dans l’alimentation animale sont Ajinomoto Co., Inc., Adisseo France SAS, Archer Daniel Midland (ADM), BASF SE, Biomin Holdings Gmbh, Cargill, Incorporated, Chr. Hansen, Danisco (DuPont Danisco Animal Nutrition), DSM, Elanco Animal Health, Evonik Industries, Kemin Industries, Inc., Novozymes, Novus International Inc., Nutreco NV, Amco Protiens, Prinova Group LLC, Covington & Burling LLP autres acteurs nationaux et mondiaux Les données Graphiques des parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. DBMR Analyst comprend les forces concurrentielles et fournit une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des antibiotiques dans l’alimentation animale

Le marché des antibiotiques dans l’alimentation animale est segmenté en fonction du type, de la forme et de l’espèce. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrit

tétracyclines

pénicillines

Sulfamides

macrolides

aminoglycosides

céphalosporines

Autres

Moule

pellets

s’effondre

Mélanger

Autres

Espèces

Porc

Volaille

ruminants

Animaux aquatiques

Équin

Autres

Pour la table des matières complète, cliquez ici : @ https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-antibiotics-in-animal-feed-market&pk

Les antibiotiques dans la dynamique du marché de l’alimentation animale

Conducteurs

Sensibiliser et se concentrer sur le bien-être animal.

Un accent accru sur la santé animale alimentera également l’expansion du marché. Il est presque certain que l’augmentation de l’aviculture augmentera la demande d’antibiotiques dans l’alimentation animale. La demande croissante de produits animaux par les humains augmentera la demande du marché. Les partisans de la croissance naturelle devraient être actifs sur le marché à mesure que son élan se renforce. La sensibilisation des consommateurs aux avantages de l’utilisation d’additifs alimentaires pour réduire les maladies a accru la demande du marché.

Augmentation de la demande de viande biologique

Les préoccupations concernant la sécurité alimentaire ont augmenté la demande d’antibiotiques de haute qualité dans l’alimentation animale pour assurer la sécurité de la viande. Un autre facteur à l’origine de la croissance des antibiotiques sur le marché de l’alimentation animale est la prise de conscience croissante parmi les propriétaires d’exploitations agricoles de l’importance de maintenir une alimentation saine. En conséquence, ils passent des antibiotiques alimentaires standard à des variantes fonctionnelles de qualité supérieure qui aident à améliorer l’immunité contre les maladies enzootiques tout en réduisant le risque de troubles métaboliques, d’acidose, de blessures et d’infections.

De plus, une augmentation de la demande de viande biologique de la part des consommateurs des pays développés, ainsi que la mise en œuvre de nouvelles pratiques d’élevage et le maintien de normes d’élevage élevées, ont contribué aux perspectives positives de l’industrie.

Chance

L’augmentation de la consommation de viande dans les économies en développement telles que la Chine, l’Inde et le Brésil devrait stimuler la demande mondiale. L’Australie est un important pays exportateur de porc qui devrait stimuler la demande pour le produit au cours de la période de prévision. Les vétérinaires et les agriculteurs collaborent pour développer des programmes de gestion de la santé afin de sensibiliser à la prévention des maladies avant qu’elles ne se développent et ne se propagent. Cependant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé aux industries alimentaires et aux agriculteurs de réduire l’utilisation systématique d’antibiotiques chez les animaux afin de prévenir la résistance aux antibiotiques et de favoriser une croissance saine des animaux, ainsi que de prévenir les maladies.

restrictions

Les prix élevés des matières premières, ainsi qu’un nombre croissant de restrictions et d’interdictions réglementaires, agiront comme des contraintes de marché pour la croissance des antibiotiques dans l’alimentation animale au cours de la période de prévision. La faible notoriété du produit constituera un frein à la croissance du marché des antibiotiques dans l’alimentation animale au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des antibiotiques pour l’alimentation animale fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché local et national, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de réglementation du marché changements, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur les antibiotiques dans le marché de l’alimentation animale,

Accès au rapport complet @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-antibiotics-in-animal-feed-market?pk

Parcourir d’autres rapports connexes :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-lactase-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-superfood-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-electronics-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-viral-testing-in-food-application-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fungicide-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-marine-collagen-in-nutraceuticals-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-thin-wall-plastic-container-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-soft-contact-lens-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-folic-acid-in-food-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-pallet-stretch-wrapping-machine-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-clamshell-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-bio-cellulose-face-sheet-masks-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-dryers-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-hemp-oil-in-animal-feed-application-market

Pourquoi une étude de marché sur le pont de données

Un moyen absolu de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous réfléchissons aux marchés hétérogènes en fonction des besoins de nos clients et recherchons les meilleures solutions possibles et des informations détaillées sur les tendances du marché. Data Bridge explore les marchés d’Asie, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud et d’Afrique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui reconnaissent nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com