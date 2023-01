Analyseurs d’haleine Part de marché, tendances, principaux moteurs, demande, opportunités et perspectives concurrentielles

Ce rapport d’analyse de marché donne de meilleures informations sur les différents segments de marché dont les entreprises dépendent fortement pour prospérer sur le marché. Toutes les informations, statistiques et données incluses dans ce rapport ont été collectées à partir de sources véridiques telles que des sites Web, des journaux, des revues, des livres blancs, des fusions et des rapports annuels des entreprises. Un document commercial influent offre également des informations sur le marché de grande envergure pour explorer des stratégies de croissance pratiques et des recommandations. Ces informations sont à nouveau testées et vérifiées par les experts du marché avant de les fournir à l’utilisateur final.

Le dernier rapport de recherche sur le marché mondial des analyseurs d’haleine publié fournit une évaluation détaillée des acteurs clés et émergents présentant les profils d’entreprise, les offres de produits / services, le prix du marché et les revenus des ventes afin de mieux estimer la taille du marché. Le rapport d’étude de marché mondial des analyseurs d’haleine le plus approprié, exclusif, réaliste et admirable est livré avec fidélité à tous les besoins de l’entreprise.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des analyseurs d’haleine était évalué à 613 millions USD en 2021 monterait en flèche jusqu’à 6762,86 millions USD d’ici 2029 et devrait subir un TCAC de 35,0% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse experte approfondie, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Développement récent

Owlstone Medical a présenté ses kits de biopsie respiratoire en mars 2018. Les chercheurs universitaires, pharmaceutiques et cliniques pourront utiliser l’appareil pour trouver et valider des biomarqueurs respiratoires dans la détection précoce et la recherche en médecine de précision. Ce lancement de produit a augmenté les revenus et élargi la gamme de produits de l’entreprise.

BreathDX a lancé les appareils de mesure de l’ammoniac respiratoire AmBeR et AmBeR en décembre 2017. Ces gadgets prennent huit respirations pour tester avec précision les niveaux d’ammoniac. C’est un appareil très efficace et économique. L’introduction du produit élargira sa gamme de produits tout en augmentant sa base de consommateurs.

Aperçu du marché:

Les ventes d’analyseurs d’haleine devraient grimper car de nombreux cas d’accidents de la route sont signalés en raison d’une consommation excessive d’alcool au volant. De plus, comme les analyseurs d’haleine sont reconnus comme un équipement essentiel dans l’application des réglementations sur l’alcool au volant, leur demande augmente. De nombreux éléments, tels que la précision, la portabilité et la fiabilité des analyseurs d’haleine, ont contribué à l’avancement de la technologie des piles à combustible. La technologie d’absorption infrarouge, qui est souvent utilisée pour les machines de bureau pour les analyseurs d’haleine probants, suit la technologie des piles à combustible. Cela devrait contribuer à l’augmentation de la part de marché des analyseurs d’haleine.

Les analyseurs d’haleine sont des appareils utilisés pour déterminer la quantité d’alcool dans le sang d’une personne. Cela peut être fait avec un échantillon de liquide buccal ou un échantillon d’haleine. Pour détecter les stupéfiants , l’alcool, l’asthme et la tuberculose , les analyseurs d’haleine sont les instruments les plus efficaces et les plus largement utilisés. Les forces de l’ordre et le gouvernement l’utilisent largement pour améliorer la sécurité routière. Il est également utilisé dans les hôpitaux pour diagnostiquer diverses maladies.

Portée du marché mondial des analyseurs d’haleine

Le marché des analyseurs d’haleine est segmenté en fonction du type, de l’échantillon, de l’équipement, de la technologie, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par équipement

Semi-conducteur

Infrarouge

Fluide buccal

Pile à combustible

Instruments de chromatographie

Sur la base des équipements, le marché est segmenté en instruments à semi-conducteurs, infrarouges, fluides oraux, piles à combustible et chromatographes.

Par type d’échantillon

Échantillon de liquide buccal

Échantillon d’haleine

Sur la base d’un échantillon, le marché est segmenté en échantillon de fluide oral et échantillon d’haleine.

Par technologie

Technologie des piles à combustible

Technologie de capteur d’oxyde de semi-conducteur

Autres technologies Éthylomètres infrarouges Technologie des cristaux chimiques



Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en technologie des piles à combustible, technologie des capteurs d’oxyde à semi-conducteur, autres technologies, alcootests infrarouges et technologie des cristaux chimiques.

Par demande

Détection d’alcool

Détection de l’abus de drogues

Applications médicales Détection de la tuberculose Détection de l’asthme Autres



Sur la base de l’application, le marché est segmenté en détection d’alcool, détection de toxicomanie, applications médicales, détection de la tuberculose, détection de l’asthme et autres.

Par utilisateur final

Les organismes d’application de la loi

Entreprises

Personnes

Hôpitaux

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en agences d’application de la loi, entreprises, particuliers et hôpitaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Analyseurs d’haleine

Le paysage concurrentiel du marché des analyseurs d’haleine fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des analyseurs d’haleine.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des analyseurs d’haleine sont:

Laboratoires Lion (États-Unis)

Laboratoires Guth, Inc (États-Unis)

Bedfont Scientific Limited (Royaume-Uni).

Dragerwerk AG & CO. KGaA (Allemagne)

Lifeloc Technologies (États-Unis)

BACtrack (États-Unis)

Quest Software Inc. (États-Unis)

Akers Biosciences, Inc. (États-Unis)

Intoximètres (États-Unis)

AK GlobalTech Corporation (États-Unis)

Alcohol Countermeasure Systems Corp. (Canada)

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quelle est la valeur marchande actuelle du marché des analyseurs d’haleine?

Quel est le taux de croissance du marché Analyseurs d’haleine?

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la rémunération -Graphique de consommation

-Taux de

concentration du marché -Concurrents du secteur secondaire -Structure

concurrentielle

-Contraintes majeures -Inducteurs du marché -Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle -Tendances actuelles du marché -Analyse de la concentration du marché

