Analyse, taille, part et prévisions de l’industrie mondiale du marché des tableaux blancs interactifs 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial des tableaux blancs interactifs

L’enseignement classique en classe a été transformé par l’apprentissage numérique. L’émergence des cours d’apprentissage en ligne et des salles de classe virtuelles augmente la demande de tableaux blancs interactifs à travers le monde. Le tableau blanc interactif offre une expérience d’apprentissage engageante, adaptative et conviviale, et ses résultats gagnent en popularité dans divers secteurs, notamment les entreprises, l’éducation et le gouvernement. De plus, la numérisation rapide, la communication et l’augmentation de l’institut de haute technologie dans la société. L’augmentation des investissements dans l’infrastructure des technologies de l’information et de l’apprentissage (ILT) dans les instituts, l’initiative nationale de formation et les applications d’apprentissage mobile a transformé la méthode traditionnelle d’apprentissage et d’enseignement des conseils. En outre, les efforts du gouvernement pour augmenter le taux d’alphabétisation dans les pays en développement contribuent également à stimuler le marché.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a touché les fabricants impliqués dans diverses industries et a obstrué l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, des matières premières à la livraison du produit fini. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Le rapport inclura en détail l’impact de COVID-19 sur le marché cible.