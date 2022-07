Analyse, taille, part et prévisions de l’industrie mondiale du marché mondial des services gérés IoT 2022-2030

Aperçu

L’Internet des objets offre une immense opportunité de croissance pour les fournisseurs de services gérés. Le monde connecté impliquera 30 milliards d’appareils d’ici 2020 et dans ce monde connecté, les services gérés seraient un élément essentiel.

Le taux d’adoption croissant des technologies intelligentes dans diverses industries a généré une demande pour les technologies IoT. La plupart des entreprises investissent aujourd’hui dans des technologies intelligentes pour améliorer la satisfaction de leurs clients, réduire leurs coûts opérationnels et augmenter leur retour sur investissement. L’augmentation du nombre d’appareils connectés va générer une forte demande de services managés. Pour exécuter les technologies IoT avec succès, un service correctement géré dans chaque couche de l’écosystème IoT est nécessaire. L’écosystème IoT se compose d’appareils, de connectivité, de sécurité, d’applications et un service correctement géré est nécessaire pour les gérer de manière efficace.

Analyse de marché

Le marché mondial des services gérés IoT devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022-2030.

L’adoption croissante des technologies numériques, l’évolution des modèles commerciaux, les initiatives gouvernementales, l’augmentation des dépenses informatiques en services de sécurité, l’expansion de la base d’abonnés mobiles et l’adoption croissante des appareils connectés par les consommateurs et le paysage commercial devraient stimuler la croissance du marché des services gérés IoT pour les 6 prochaines années. -7 ans.

Le marché des services gérés IoT est analysé en fonction de trois segments : types de services gérés, régions et secteurs verticaux. Le segment des types de services gérés comprend les appareils gérés, les services de sécurité gérés, les réseaux gérés et les infrastructures gérées. Les services de sécurité gérés devraient jouer un rôle clé sur le marché des services gérés IoT.

Analyse régionale

Les régions couvertes par le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale, l’Asie-Pacifique, l’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique latine.

Segmentation par types de services

Le marché mondial des services gérés IoT est segmenté par les types de services suivants : services de sécurité gérés, services de réseau gérés, services de périphériques gérés et services d’infrastructure gérés.

Segmentation par secteurs verticaux

Le marché mondial des services gérés IoT est analysé par les secteurs verticaux clés suivants – fabrication, BFSI, vente au détail et électronique grand public, éducation, santé, transport, informatique et télécommunications, énergie et services publics et autres.

L’industrie manufacturière est sur le point d’être la principale verticale d’applications pour les services gérés IoT et les industries de la santé et de l’éducation sont appelées à devenir les verticales émergentes sur ce marché.

Principaux fournisseurs

Les principaux acteurs couverts dans ce rapport sont IBM, Google, Apple, Intel, HP, AT&T, Accenture, Microsoft, etc.

Analyse compétitive

Le rapport donne aux acteurs l’opportunité d’améliorer leur approche commerciale actuelle en fournissant des informations stratégiques sur la concurrence. Certains des acteurs clés de l’industrie présentés incluent IBM, HP, Microsoft, Intel, HP, Accenture, AT&T, Apple, etc.

Le rapport fournit également le paysage concurrentiel des principaux acteurs spécifiques aux services gérés IoT qui les aident à comprendre le paysage de leurs concurrents.

Avantages

Le rapport analyse l’un des principaux services qui devraient jouer un rôle pertinent sur le marché de l’Internet des objets (IoT) dans les années à venir, à savoir les services gérés IoT. Faisant ressortir les informations clés complètes sur le marché actuel et les scénarios de marché futurs, le rapport vise à fournir des opportunités commerciales aux différents acteurs clés pour comprendre l’utilisation et le taux d’adoption des services gérés. L’importance de chaque type de services gérés dans divers secteurs industriels et régions, les dernières tendances, les moteurs, les scénarios de marché et les technologies émergentes devraient stimuler et stimuler le marché des services gérés IoT.

Le rapport fournit des détails complets sur l’utilisation et le taux d’adoption de divers types de services gérés IoT dans diverses industries et régions. Les principales tendances, les moteurs, les contraintes, les principales tendances émergentes et les opportunités dans chaque secteur vertical de l’industrie sont également couverts. Ces informations commerciales clés aident les parties prenantes à comprendre les perspectives actuelles et futures du marché pour se concentrer / développer / investir dans divers services gérés et les aident à cibler des secteurs verticaux spécifiques pour offrir diverses solutions de services gérés sur le marché de l’IoT. Le rapport aide les parties prenantes à étendre leur portée géographique en fournissant des informations sur les principales opportunités commerciales, les moteurs et les tendances dans diverses zones géographiques pertinentes pour les types de services gérés IoT.

Le rapport peut également être personnalisé en fonction des informations spécifiques requises par les utilisateurs. La personnalisation du rapport est disponible sur une segmentation plus approfondie par pays, des profils de fournisseurs complets, des types de services gérés et une analyse verticale

