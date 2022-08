Analyse SWOT du marché européen des dispositifs d’administration de vaccins, y compris les acteurs clés, les activités, l’analyse régionale, l’analyse de la recherche, la croissance, les tendances, la part et les prévisions 2027

Se espera que el mercado europeo de dispositivos de administración de vacunas experimente un crecimiento del mercado durante el período de pronóstico de 2020 a 2027. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 7,5 % durante el período de pronóstico de 2020 a 2027 y se espera que alcance USD 1.301,25 millones para 2027 desde USD 735,63 millones en 2019. El desarrollo de nuevas vacunas y el mayor apoyo e inversión del gobierno son los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

Los dispositivos de administración de vacunas incluyen características como el desarrollo de nuevas vacunas y afectarán el lanzamiento de nuevos productos de los fabricantes en el mercado, lo que aumenta su demanda, así como la creciente carga de enfermedades infecciosas que impulsa la demanda de una administración precisa de vacunas para provocar una fuerte respuesta inmunitaria tras la administración de vacunas específicas. .

El informe de mercado Dispositivos de administracion de vacunas proporciona detalles sobre la cuota de mercado, los nuevos desarrollos y el analisis de la cartera de productos, el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en terminos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estrategicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el escenario y el análisis de mercado de Dispositivos de administración de vacunas, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado.

Alcance y tamaño del mercado europeo Dispositivos de administración de vacunas

El mercado de dispositivos de administración de vacunas está segmentado según el producto, la vía de administración, el tipo, la marca, la dosis, el tipo de vacuna, la modalidad, la facilidad de uso, el usuario final y el canal de distribución. El crecimiento entre segmentos te ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarte al mercado y determinar tus principales áreas de aplicación y la diferencia entre tus mercados objetivo.

Según el producto, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en jeringas , autoinyectores, inyectores de chorro, microagujas, administración por inhalación/pulmonar, sistema de microinyección, dispositivos de inyección con pluma, implantes biodegradables, sistemas de inyección sin aguja basados ​​en electroporación, sistemas orales/sistemas de administración de vacunas sublinguales, dispositivos de autoaprendizaje y otros dispositivos. En 2020, se espera que el segmento de jeringas domine el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que los profesionales de la salud utilizan principalmente jeringas en diferentes instalaciones de administración de vacunas.

Según la vía de administración, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en intramuscular, subcutánea e intradérmica. En 2020, se espera que el segmento intramuscular domine el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que es el procedimiento de administración de vacunas más elegido entre los proveedores de vacunas.

Según el tipo, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en vacunas comercializadas y vacunas en etapa clínica (electroporación). En 2020, se espera que las vacunas comercializadas dominen el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que los autoinyectores, inyectores de chorro, jeringas, microinyecciones, entre otros, son varios tipos de dispositivos de administración de vacunas disponibles en el mercado.

Según la marca, el mercado de dispositivos de administración de vacunas está segmentado en el sistema de pulverización nasal BD accuspray, el sistema de jeringa precargable de vidrio BD hypak para vacunas, el sistema de inyección precargable de desactivación automática BD uniject, Gx InnoSafe, Gx RTF clearject, plajex y otros. En 2020, se espera que otros segmentos dominen el mercado de dispositivos de administración de vacunas debido a la presencia de una amplia variedad de dispositivos de administración de vacunas y su uso para determinar las dosis precisas de la vacuna COVID-19 en efecto.

Según la dosis, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en fijo y variable . En 2020, se espera que el segmento fijo domine el mercado de dispositivos de administración de vacunas como el volumen definido de vacuna administrada para producir una respuesta inmunitaria eficaz.

Según el tipo de vacuna, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en poliovacina oral bivalente, vacuna BCG, vacuna contra el tétanos y la difteria, vacuna DTP-HEPB-HIB, vacuna contra la influenza, vacuna antineumocócica conjugada, vacuna contra el sarampión y otras. En 2020, el segmento de las vacunas antipoliomielíticas orales bivalentes está dominando el mercado de los dispositivos de administración de vacunas debido a la creciente prevalencia de la poliomielitis y la creciente demanda de mejores sistemas de administración de vacunas en las mucosas.

Según la modalidad, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en dispositivos de administración automática de vacunas y dispositivos de administración manual de vacunas. En 2020, el segmento de dispositivos de administración automática de vacunas está dominando el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que los inyectores automáticos, entre otros dispositivos, se pueden manejar fácilmente en el hogar, lo que reduce la necesidad de un administrador de vacunas específico.

Sobre la base de la facilidad de uso, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en desechables y reutilizables. En 2020, el segmento desechable domina el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que las jeringas tecnológicamente avanzadas, como las jeringas autodesechables, se utilizan ampliamente para la administración de vacunas. Además, los dispositivos de administración de vacunas desechables superan los riesgos de transmisión de infecciones.

Sobre la base del usuario final, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en hospitales , centros comunitarios, centros de atención domiciliaria, institutos académicos y de investigación, centro de cirugía ambulatoria y otros. En 2020, el segmento hospitalario domina el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que el número máximo de personas visita los hospitales para obtener la dosis precisa de la vacuna.

Sobre la base del canal de distribución, el mercado de dispositivos de administración de vacunas se segmenta en licitaciones directas, minoristas y otros. En 2020, el segmento de licitación directa domina el mercado de dispositivos de administración de vacunas, ya que es la principal fuente de suministro de dispositivos de administración de vacunas por parte de hospitales, clínicas, centros comunitarios, entre otros.

Análisis a nivel de país del mercado de dispositivos de administración de vacunas

Se analiza el mercado de Dispositivos de administración de vacunas y se proporciona información sobre el tamaño del mercado según el país, el producto, la vía de administración, el tipo, la marca, la dosis, el tipo de vacuna, la modalidad, la facilidad de uso, el usuario final y el canal de distribución. Los países cubiertos en el informe de mercado Dispositivos de administración de vacunas son Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Suiza, Países Bajos, Bélgica, Rusia, Turquía y el resto de Europa.

Alemania domina el mercado europeo debido a la creciente demanda de dispositivos de administración de vacunas para el segmento de dispositivos estacionarios de administración de vacunas. La sección de país del informe también proporciona factores de impacto en el mercado Dispositivos de administración de vacunas individuales y los cambios regulatorios en el mercado de país que tienen un impacto en las tendencias actuales y futuras del mercado. Los puntos de datos como las ventas nuevas, las ventas de reemplazo, la demografía del país, los actos regulatorios y las tarifas de importación y exportación son algunos de los principales indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para cada país. Además,

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de dispositivos de administración de vacunas

El panorama competitivo del mercado de Dispositivos de administración de vacunas proporciona detalles por competidor. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios e instalaciones de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento de productos, las tuberías de prueba de productos, las aprobaciones de productos, las patentes, la amplitud y el alcance del producto. , dominio de aplicaciones, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos proporcionados anteriormente solo están relacionados con el enfoque de la empresa en el mercado de dispositivos de administración de vacunas.

Las principales empresas que venden dispositivos de administración de vacunas son BD, Gerresheimer AG, Corium Inc., iHealthNet LLC, Enesi, SCHOTT AG (una subsidiaria de Carl-Zeiss-Stiftung), 3M, Terumo Europe NV (una subsidiaria de Terumo Corporation), West Pharmaceutical Services, Inc., Bespak Europe Ltd., Antares Pharma, entre otros actores nacionales y globales. Las empresas de todo el mundo también inician varios lanzamientos de productos y acuerdos que también están acelerando el mercado de dispositivos de administración de vacunas.

