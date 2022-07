Analyse, taille, part et prévisions de l’industrie mondiale du marché du verre de conteneurs 2022-2030

Les contenants en verre gagnent en importance dans plusieurs secteurs verticaux de l’industrie via les produits pharmaceutiques, les aliments et les boissons, les cosmétiques, etc. en raison de leurs avantages, notamment pour augmenter la durée de conservation du produit, préserver le produit, et la disponibilité en différentes formes, tailles et couleurs sont certains des principaux facteurs contribuent à stimuler le marché mondial du verre d’emballage. En outre, la consommation croissante d’alcool à travers le monde a contribué à l’augmentation significative du taux de croissance du marché du verre d’emballage. Le verre d’emballage a été très utilisé par l’industrie des alcools, en conséquence la croissance de l’industrie des alcools a un impact direct sur le marché de la croissance du marché du verre d’emballage. Les fabricants du secteur cosmétique se concentrent sur l’adoption de solutions d’emballage intelligentes qui augmentent la durée de vie du produit et ne réagissent pas avec le produit chimique qui y est stocké, et le récipient en verre est adapté à ce type d’emballage. De plus, le flacon conteneur est très utilisé dans l’industrie cosmétique car il augmente la valeur du produit. D’autre part, en raison de la pandémie de COVID-19, la chaîne d’approvisionnement perturbée a affecté l’industrie de l’emballage. Le marché mondial du verre de conteneurs devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision 2022-2030.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00093

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.

Dynamique du marché : marché mondial du verre de conteneurs

L’essor de l’industrie alimentaire et des boissons a augmenté la demande d’alcool, ce qui a encouragé la hausse du marché du verre d’emballage. De plus, le développement du secteur pharmaceutique et l’adoption du verre de contenants par les hôpitaux et les laboratoires sont quelques-uns des principaux facteurs qui prévoient de faire croître le marché mondial du verre de contenants au cours de la période de prévision.

Cependant, certains facteurs, notamment la fragilité et les transports critiques, entravent la croissance du marché mondial du verre de conteneurs au cours de la période de prévision.

L’acteur du marché a la possibilité d’investir dans un marché émergent pour obtenir davantage de bénéfices sur les ventes au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques pour développer un verre léger et résistant aux UV aident les principaux acteurs du marché ciblé à créer de nouvelles opportunités de revenus au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché : marché mondial du verre de conteneurs

Le marché mondial du verre de conteneurs est segmenté en fonction du conteneur et des régions. Le marché mondial du verre de contenants est segmenté en fonction du contenant en bouteilles, pots, flacons et ampoules. Le segment des bouteilles devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Montée de l’industrie cosmétique à travers le monde, les crèmes, parfums et lotions sont généralement conditionnés en bouteille pour augmenter l’attrait esthétique. L’utilisation de bouteilles en verre est particulièrement élevée dans l’industrie cosmétique car elle augmente la valeur du produit.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché mondial du verre pour conteneurs est segmenté en produits pharmaceutiques, cosmétiques et parfums, emballages pour aliments et boissons, etc. Parmi les utilisations finales segmentées, on estime que le segment des emballages pour aliments et boissons détient la plus grande part de marché. La croissance de l’industrie alimentaire et des boissons a fait augmenter la demande d’alcool, ce qui contribue à stimuler ce segment d’utilisation finale au cours de la période de prévision.

Aperçu régional : marché mondial du verre de conteneurs

Dans la région, le marché mondial du verre de conteneurs est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique. On estime que l’Amérique du Nord détient une part importante des revenus en raison de la forte demande des fabricants de cosmétiques, d’aliments et de boissons. De plus, la présence de grands fabricants d’aliments et de boissons opérant dans cette région ainsi que l’offre de produits innovants devraient soutenir davantage la croissance du marché mondial du verre de contenants au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance plus rapide en raison de la présence d’acteurs pharmaceutiques majeurs opérant dans le pays dans cette région.

Paysage concurrentiel : marché mondial du verre pour conteneurs

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial du verre de conteneurs sont Ardagh Group, Becton, Dickinson and Company, Adelphi Pharmaceutical, Schott AG, Piramal Glass Limited, Owens-Illinois, Inc., Wiegand-Glas GmbH, Adelphi Pharmaceutical, Vidro, SA, Frigoglass , Consol Glass (Pty) Ltd., Stevanato Group, Saverglass SAS, Beatson Clark Ltd., AGI Glasspack Limited, Amcor Plc., Hindusthan National Glass & Industries Limited, Nampak Ltd., Vidrala SA et d’autres acteurs.

En raison de l’augmentation de la préférence des consommateurs pour les produits respectueux de l’environnement, on estime que le marché des récipients en verre accueillera de nouveaux entrants dans un avenir proche. L’investissement dans de nouvelles catégories de produits avec une stratégie de prix différenciée permet aux fabricants d’attirer de nouveaux clients et de gagner une part de marché importante dans les différentes catégories de produits.

Segmentation détaillée: marché mondial du verre de conteneurs

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022-2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par contenant – Bouteilles, bocaux, flacons et ampoules Par utilisation finale – Produits pharmaceutiques, cosmétiques et parfums, emballages pour aliments et boissons et autres Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités de l’industrie dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté le verre de conteneurs mondial rapport de marché basé sur le conteneur, l’utilisation finale et la région.

Marché mondial du verre de conteneurs, par conteneur:

Bouteilles

Bocaux

Flacons et ampoules

Marché mondial du verre de conteneurs, par utilisation finale:

Pharmaceutique

Cosmétiques & Parfums

Emballages pour aliments et boissons

Les autres

Vérifiez la remise instantanée @ https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00093

Marché mondial du verre de conteneurs, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

Profil de la société:

Groupe Ardagh*

Présentation de l’entreprise

Portefeuille de produits

Points saillants

Performance financière

Stratégies commerciales

Demande de rapport Table des matières @ https://www.marketreporthub.com/table_of_contents.php?id=00093