Analyse SWOT du marché Éclairage plasma, innovations, tendances émergentes, acteurs clés, portée future | Prévision 2026

Pour connaître le marché en profondeur, le rapport d’étude de marché est la solution parfaite. Un rapport de marché tel que Plasma Lighting permet de savoir comment le marché va se comporter au cours des années de prévision en donnant des informations sur la définition, les classifications, les applications et les engagements du marché. La segmentation du marché est également couverte en détail en tenant compte de plusieurs aspects qui ne manqueront pas d’aider les entreprises. Une équipe d’analystes et de chefs de projet multilingues est qualifiée pour servir les clients sur tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les domaines clés de développement, la modélisation d’applications et l’utilisation des technologies, les stratégies d’acquisition, l’exploration des opportunités de croissance de niche et de nouveaux marchés.

Le marché mondial de l’éclairage plasma devrait passer de sa valeur estimée initiale à une valeur estimée en enregistrant un TCAC substantiel de 6,3 % au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. La prise de conscience mondiale croissante des éclairages écoénergétiques est un facteur clé pour la croissance de ce marché.

Principaux concurrents/acteurs du marché

LUMA LEDS, Ceravision, HIVE LIGHTING, Ka Shui International Holdings Ltd., Gavita International BV, Fusion Lux, Saturn Overseas Trading LLC., BIRNS, Inc, Ningbo Aishi Electric Equipment Co. ., Ltd., Solaronix SA, RFHIC Corporation, Jofam Sàrl, Ampleon, pinkRF, Pandora Green SpA, PURE PLASMA LIGHTING, Green de Corp, Lumartix SA, SQUARE 1 PRECISION LIGHTING, INC., entre autres.

Segmentation : Marché mondial de l’ éclairage plasma

Par composant

Guide d’ondes

Lightron

Cavité Résonateur

Ensemble d’ampoule

Par puissance

300 W

3 700 W

4 1 000 W

Par application

Routes, rues et tunnels

Sports et divertissement

Horticulture

Industriel

Autres

Par géographie

Amérique du Nord

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

la Belgique

Pays-Bas

la Suisse

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

AE

Israël

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Développements clés sur le marché :

En avril 2017, Pure Plasma Lighting a lancé le système d’éclairage à plasma développé pour l’industrie horticole d’une capacité de 1 000 watts. Le produit est développé en formant un partenariat avec Maltani Corporation pour fournir une lumière de la plus haute qualité aux clients du marché horticole. La société a renforcé son portefeuille de produits pour le marché de l’éclairage horticole en proposant des produits de plus grande capacité

En mai 2015, LUXIM, une filiale du Groupe LUMA a été renommée LUMA America Corporation. L’entreprise fabrique et vend les produits d’éclairage à plasma sous le groupe LUMA. Avec cela, la société gérera toutes les opérations sur les marchés d’Amérique centrale, du Sud et du Nord avec LUMA. La société LUMA a ciblé les acteurs du marché américain à travers cette étiquette de marque « Made In America » ​​pour augmenter leur présence et leur clientèle sur le marché.

Principaux faits saillants du marché Éclairage plasma dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit un impact de COVID-19 sur le marché Éclairage plasma ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région pendant la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché Éclairage plasma. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs choisis par les principaux acteurs impliqués dans le marché Éclairage plasma.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

