Analyse Swot du marché du recyclage des déchets électroniques par les principaux acteurs DOWA HOLDINGS, Ecoreco, Electronic Recyclers International

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché du recyclage des déchets électroniques jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de produit et matériau traité», le marché du recyclage des déchets électroniques devrait atteindre 8 199,04 millions de dollars américains d’ici 2028 à partir de 3 222,13 millions de dollars en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 14,3 % entre 2021 et 2028.

Le marché du recyclage des déchets électroniques a connu une croissance continue au cours des dernières années et devrait croître à un bon rythme au cours de la période de prévision 2021-2028. L’exploration fournit une vue et des informations à 360 °, mettant en évidence les principaux résultats de l’industrie du recyclage des déchets électroniques. Ces informations aident les décideurs commerciaux à formuler de meilleurs plans d’affaires et à prendre des décisions éclairées pour améliorer la rentabilité. De plus, l’étude aide les acteurs émergents ou émergents à comprendre les entreprises pour prendre des décisions éclairées. Certains des acteurs majeurs et émergents du marché sont DOWA HOLDINGS Co., Ltd ; Ecoreco Ltd. ; Electronic Recyclers International, Inc. (ERI); Enviro-Hub Holdings Ltd. ; Traitement électronique électrique mondial (GEEP); JX Nippon Mining and Metals Corporation; Sims Metal Management Limited ; Stena Metall AB; Tetronics limitée ;

Définition:

Un cycle de vie attendu de tout produit électronique est la durée impliquant son introduction, la maturité de la demande et les phases d’élimination ou de recyclage. Ces produits atteignent le stade du recyclage en raison de la fin de leur vie fonctionnelle, des mises à niveau des technologies associées et de l’évolution des demandes des consommateurs. Avec les innovations technologiques, de nouveaux produits dotés de fonctionnalités mises à jour et d’une sauvegarde de service supplémentaire remplacent les produits activés par des technologies plus anciennes, ce qui entraîne la génération de volumes massifs de déchets électroniques. Les appareils mobiles, les téléviseurs et les appareils informatiques font partie des segments électroniques à croissance rapide qui subissent des mises à niveau fréquentes. Il y a une augmentation continue des ventes de ces appareils électroniques avec une envolée du pouvoir d’achat avec la hausse du revenu disponible des personnes. L’espérance de vie de ces gadgets a été réduite à environ 3 à 4 ans ; en conséquence, le volume de déchets électroniques produits augmente rapidement, obligeant les acteurs de l’industrie du recyclage des déchets électroniques à établir un réseau de collecte et de traitement des déchets électroniques plus accessible sur le marché du recyclage des déchets électroniques. La vente continue d’articles électroniques, en particulier sur les marchés émergents, présentera un environnement lucratif pour la gestion des déchets électroniques dans les années à venir. Par exemple, dans l’industrie des smartphones, les fabricants améliorent continuellement leurs modèles d’année en année, ce qui conduit les clients à mettre au rebut leurs modèles existants, ce qui entraîne une augmentation du volume de déchets électroniques. Ce paramètre a un impact positif sur la croissance du marché du recyclage des déchets électroniques. convaincre les acteurs de l’industrie du recyclage des déchets électroniques d’établir un réseau de collecte et de traitement des déchets électroniques plus accessible sur le marché du recyclage des déchets électroniques. La vente continue d’articles électroniques, en particulier sur les marchés émergents, présentera un environnement lucratif pour la gestion des déchets électroniques dans les années à venir. Par exemple, dans l’industrie des smartphones, les fabricants améliorent continuellement leurs modèles d’année en année, ce qui conduit les clients à mettre au rebut leurs modèles existants, ce qui entraîne une augmentation du volume de déchets électroniques. Ce paramètre a un impact positif sur la croissance du marché du recyclage des déchets électroniques. convaincre les acteurs de l’industrie du recyclage des déchets électroniques d’établir un réseau de collecte et de traitement des déchets électroniques plus accessible sur le marché du recyclage des déchets électroniques. La vente continue d’articles électroniques, en particulier sur les marchés émergents, présentera un environnement lucratif pour la gestion des déchets électroniques dans les années à venir. Par exemple, dans l’industrie des smartphones, les fabricants améliorent continuellement leurs modèles d’année en année, ce qui conduit les clients à mettre au rebut leurs modèles existants, ce qui entraîne une augmentation du volume de déchets électroniques. Ce paramètre a un impact positif sur la croissance du marché du recyclage des déchets électroniques. les fabricants améliorent continuellement leurs modèles d’année en année, ce qui conduit les clients à mettre au rebut leurs modèles existants, ce qui entraîne une augmentation du volume de rebuts électroniques. Ce paramètre a un impact positif sur la croissance du marché du recyclage des déchets électroniques. les fabricants améliorent continuellement leurs modèles d’année en année, ce qui conduit les clients à mettre au rebut leurs modèles existants, ce qui entraîne une augmentation du volume de rebuts électroniques. Ce paramètre a un impact positif sur la croissance du marché du recyclage des déchets électroniques.

Les frontières sociales, environnementales et économiques sont le principal facteur de préoccupation lors du transfert de technologie standard vers les pays d’Asie-Pacifique. De plus, la prédominance et le succès du secteur informel doivent être pris en compte avant de commencer un tel transfert de technologie vers ces pays. La clé d’un programme réussi de gestion des déchets électroniques réside dans des modèles innovants qui permettent au secteur informel d’adopter des méthodes de recyclage sûres. D’autre part, les opérations dangereuses sont également sous-traitées à des recycleurs professionnels sur le marché du recyclage des déchets électroniques. La nécessité de mettre l’accent sur l’encouragement du secteur informel à accroître les efforts de collecte et de prétraitement des déchets électroniques par la formation et le transfert de technologie devrait créer d’énormes opportunités pour les acteurs du marché du recyclage des déchets électroniques.

Merci d’avoir lu la publication de recherche Global E-scrap Recycling Industry ; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique, LATAM, l’Europe, les pays nordiques, l’Océanie ou l’Asie du Sud-Est ou juste l’Asie de l’Est.

