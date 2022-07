Analyse, taille, part et prévisions de l’industrie mondiale du marché des OMICS spatiaux 2022-2030

La taille du marché mondial des OMICS spatiaux devrait valoir environ XX millions de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial des OMICS spatiaux était évaluée à XX millions de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Facteurs de croissance

Les startups et les acteurs bien établis ont poursuivi le développement de leurs produits et lancé de nouvelles solutions, démocratisé leurs offres au-delà des innovateurs et se sont engagés dans des fusions et acquisitions. Le champ spatial OMICS est issu de l’imagerie hyperplexée ; cependant, les principaux acteurs se sont tournés vers le développement de solutions et de produits de transcriptomique spatiale.

Les progrès rapides dans le séquençage des tissus, des gènes et des cellules individuelles ont entraîné l’émergence du séquençage génomique spatial. Les techniques spatiales OMICS offrent des données quantitatives sur l’expression des gènes et la visualisation de la cartographie de l’ADN et de l’ARN dans les coupes de tissus. Le développement de nouvelles technologies pour les OMICS spatiaux devrait créer des opportunités lucratives pour les domaines de la recherche translationnelle ainsi que des diagnostics.

Le segment de la technologie de la génomique spatiale devrait se développer au TCAC le plus rapide tout au long de la période de prévision en raison d’une augmentation du lancement de nouvelles plateformes. L’intégration de solutions à haut débit dans les études de transcriptomique, de génomique et de protéomique a permis de déterminer le lien entre l’apparition de la maladie et la position du génome.

Faits saillants du rapport

Le segment de la transcriptomique spatiale a dominé le marché avec une part de XX % en 2020. Les progrès continus des technologies de séquençage ont accéléré l’étude transcriptomique des cellules individuelles. Pour l’étude approfondie des organismes multicellulaires, des efforts sont déployés pour concevoir de nouvelles solutions d’analyse génomique à haut débit tout en conservant les informations spatiales de l’échantillon/tissu sous observation ou la localisation subcellulaire de l’ADN/ARN analysé.

Le développement de diverses méthodes in situ améliore les capacités d’exploration de l’information spatiale dans l’investigation biologique. Ces méthodes ont conduit à la convergence des domaines de la biochimie et de la génétique moléculaire axés sur la fonction avec des domaines axés sur la structure tels que l’histologie et l’embryologie, permettant ainsi une étude moléculaire spatialement résolue des processus biologiques.

Le segment des consommables représentait la plus grande part de 63,01 % en 2020 en raison du taux d’utilisation élevé et du lancement de nouveaux produits. Par exemple, en mars 2021, Bruker a lancé de nouveaux consommables pour la réticulation chimique des protéines (XL-MS). Le nouvel agent de réticulation PhoX facilite la purification des protéines à partir de mélanges de complexes réactionnels XL-MS. De plus, la société prévoit de lancer trois agents de réticulation clivables pour cliver les agents de réticulation générés dans les expériences MS.

Le lancement de nouveaux instruments est directement associé au développement des consommables. Par conséquent, cela entraîne les instruments ainsi que le segment des consommables. En décembre 2020, NanoString a annoncé le développement d’un imageur moléculaire spatial (SMI). Il s’agit d’une plate-forme OMICS spatiale de nouvelle génération conçue pour l’analyse multiplexée de protéines et d’ARN pour des cellules individuelles dans des échantillons de tissus FFPE. La plateforme devrait être lancée d’ici 2022.

Le segment de l’analyse instrumentale a dominé le marché avec une part des revenus de 57,69 % en 2020. La croissance du segment peut être principalement attribuée aux progrès substantiels réalisés dans des instruments tels que la microscopie et la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse est l’un des outils les plus prometteurs utilisés pour quantifier les acides nucléiques et les protéines.

Il présente plusieurs avantages tels que des opérations à haute résolution, à grande vitesse et à haut débit pour le profilage des protéines, qui sont ensuite utilisées pour analyser des échantillons biologiques complexes. Cela facilite de nouvelles applications telles que le développement de nouveaux médicaments, la découverte de biomarqueurs et les diagnostics.

Le segment de la fixation au formol et de l’inclusion de paraffine (FFPE) détenait la plus grande part de 67,26% en 2020. Le FFPE est considéré comme un type d’échantillon standard le plus utilisé pour la conservation des tissus humains à des fins de diagnostic clinique, et détient donc une part majeure dans le marché mondial. Cette technique est considérée comme la meilleure dans la recherche sur la morphologie des tissus à des fins d’histopathologie clinique et de diagnostic.

De plus, les spécimens FFPE se trouvent en abondance dans les banques de tissus cliniques, ce qui contribue à la croissance du segment. Cependant, ils sont incompatibles avec le séquençage du transcriptome au niveau unicellulaire en raison de la dégradation de l’ARN et des dommages à l’ARN pendant le stockage et l’extraction. Par conséquent, les chercheurs se concentrent sur de nouvelles approches pour accroître l’application de la FFPE dans les études transcriptomiques spatiales.

Le segment des instituts de recherche universitaire et translationnelle a dominé le marché avec une part de revenus de 99,60 % en 2020. Une augmentation de l’adoption de l’OMICS spatial pour traduire les réponses tissulaires en temps réel à un agent externe augmente l’adoption de la technologie dans la recherche translationnelle. Les études translationnelles dans le domaine de la génomique aident les chercheurs et les professionnels de la santé à analyser le comportement des tissus et cellules humains de différents individus dans différents environnements.

Ces informations vitales peuvent conduire à l’évolution de nouvelles et meilleures façons de prévenir les maladies. Par exemple, la transcriptomique unicellulaire s’avère utile pour les neuroscientifiques pour comprendre les types de cellules formant le cerveau. Ces méthodes permettent de comprendre l’architecture spatiale des tissus nerveux et d’évaluer le fonctionnement du cerveau. Cependant, cela nécessite en outre de relier les types de cellules moléculaires à des facteurs physiologiques, morphologiques et comportementaux.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de 54,80% en 2020. Cela peut être attribué à la prévalence croissante du cancer, à la demande croissante de médecine personnalisée, aux établissements de santé bien développés et à la disponibilité de nouvelles techniques de diagnostic. Les taux croissants de morbidité et de mortalité dus au cancer et à d’autres troubles métaboliques, auto-immuns et inflammatoires ont entraîné une augmentation du besoin de développer de nouvelles thérapies, stimulant ainsi le marché dans cette région.

De plus, les entreprises opérant en Amérique du Nord lancent de nouvelles initiatives et programmes pour découvrir et augmenter les applications translationnelles, ce qui contribue davantage à la croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, NanoString Technologies, Inc. a lancé le programme d’accès à la technologie (TAP) grâce auquel la société analysera des échantillons de tissus de patients à l’aide de la plateforme Spatial Molecular Imager et du GeoMx Digital Spatial Profiler. Par conséquent, de telles initiatives contribuent à étendre les applications de la biologie spatiale dans la région.

Joueurs clés

10x Génomique

Génomique en queue d’aronde

S2 Genomics, Inc.

NanoString Technologies, Inc.

Génomique des sept ponts

PerkinElmer, Inc.

Bio-Techne

Société Danaher

IonPath, Inc.

Millennium Science Pty Ltd.

Akoya Biosciences, Inc.

Société Fluidigm

Diagnostic Diagenode

Biognosys SA

Rébus Biosystèmes

Ultivue, Inc.

Vizgen Corp.

Technologies BioSpyder

Brucker

Brooks Automation, Inc.

Segmentation du marché

Perspectives technologiques Transcriptomique spatiale Méthodes basées sur le séquençage Microdissection par capture laser (LCM), par type de tissu Échantillons de tissus FFPE Les autres Analyse in-vivo du transcriptome (TIVA) Séquençage in situ Séquençage de la microtomie IHC Techniques d’imagerie d’ARN basées sur la microscopie, par méthodes Hybridation in situ par fluorescence d’ARN à molécule unique (smFISH) Sondes à cadenas / Amplification du cercle roulant Sondes ADN ramifiées Génomique spatiale POISSON Imagerie d’ADN en direct basée sur la microscopie Outils de perturbation du génome Séquençage massivement parallèle Techniques biochimiques Les autres Protéomique spatiale Techniques d’imagerie Microscopie Imagerie multiplexée par faisceau d’ions Spectrométrie de masse Techniques d’immunofluorescence Techniques de centrifugation Les autres

Perspectives du produit Instruments Par modes automatique Semi-automatisé Manuel Par type Plateformes de séquençage IHC Microscopie Cytométrie en flux Spectrométrie de masse Les autres Consommables Logiciel Outils bioinformatiques Outils d’imagerie Bases de données de stockage et de gestion

Perspectives du flux de travail La préparation des échantillons L’analyse instrumentale L’analyse des données

Type d’échantillon Outlook FFPE Frais Congelé

Perspectives d’utilisation finale (chiffre d’affaires, millions USD, 2017 – 2028) Instituts de recherche académique et translationnelle Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Perspectives régionales Amérique du Nord NOUS Canada L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Espagne Italie Pays-Bas Asie-Pacifique Japon Chine Inde Corée du Sud Australie Singapour Amérique latine Brésil CHOSE Afrique du Sud



Le rapport d’étude de marché Spatial OMICS couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, la dernière analyse dynamique, etc., et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché OMICS spatial pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2022 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés sur la base de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur l’état du marché mondial de l’OMICS spatial, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Spatial OMICS aux États-Unis, en Europe et en Chine.

Il est pertinent de considérer que dans une économie mondiale volatile, nous n’avons pas seulement effectué des prévisions de marché Spatial OMICS en termes de TCAC, mais également étudié le marché en fonction de paramètres clés, y compris la croissance d’une année sur l’autre (YoY), pour comprendre la certitude du marché et de trouver et de présenter les opportunités lucratives sur le marché.