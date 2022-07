Analyse, taille, part et prévisions de l’industrie mondiale du marché des diagnostics des maladies infectieuses 2022-2030

Selon MRH, le marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses représente XX milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre XX milliards d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Certains des facteurs clés influençant le marché sont la prévalence croissante des maladies infectieuses, la croissance des activités de R&D couplée au développement de nouvelles technologies et la montée en puissance de nouveaux tests de diagnostic pour le contrôle des maladies infectieuses. Cependant, le manque de techniciens/professionnels qualifiés et le coût élevé de ces appareils entravent la croissance du marché du diagnostic des maladies bactériennes.

Le diagnostic des maladies infectieuses consiste à identifier la présence d’un antigène/organisme étranger à l’aide d’outils de diagnostic tels que des kits. Toutes les bactéries qui causent des maladies infectieuses sont appelées agents pathogènes. Le diagnostic de l’organisme responsable de la maladie bactérienne est toujours difficile car les infections présentent des symptômes tels que la léthargie et la fièvre.

Sur la base de l’application, les infections du système nerveux central (SNC) devraient augmenter à un rythme important au cours de la période de prévision. Les infections du système nerveux central causées par des bactéries ou des champignons peuvent entraîner un abcès cérébral ou une méningite bactérienne. Les infections du système nerveux central causées par des virus peuvent entraîner une méningite ou une encéphalite virale. Par géographie, l’Amérique du Nord devrait afficher une croissance considérable en raison de diverses initiatives gouvernementales et d’un accès facile aux instruments technologiquement avancés dans cette région.

Accédez à des exemples de pages de rapport @ https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00206

Certains des principaux acteurs du marché mondial du diagnostic des maladies infectieuses sont Abbott, Becton, Dickinson and Company, Bio-Rad Laboratories Inc., Cepheid, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Hologic, Inc. (Gen Probe), PerkinElmer Inc. , Groupe QIAGEN, Quidel Corporation, Roche Diagnostics et Siemens Healthcare.

Applications couvertes :

• Infection bactérienne

• Infection cardiovasculaire

• Infections du SNC

• Infection fongique

• Infections gastro -intestinales

• Maladies sexuellement transmissibles

• Infection virale

• Autres applications

Technologies couvertes :

• Microbiologie clinique

• Puce à ADN

• Séquençage d’ADN et séquençage de nouvelle génération (NGS)

• Immunodiagnostic

• Technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT)

• Réaction en chaîne par polymérase (PCR)

• Autres produits technologiques

couverts :

• Consommables

• Instruments

• Services

• Logiciels

Utilisateurs finaux couverts :

• Cliniques ambulatoires

• Organisation de recherche sous contrat

• Cliniques de diagnostic

• Laboratoires hospitaliers

• Instituts de recherche

Régions couvertes :

• Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

• Europe

o Allemagne

o Royaume-Uni

o Italie

o France

o Espagne

o Reste de l’Europe

• Asie-Pacifique

o Japon

o Chine

o Inde

o Australie

o Nouvelle-Zélande

o Corée du Sud

o Reste de l’Asie-Pacifique

• Amérique du Sud

o Argentine

o Brésil

o Chili

o Reste de l’Amérique du Sud

• Moyen-Orient et Afrique

o Arabie saoudite

o Émirats arabes unis

o Qatar

o Afrique du Sud

o Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Vérifiez la remise instantanée @c https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00206

• Ce que propose notre rapport :

o – Évaluations des parts de marché pour les segments régionaux et nationaux

o – Recommandations stratégiques pour les nouveaux entrants

o – Prévisions de marché pour un minimum de 9 ans de tous les segments, sous-segments et les marchés régionaux

o – Tendances du marché (moteurs, contraintes, opportunités, menaces, défis, opportunités d’investissement et recommandations)

o – Analyse stratégique : moteurs et contraintes, analyse produit/technologie, analyse des cinq forces de Porter, analyse SWOT, etc.

o – Recommandations stratégiques dans les principaux segments d’activité basés sur les estimations du marché

o – Aménagement paysager concurrentiel cartographiant les principales tendances communes

o – Profilage de l’entreprise avec des stratégies détaillées, des données financières et des développements récents

o – Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

• Offres de personnalisation gratuites :

o Tous les clients de ce rapport aura le droit de recevoir l’une des options de personnalisation gratuites suivantes :

o Profilage d’entreprise

o Profilage complet des acteurs du marché supplémentaires (jusqu’à 3)

o Analyse SWOT des acteurs clés (jusqu’à 3)

o Segmentation régionale

o Estimations du marché, prévisions et CAGR de tout pays de premier plan selon l’intérêt des clients (Remarque : dépend de la vérification de faisabilité)

o Analyse comparative concurrentielle

o Analyse comparative des principaux acteurs en fonction du portefeuille de produits, de la présence géographique et des alliances stratégiques.