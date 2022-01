Analyse SWOT du marché du refroidissement des centres de données par principales tendances futuristes de 2021 à 2028

Le marché du refroidissement des centres de données devrait passer de 10 271,0 millions de dollars US en 2021 à 25 552,2 millions de dollars US d’ici 2028; il devrait croître à un TCAC de 14,0% de 2021 à 2028.

Avec l’augmentation exponentielle de la consommation d’Internet, le développement de systèmes logiciels et d’applications haut de gamme et l’augmentation du nombre d’appareils interconnectés dans les réseaux publics et privés alimente un volume de données toujours croissant. La nécessité de stocker et de traiter ce volume important de données a encouragé les entreprises à adopter des solutions de stockage et de traitement avancées, entraînant ainsi le centre de données. Avec l’adoption croissante, le marché du refroidissement des centres de données est de plus en plus devenu un aspect crucial de l’économie moderne, des serveurs qui fonctionnent dans les PME au centre de données d’organisation qui soutient les grandes entreprises et les plantations qui gèrent des services de cloud computing hébergés par les géants de la technologie, notamment Amazon, Facebook, Google et autres. Dans le sillage de l’économie numérique qui fait boule de neige à l’échelle mondiale et d’une industrie des centres de données, qui doit constamment rester en avance sur les feuilles de route informatiques des clients, différents utilisateurs finaux ont émergé pour se distinguer avec des exigences variables en matière de centres de données.

La pénétration croissante des appareils connectés et l’accès facile à Internet, associés à la baisse du coût des services Internet, ont entraîné une demande accrue de stockage de données dans le monde entier. Cela est dû à la demande croissante pour l’analyse de mégadonnées et les services basés sur le cloud, tels que les contenus en ligne, y compris les films, les applications, les vidéos et les médias sociaux. La proportion du trafic des centres de données généré par le cloud était d’environ 1,2 zettaoctet de données, selon Cisco Systems, ce qui représentait 46% du trafic total. Cela a permis aux entreprises basées sur le cloud de déployer plus d’espace informatique dans leurs centres de données. Plusieurs industries explorent les offres de cloud et découvrent les avantages des services de centres de données pour répondre à leurs besoins liés au cloud. Ces développements affectent directement l’augmentation des besoins en Internet des objets (IoT) et en données des entreprises, entraînant ainsi la construction d’un grand nombre de centres de données à travers le monde.

Le rapport final ajoutera l’analyse de l’impact du Covid-19 dans ce rapport Marché du refroidissement des centres de données.

S’adaptant à la nouvelle pandémie récente de COVID-19, l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial du refroidissement des centres de données est inclus dans le présent rapport. L’influence de la nouvelle pandémie de coronavirus sur la croissance du marché du refroidissement des centres de données est analysée et décrite dans le rapport.

Le marché mondial du refroidissement des centres de données a été segmenté comme suit:

Marché du Refroidissement des Centres de Données – en offrant:

Solution

Service

Marché du Refroidissement des Centres de données – par composant:

Refroidisseurs

Système de Climatisation

échangeur

Tours de Refroidissement

Unités de Traitement d’Air

Humidificateur

Autres

Marché du Refroidissement des Centres de Données – par Type de Refroidissement:

Refroidissement Basé Sur la Pièce

Refroidissement à base de Rack

Refroidissement par Rangée

Marché du Refroidissement des Centres de Données – par Type de Centre de Données:

Centre de Données d’Entreprise

Centre de Données de Colocation

Centre de Données en Gros

Centre de Données Hyperscale

Marché du Refroidissement des Centres de Données – par Secteur Vertical

BFSI

Fabrication

INFORMATIQUE & Télécom

Médias et Divertissement

Commerce de détail, Gouvernement et Défense

Soins

Énergie

Autres

La recherche fournit des réponses aux questions clés suivantes:

Quel est le taux de croissance estimé du marché pour la période de prévision 2021-2028? Quelle sera la taille du marché pendant la période estimée? Quelles sont les principales forces motrices responsables de l’évolution du marché du refroidissement des centres de données au cours de la période de prévision? Qui sont les principaux fournisseurs du marché et quelles sont les stratégies gagnantes qui les ont aidés à prendre pied sur le marché du refroidissement des centres de données? Quelles sont les principales tendances du marché qui influencent le développement du marché du refroidissement des centres de données dans différentes régions? Quelles sont les principales menaces et défis susceptibles d’agir comme un obstacle à la croissance du marché du refroidissement des centres de données? Quelles sont les principales opportunités sur lesquelles les leaders du marché peuvent compter pour gagner en succès et en rentabilité?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également personnaliser ce rapport pour obtenir des chapitres sélectionnés ou une couverture régionale avec des régions telles que l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe.

