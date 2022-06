Analyse, taille, part, tendances et prévisions de l’industrie mondiale du marché des composés marqués aux isotopes stables d’ici 2028

Le marché des composés marqués aux isotopes stables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour afficher un TCAC de 3,2 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Les isotopes stables sont les formes non radioactives des atomes. Le marquage des isotopes stables, d’autre part, comprend l’utilisation de ces isotopes non radioactifs qui peuvent servir de traceurs utilisés pour modéliser différents systèmes chimiques et biochimiques. Il est très utilisé dans les industries des utilisateurs finaux telles que la recherche, les diagnostics cliniques et l’industrie.

Competitive Landscape and Stable Isotope Labeled Compound Market Share Analysis

The stable isotope labeled compound market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies’ focus related to stable isotope labeled compound market.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des composés marqués aux isotopes stables sont TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, PerkinElmer Inc., Pepscan, Alsachim., BOC Sciences, Isoflex, Nordion (Canada) Inc., JSC Isotope, Merck KGaA, URENCO, 3M, Cambridge Isotope Laboratories, Inc., Alsachim, Medical Isotopes, Inc., AMERICAN RADIOLABELED CHEMICALS, INC, Beta Analytics, The State Atomic Energy Corporation ROSATOM, Trace Sciences International., Chemtos parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Portée du marché mondial des composés marqués aux isotopes stables et taille du marché

Le marché des composés marqués aux isotopes stables est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du type, le marché des composés marqués aux isotopes stables est segmenté en deutérium, carbone 12 et 13, azote 15, oxygène 16 et 18, lithium 6 et 7, soufre 34, chlore 35 et 37.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en recherche, diagnostic clinique et industriel.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des composés marqués aux isotopes stables est segmenté en universités et centres de recherche, institutions, hôpitaux et centres de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

