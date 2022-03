Analyse SWOT du marché des véhicules hybrides, technologies émergentes, croissance et prévisions 2029

Le rapport d’analyse de marché des véhicules hybrides de classe mondiale est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les segments principaux et l’analyse géographique. Ce rapport de marché est une analyse de fond complète de l’industrie des véhicules hybrides, qui comprend une évaluation du marché parental. Le rapport aide également à hiérarchiser les objectifs du marché et à réaliser des activités rentables. Cette analyse donne un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide au sein du cadre de prévision de l’estimation.

Le marché des véhicules hybrides devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour atteindre une valeur estimée à 339,7 milliards USD d’ici 2029 et croître à un TCAC de 10,0% dans les pays susmentionnés. période de prévision.

Le véhicule hybride utilise essentiellement les deux sources d’alimentation différentes telles qu’un moteur électrique ou un moteur électrique avec une batterie de stockage d’énergie et des piles à combustible. Les deux types courants de véhicules hybrides sont l’hybride parallèle et l’hybride série.

Les facteurs tels que la demande croissante de véhicules respectueux de l’environnement, la réduction du coût de la batterie et l’augmentation des normes d’émission et la demande croissante d’efficacité énergétique alternative ont entraîné une croissance de la valeur marchande. En outre, l’augmentation des initiatives gouvernementales visant à améliorer les véhicules hybrides devrait accélérer la croissance du marché. Cependant, le coût élevé des véhicules hybrides et la demande croissante de BEV et de FCEV restreindront davantage la portée de la croissance du marché.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des véhicules hybrides sont Toyota Motor Sales, USA, Inc., Ford Motor Company, AB Volvo, Continental AG, ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Motor Company, Honda Motor Company, Schaeffler India Limited, BorgWarner Inc., Delphi Technologies, Allison Transmission Inc., Magna International Inc., Cummins Inc, Eaton, MAHLE GmbH, Robert Bosch GmbH, DENSO CORPORATION, Mitsubishi Motors North America, Inc., entre autres acteurs nationaux et mondiaux. La part de marché et les données sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : Marché mondial des véhicules hybrides

Sur la base du type, le marché des véhicules hybrides est segmenté en hybride parallèle et hybride série.

Le segment de la propulsion du marché des véhicules hybrides est divisé en HEV, PHEV et NGV.

Le segment de l’hybridation du marché des véhicules hybrides est divisé en véhicules micro-hybrides, hybrides légers et hybrides complets.

Le segment des types de composants du marché des véhicules hybrides est divisé en moteurs électriques, transmission et batterie.

Sur la base du type de véhicule, le marché des véhicules hybrides est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Analyse compétitive

Le paysage concurrentiel du marché Véhicules hybrides fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des véhicules hybrides.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

