Anesthésie Co2 Absorbant Taille du marché, aperçu analytique, facteurs de croissance, demande, tendances et prévisions

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’absorption de Co2 d’anesthésie, qui était de 67 millions USD en 2021, atteindrait 136,47 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 9,30% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus de les informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, la tarification analyse et cadre réglementaire.

Les absorbants de CO2 sont généralement utilisés pour absorber les gaz expirés lors de l’administration d’un anesthésique. En réduisant le nouveau débit de gaz dans des conditions de circuit fermé, des formulations absorbant le CO2 sont utilisées pour réduire les déchets anesthésiques. Des bases fortes d’hydroxyde de potassium et d’hydroxyde de sodium sont présentes dans ces absorbants, qui aident à la conversion des protons labiles des molécules anesthésiques en monoxyde de carbone (CO).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des absorbants de CO2 d’anesthésie sont:

BD (États-Unis)

Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne)

Smiths+Medical (États-Unis)

Organisation de soins de santé alliés (Royaume-Uni)

Armstrong Medical (Royaume-Uni)

Micropore (Royaume-Uni)

Intersurgical Ltd. (États-Unis)

General Electric (États-Unis)

Vyaire Medical, Inc. (États-Unis)

Molecular Products Group, Ltd. (Royaume-Uni)

Micropore, Inc. (États-Unis)

Lowenstein Medical UK, Ltd. (Royaume-Uni)

Atrasorb (Brésil)

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (Sodasorb, chaux sodée, autres), application ( hôpital , clinique) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts BD (États-Unis), Drägerwerk AG & Co. KGaA (Allemagne), Smiths+Medical (États-Unis), Allied Healthcare Organization (Royaume-Uni), Armstrong Medical (Royaume-Uni), Micropore (Royaume-Uni), Intersurgical Ltd. (États-Unis), General Electric ( États-Unis), Vyaire Medical, Inc. (États-Unis), Armstrong Medical (Royaume-Uni), Molecular Products Group, Ltd. (Royaume-Uni), Micropore, Inc. (États-Unis), Lowenstein Medical UK, Ltd. (Royaume-Uni), Atrasorb (Brésil) Opportunités de marché Augmentation du nombre de chirurgies Augmentation du nombre d’accidents mortels

Définition du marché

Les absorbants de CO2 d’anesthésie sont des composés de qualité médicale qui sont utilisés dans des situations de respiration fermée pour éliminer le dioxyde de carbone des gaz respiratoires afin de prévenir la rétention de CO2 et l’empoisonnement.

Dynamique du marché de l’anesthésie absorbant le CO2

Conducteurs

Augmentation de l’incidence des maladies chroniques et infectieuses

Le nombre d’accidents mortels, le nombre d’interventions chirurgicales et l’utilisation d’instruments et d’appareils anesthésiques sophistiqués stimulent tous la croissance des revenus du marché. Parmi les autres moteurs importants de l’expansion du marché mondial, citons l’augmentation de la population gériatrique mondiale et l’augmentation de la prévalence des maladies neurologiques, des troubles cardiovasculaires et des maladies respiratoires nécessitant une intervention chirurgicale. La demande croissante de produits d’anesthésie jetables, ainsi que des règles plus strictes régissant l’utilisation des médicaments et des équipements anesthésiques, contribuent tous à l’expansion du marché. Par exemple, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Anesthesia Patient Safety Foundation et un certain nombre d’autres autorités de réglementation ont appliqué les règles de sécurité des produits d’anesthésie jetables.

Augmentation de la fréquence des traitements chirurgicaux

Le traitement chirurgical est fréquemment requis pour les maladies ou troubles cardiothoraciques, orthopédiques, vasculaires et neurologiques. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, de l’arthrite et du cancer, ainsi que la fréquence accrue des traitements chirurgicaux tels que la chirurgie à cœur ouvert pour le traitement du blocage veineux, stimulent la demande d’opérations générales.

Augmentation de l’incidence et de la fréquence des accidents

L’incidence et la fréquence accrues des accidents et des maladies chroniques, ainsi que la population gériatrique mondiale, stimulent l’expansion du marché. Selon l’Organisation mondiale de la santé, la maladie pulmonaire obstructive chronique touche plus de 65 millions de personnes dans le monde.

Opportunités

L’absorbant de CO2 pour l’anesthésie est un marché de niche pour les produits d’anesthésie jetables, avec une demande qui devrait augmenter à mesure que le nombre d’interventions chirurgicales augmente. Le volume chirurgical mondial est important, selon les statistiques publiées par l’OMS en partenariat avec le Département de la politique et de la gestion de la santé de Harvard, représentant environ 234 millions de procédures par an.

Contraintes/Défis

En outre, les contraintes du marché sur le marché mondial des absorbants de CO2 d’anesthésie sont des limites concurrentielles dans les accords entre organisations ou personnes à plusieurs niveaux du processus de distribution et de service de fabrication.

Ce rapport sur le marché des absorbants de CO2 d’anesthésie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des absorbants de CO2 d’anesthésie, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché Absorbant de CO2 d’anesthésie

La demande de matériaux, d’outils et d’équipements essentiels pour sauver des vies augmente à mesure que l’épidémie de COVID-19 se propage. Au cours de la période de prévision, le besoin accru d’absorbants de CO2 d’anesthésie dans les ventilateurs mécaniques pour circuit respiratoire devrait stimuler la croissance du marché des absorbants de CO2 d’anesthésie.

Développement récent

En décembre 2020, le portefeuille de blocs nerveux périphériques EchoGlo a été lancé par Smiths Medical, un important producteur de dispositifs médicaux. Cet ajout à la gamme de produits de gestion de la douleur de Portex offre aux clients une solution d’anesthésie régionale complète, de la pompe au patient.

