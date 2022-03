Analyseurs d’haleine Taille du marché, part, tendances, développement de la croissance Tendances de l’industrie Segmentation des principaux facteurs déterminants et prévisions jusqu’en 2021-2028

Une équipe compétente déploie des efforts minutieux avec ses capacités potentielles pour générer le meilleur rapport d’étude de marché. La méthodologie de recherche clé employée ici par l’équipe DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire. Il a été assuré que ce rapport d’activité met à la disposition des clients des connaissances et des informations absolues sur le nouvel environnement réglementaire qui convient à leur organisation. Le rapport d’activité gagnant aide les clients à reconnaître les nouvelles opportunités et les clients les plus importants pour la croissance de leur entreprise et l’augmentation de leurs revenus.

Global marché des analyseurs d’haleineenregistre un TCAC sain de 31,21 % au cours de la période de prévision 2021-2028. Le rapport contient des données de l’année de base 2020 et de l’année historique 2020. La hausse du marché peut être attribuée en raison des progrès de la recherche et du développement qui ont élargi l’utilisation des appareils de test respiratoire dans le secteur des soins de santé pour le diagnostic, ce qui contribue à la croissance du marché.

Définition du marché: marché mondial des analyseurs d’haleine

Les analyseurs d’haleine sont les appareils qui sont utilisés pour analyser la concentration d’alcool dans le sang. Cela se fait par prélèvement de liquide buccal ou par prélèvement d’haleine. Les analyseurs d’haleine sont considérés comme les appareils les plus efficaces et les plus largement utilisés pour la détection des drogues, de l’alcool, de l’asthme et de la tuberculose. Il est largement utilisé par les forces de l’ordre et le gouvernement pour améliorer la sécurité routière. Il est également utilisé dans les hôpitaux pour la détection de diverses maladies.

Facteurs de marché

Les lois strictes en vigueur pour les tests d’alcoolémie stimulent la croissance du marché

L’augmentation de l’abus d’alcool alimente la croissance du marché

Les diverses initiatives gouvernementales pour les tests d’alcoolémie propulsent la croissance du marché

L’augmentation des approbations et des certifications de qualité des organismes d’approbation stimule la croissance du marché

La recrudescence des accidents dus à la consommation d’alcool dans le monde alimente la croissance du marché

Contraintes du marché

Les défis liés à l’échantillonnage respiratoire entravent la croissance du marché

Les divers problèmes de précision liés aux analyseurs d’haleine entravent la croissance du marché

Le test d’alcool est considéré comme la violation du droit à la vie privée freine la croissance du marché

Le manque de professionnels qualifiés entrave la croissance du marché

Les prix élevés des analyseurs freinent la croissance du marché

Segmentation: marché mondial des analyseurs d’haleine

Par équipement

Semi-conducteur

Infrarouge

Fluide buccal

Pile à combustible

Instruments de chromatographie

Par type d’échantillon

Échantillon de liquide buccal

Échantillon d’haleine

Par technologie

Technologie des piles à combustible

Technologie de capteur d’oxyde de semi-conducteur

Autres technologies

Éthylomètres infrarouges

Technologie des cristaux chimiques

Par demande

Détection d’alcool

Détection de l’abus de drogues

Applications médicales

Détection de la tuberculose

Détection de l’asthme

Les autres

Par utilisateur final

Les organismes d’application de la loi

Entreprises

Personnes

Hôpitaux

Par géographie

Amérique du Nord

nous

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

la Belgique

Pays-Bas

la Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Développements clés sur le marché :

En mars 2018, Owlstone Medical avait lancé ses kits de biopsie respiratoire. Le produit permettra aux chercheurs universitaires, pharmaceutiques et cliniques de découvrir et de valider des biomarqueurs respiratoires dans les activités de recherche sur la détection précoce et la médecine de précision. Ce lancement de produit a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise et fait grimper les revenus de l’entreprise.

En décembre 2017, BreathDX avait lancé des appareils de mesure de l’ammoniac dans l’haleine, AmBeR et AmBeR. Ces appareils mesurent avec précision les niveaux d’ammoniac en huit respirations. C’est un appareil très efficace et très économique. Le lancement du produit élargira le portefeuille de produits de l’entreprise et augmentera la clientèle de l’entreprise.

Analyse compétitive:

Le marché mondial des analyseurs d’haleine est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des analyseurs d’haleine pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché :

Abbott, Thermo Fisher Scientific, Lifeloc Technologies Inc., Quest Products, Inc., BACtrack, Drägerwerk AG & Co. KGaA, Intoximeters, Alcolizer Pty Ltd., Breathalyzers, Akers Biosciences, Inc., Alcohol Countermeasure Systems Corp, Bedfont Scientific Ltd., PAS Systems International Alcohol Sensor Systems, CMI Inc., MD Diagnostics Ltd – The Breath Test Experts, FAN GmbH, Newline Interactive Inc., Hanwei Electronics Group Corporation, Mangal Produits de sécurité, technologie de capteur électronique, groupe INTECH, société RTP et Amrutha Technologies, entre autres.

Méthodologie de recherche: marché mondial des analyseurs d’haleine

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données du marché sont analysées et prévues à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur la méthodologie de recherche, déposez une demande pour parler à nos experts de l’industrie.

Répondants principaux

Côté demande : médecins, chirurgiens, consultants médicaux, infirmières, acheteurs d’hôpitaux, organisations d’achat groupées, associations, assureurs, payeurs médicaux, autorités sanitaires, universités, rédacteurs technologiques, scientifiques, promoteurs et investisseurs, entre autres.

Côté offre : chefs de produit, responsables marketing, cadres de niveau C, distributeurs, informations sur le marché et responsables des affaires réglementaires, entre autres.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des analyseurs d’haleine sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Personnalisation du rapport :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national

Tous les produits couverts sur le marché, le volume de produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation)

Marché des analyseurs d’haleine Le rapport met en avant une gamme de segments liés aux études de segmentation du marché réalisées dans ce rapport en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie sont importantes pour prendre un verdict sur les produits. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques à jour et vérifiés, des informations complexes sur le marché sont organisées dans une édition plus simple dans le rapport d’activité mondial pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final. La recherche et l’analyse sur les développements clés du marché, les principaux concurrents et l’analyse détaillée des concurrents couvertes dans le rapport de marché influent aident les entreprises à imaginer une vue d’ensemble du marché et des produits, ce qui aide finalement à définir des stratégies commerciales supérieures.

