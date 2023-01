Analyser le marché mondial de la cybersécurité médicale par taille, demande, tendances futures, défis, croissance et opportunités.

Un rapport d’activité complet sur la cybersécurité des soins de santé estime l’état actuel du marché, la taille du marché et la part de marché, les revenus générés par les ventes de produits et toute modification nécessaire du produit à l’avenir. Ce rapport de marché a été préparé à l’avance en raison de l’importance croissante des rapports d’études de marché sur un marché en constante évolution. Les rapports de marché affichent des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les innovations technologiques, les technologies à venir et les avancées technologiques dans les industries connexes. Ce rapport met en évidence la participation des principaux acteurs (en volume) dans les régions clés (APAC, EMEA, Amériques) et les défis auxquels ils sont confrontés.

La cybersécurité sur le marché des soins de santé devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que la valeur estimée du marché atteindra 104 925 300 USD et croîtra à un TCAC de 6,34 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’augmentation des cas de cyberattaques contre les soins de santé dans les pays développés et en développement renforce la cybersécurité sur le marché des soins de santé.

Programme de marché : –

La cybersécurité est définie comme un ensemble de processus, de technologies et de pratiques conçus pour protéger les réseaux, les ordinateurs, les programmes et les données contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés. La cybersécurité des soins de santé comprend des services et des solutions de cybersécurité pour les organisations de soins de santé qui aident à protéger les informations des patients et des hôpitaux contre les violations de données et les cyberattaques.

Les problèmes croissants liés à la sécurité et à la conformité en Amérique du Nord et en Europe sont des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché à l’appui des initiatives gouvernementales, augmentent les incidents de violation de données dans les pays en développement, augmentent les progrès technologiques dans les logiciels de cybersécurité des soins de santé en Europe et en Amérique du Nord. L’augmentation des réglementations et des mesures visant à protéger les informations des patients contre les fuites de données, l’incidence croissante des cyberattaques et la demande croissante de services cloud sont des facteurs majeurs qui stimulent la cybersécurité sur le marché des soins de santé. De plus, avec l’adoption croissante d’applications et de plateformes pour appareils mobiles,

Cependant, la hausse du coût des solutions de cybersécurité médicale dans les pays en développement et les régions sous-développées et la pénurie croissante de professionnels formés pour exploiter les solutions de cybersécurité sont des facteurs majeurs qui entravent la croissance du marché et mettront davantage à l’épreuve la croissance du marché. Cyber ​​​​sécurité sur le marché des soins de santé au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs opérant sur le marché de la cybersécurité médicale comprennent :

Lockheed Martin Corporation, SENSATO CYBERSECURITY SOLUTIONS, IBM Corporation, Check Point, Cisco, CyberArk, F5 Networks, FireEye, Forcepoint, Fortinet, Amazon Web Services, Oracle, Palo Alto Networks, Imperva, Qualys, Accenture, HCL Technologies Ltd., Northrop Grumman ., Capgemini, Cognizant, Symantec Corporation, Tata Consultancy Services, Wipro Ltd. etc. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Faits saillants sur les prochains moteurs clés du marché mondial de la cybersécurité des soins de santé

informations d’affaires

Une description détaillée des activités et des divisions de l’entreprise.

stratégie d’entreprise

Le résumé d’un analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Histoire de l’entreprise

Les grands événements de l’entreprise

Produits et services en vedette

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

principal concurrent

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et filiales

Liste des principaux sites et filiales de l’entreprise et coordonnées.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers proviennent des états financiers annuels de la société publiés il y a cinq ans.

