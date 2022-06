Analyse, taille, part, tendances, croissance et prévisions du marché de l’externalisation informatique des soins de santé

Rapport d’étude de marché Global Healthcare IT Outsourcing , l’administration marketing a soigneusement pris en compte l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’externalisation des technologies de l’information (TI) de la santé devrait atteindre une valeur de 51,93 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,00 % au cours de la période de prévision. La prévalence croissante des troubles chroniques, l’accent accru mis sur les capacités de recherche et de développement dans les dispositifs médicaux et l’adoption de technologies de soins de santé avancées, un nombre croissant de politiques gouvernementales de soutien et l’augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs de croissance du marché de l’externalisation des technologies de l’information (TI) de la santé.

Sur le marché des technologies de l’information en santé, l’externalisation est un phénomène nouveau. Il s’agit d’un processus de sélection dans lequel une organisation choisit le fournisseur de services tiers le plus efficace pour gérer son unité de gestion et d’administration. L’externalisation des solutions informatiques dans le secteur de la santé est apparue comme un moyen efficace de réduire la hausse des coûts de santé tout en répondant à la demande croissante de soins de haute qualité. La tendance des solutions d’externalisation de l’informatique de santé s’est considérablement développée au fil des ans, attirant à la fois les grandes et moyennes entreprises. Dans certains cas, l’ensemble du système de gestion de l’information est externalisé, tandis que dans d’autres, seuls les services d’application clés, tels que l’EMR, le CRM et la mise en œuvre du système de facturation, sont externalisés.

Définition du marché

L’externalisation des technologies de l’information (IT) de la santé, comme son nom l’indique, est un système d’externalisation des activités informatiques d’entreprises ou de prestataires de services individuels. Cela permet à l’établissement de santé de se concentrer sur les activités internes plutôt que sur les opérations et les aspects techniques liés à l’informatique. L’externalisation est un concept largement accepté par les organisations de toutes tailles et formes.

Portée du rapport et segmentation du marché

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (externalisation HCIT du fournisseur, dossier de santé électronique (DSE), externalisation HCIT du payeur, externalisation opérationnelle HCIT, externalisation HCIT des sciences de la vie et externalisation de l’infrastructure informatique), application (gestion des soins, administration et gestion de l’infrastructure informatique), utilisation finale (système du fournisseur de soins de santé , Pharmaceutique, Biotechnologie, Organisation de Recherche Clinique (CRO) et Assurance Maladie) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Allscripts Healthcare, LLC (États-Unis), Epic Systems Corporation (États-Unis), McKesson Corporation (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), Siemens Healthcare GmbH (Allemagne), Carestream Health (États-Unis), Agfa-Gevaert Group (Belgique), athenahealth, Inc. (États-Unis), eClinicalWorks (États-Unis), GENERAL ELECTRIC (États-Unis), GREENWAY HEALTH, LLC. (États-Unis), Infor (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), NXGN Management, LLC (États-Unis), Oracle (États-Unis), Siilo (Pays-Bas), BigHealth (États-Unis), Vida Health (États-Unis), SWORD Health (États-Unis) , NOVIGENIX SA (Suisse), Lantum (Royaume-Uni), BD (États-Unis), Bioaxis (Inde) et Ada Health GmbH (Allemagne)

Dynamique du marché de l’externalisation des technologies de l’information (IT) de la santé

Conducteurs

La hausse des dépenses de recherche et développement

L’augmentation des dépenses de recherche et développement, ainsi que l’augmentation de l’externalisation des activités de recherche et développement, devraient stimuler la croissance du marché de l’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé au cours de la période de prévision.

La montée en puissance de la digitalisation des économies

Un autre déterminant de la croissance du marché est la numérisation croissante des économies, en particulier celles des marchés émergents. D’autres facteurs importants qui généreront des opportunités de croissance lucratives sur le marché comprennent une pénurie croissante de professionnels de l’informatique en interne et une évolution vers des systèmes centrés sur le patient.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, les progrès de l’infrastructure de santé et la forte demande pour une prestation de soins étendue affectent positivement le marché de l’externalisation des technologies de l’information (TI) de la santé.

Opportunités

La pression croissante pour réduire les coûts des soins de santé à l’échelle mondiale, ainsi que le besoin croissant de gérer les flux de trésorerie dans l’administration de back-office et les systèmes de gestion informatique des prestataires de soins de santé, des payeurs et du segment des sciences de la vie, stimulent la croissance du marché de l’externalisation informatique des soins de santé. . Manque d’expertise informatique interne, demande accrue de solutions d’intégration, pression croissante sur les prestataires de soins de santé pour qu’ils respectent les « critères significatifs » définis par le gouvernement fédéral des États-Unis, nouvelles directives de conversion de codage ICD-10, population vieillissante et tourisme médical croissant en Asie sont toutes susceptibles de tirer ce marché.

Contraintes/Défis

L’augmentation des cas d’usurpation d’identité et d’atteintes à la sécurité entravera la croissance du marché. En outre, le marché sera confronté à des défis supplémentaires en raison de la nécessité d’importants investissements en capital et de faibles marges bénéficiaires. Des politiques de remboursement défavorables et une infrastructure informatique limitée dans les pays en développement ralentiront également la croissance du marché.

Ce rapport sur le marché de l’externalisation des technologies de l’information (TI) de la santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’externalisation des technologies de l’information (IT) de la santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché de l’externalisation des technologies de l’information (TI) de la santé

Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclare officiellement l’épidémie de COVID-19 comme une pandémie, un certain nombre de sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques établies ont accru leurs efforts de R&D et de fabrication pour développer et distribuer des kits de test, des vaccins et des médicaments contre le SRAS-CoV-2. De nombreuses entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques se sont associées à des entreprises externes par le biais d’accords, de partenariats et de collaborations à long terme dans le monde entier pour accélérer le processus de R&D. De plus, des sociétés d’externalisation ont créé des services dédiés à la recherche sur le COVID-19. Il y a eu un certain nombre de lancements de nouveaux services en 2020, ainsi que des accords, des partenariats et des collaborations avec diverses sociétés pharmaceutiques et instituts universitaires pour la recherche et le développement de vaccins, de médicaments et de diagnostics COVID-19 dans le monde entier.

