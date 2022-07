Analyse, taille, part et prévisions de l’industrie mondiale du marché de la moto 2022-2030

Aperçu du marché:

Le terme moto peut être défini comme un véhicule à deux roues et il est principalement entraîné par un moteur à combustion interne. Ils sont également connus sous le nom de motos ou de vélos et de nos jours, les consommateurs optent également pour les motos électriques. Les motos sont construites avec de solides cadres métalliques et en fibre intégrés avec de nombreux composants mécaniques et électroniques ainsi qu’un moteur. Piaggio Vespa et TVS Jupiter, entre autres, sont peu d’exemples de motos. %.

Dynamique du marché :

Des facteurs tels que la demande de véhicules à grande vitesse, l’augmentation du revenu disponible, l’urbanisation croissante et les progrès technologiques qui devraient stimuler la croissance du marché de la moto. De plus, la génération est davantage attirée par les vélos, le marché a considérablement augmenté ces dernières années, principalement en raison de la présence de nombreux acteurs. De plus, l’industrie se développe en raison de la demande croissante de confort, de meilleurs moyens de transport et d’une plus grande efficacité énergétique. Les fabricants aux États-Unis participent à une R&D approfondie dans le développement de meilleures motos. Cependant, les coûts et les prix associés aux composants dans la fabrication de motos devraient entraver la croissance du marché des motos au cours de la période de prévision.

Acteurs du marché :

Bajaj Auto Ltd., BayerischeMotoren Werke (BMW) AG, Ducati Motor Holding SpA, Eicher Motors Limited, Harley-Davidson, Inc., Hero MotoCorp Ltd., Honda Motor Co., Ltd., KTM AG, Piaggio & C. SpA, Suzuki Motor Corporation, Triumph Motorcycles Ltd., TVS Motor Company Ltd., Vmoto Limited, Yamaha Motors Co., Ltd. et Zero Motorcycles, font partie des principaux acteurs du marché de la moto.

Segmentation du marché :

L’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, principalement en raison des progrès technologiques, de l’augmentation de la population et de l’augmentation du revenu disponible. Des pays comme la Chine et le Japon devraient représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les ventes mondiales de motos ont augmenté en raison de la hausse du niveau de vie dans les pays en développement. La Chine est le plus grand marché suivi de l’Inde et de l’Indonésie, principalement en raison de sa large base de population et de l’augmentation du niveau de revenu avec un meilleur niveau de vie.

En outre, la région Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché en 2017. La raison attribuée à la croissance du marché est la prolifération technologique et la demande croissante de vélos électriques. La région devrait croître à un rythme stagnant au cours de la période de prévision.

Marché segmenté sur la base du type de moteur :