Analyse SWOT du marché mondial de l’hôtellerie intelligente, potentiel futur et méthodologies de croissance

Les besoins des clients sont bien compris par les experts tirant parti de leur expertise et de leur solide base de connaissances pour identifier et évaluer la concurrence et définir des programmes stratégiques, avec des objectifs à court terme et des objectifs à long terme. Ce rapport sur le marché de l’hôtellerie intelligente constitue une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché et une forte croissance de l’entreprise. Il est devenu nécessaire pour ce marché en évolution rapide de prendre en charge un tel rapport de marqueur qui met au courant des conditions du marché autour. Ce rapport d’étude de marché sur l’hôtellerie intelligente identifie, évalue et analyse les tendances à venir ainsi que les principaux moteurs, contraintes, défis et opportunités sur le marché de cette industrie. Toutes les données de recherche et d’analyse de ce rapport Smart Hospitality sont cartographiées dans un modèle exploitable,

Principales caractéristiques du marché mondial (États-Unis, Union européenne et Chine) de l’hôtellerie intelligente :

Le rapport met en évidence les caractéristiques du marché Smart Hospitality, notamment les revenus, le prix régional moyen pondéré, le taux d’utilisation des capacités, le taux de production, les marges brutes, la consommation, l’importation et l’exportation, l’offre et la demande, l’analyse comparative des coûts, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

Faits saillants du marché analytique et approche

Le rapport sur le marché mondial de l’hôtellerie intelligente (États-Unis, Union européenne et Chine) fournit les données rigoureusement étudiées et évaluées des principaux acteurs de l’industrie et leur portée sur le marché au moyen de plusieurs outils d’analyse. Les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porters, l’étude de faisabilité, l’analyse SWOT et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour examiner la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

Liste des meilleurs acteurs présentés dans le rapport sur le marché de l’hôtellerie intelligente ;

NEC Corporation, Huawei Technologies Co. Ltd., IBM Corporation, Cisco, Siemens, Schneider Electric, Johnson Controls, Honeywell International Inc., Oracle, Infor, Winhotel Solution SL, BuildingIQ, WiSuite, Qualsoft Systems Pvt. Ltd., SAMSUNG, BLAZON HOTELS, Control4Corporation, , Guestline, Cloudbeds, Frontdesk Anywhere, entre autres

Facteurs de marché:

La demande croissante de gestion optimisée de l’expérience client en temps réel stimule la croissance du marché

Une croissance attrayante des revenus et des coûts d’exploitation faibles stimulent la croissance du marché

L’adoption croissante de l’IoT et des systèmes de gestion de l’énergie propulse la croissance du marché

Les développements technologiques avancés dans l’hospitalité intelligente contribuent à la croissance de l’entreprise

Contraintes du marché :

Le coût initial élevé du déploiement limite la croissance du marché

Les complexités d’intégration sur les systèmes et réseaux existants entravent la croissance du marché

La disponibilité limitée de personnel techniquement qualifié entrave la croissance du marché

Principales régions et pays étudiés dans ce rapport :

Régions Amérique du Nord Amérique du Sud et centrale L’Europe  Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Des pays États Unis Argentine Royaume-Uni Chine Arabie Saoudite Canada Chili Allemagne Japon Émirats arabes unis Mexique Brésil La France Inde Turquie Italie, Espagne, NORDIC {Suède, Norvège, Finlande, Danemark, etc.} et Russie Australie, Singapour, Japon , Corée du Sud Egypte et Afrique du Sud

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont illuminés ci-dessous :

Par type

Logiciel Système de gestion des opérations hôtelières Mobilité du personnel et gestion de la main-d’œuvre Gestion des stocks et de la logistique La gestion des recettes Système de sécurité intégré Système de vidéosurveillance Système de contrôle d’accès Système de gestion des incidents d’urgence Système d’automatisation de bâtiment d’hôtel Plateforme de gestion de l’énergie Système de gestion des installations Système de gestion du service client Systèmes de réservation centralisés Système d’automatisation et de contrôle de salle Système de gestion de l’expérience client Solutions technologiques de communication intégrées Système de gestion de réseau Communications unifiées et collaboration Système de gestion des appareils mobiles Prestations de service Services professionnels Des services de consultation Déploiement et intégration Assistance et entretien Services gérés



Par type d’hôtel

Hôtels d’affaires

Héritage et Boutique Hôtels

Centres de villégiature et spas

Autres

Par modèle de déploiement

Sur site

Sur demande

Par application

Hôtels

Croisière

Yachts de luxe

Autres

Les régions incluses sont : États-Unis, Europe, Chine, Japon, Asie du Sud-Est, Inde et Amérique centrale et du Sud

Avantages clés:

Le rapport fournit une analyse qualitative et quantitative des tendances actuelles du marché Smart Hospitality, des prévisions et de la taille du marché pour déterminer les opportunités existantes. L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la puissance des acheteurs et des fournisseurs pour permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales stratégiques et de déterminer le niveau de concurrence dans l’industrie. Les principaux facteurs d’impact et les principales poches d’investissement sont mis en évidence dans la recherche. Les principaux pays de chaque région sont analysés et leur contribution aux revenus est mentionnée. Le rapport sur le marché fournit également une compréhension de la position actuelle des acteurs du marché actifs dans le secteur Hôtellerie intelligente.

