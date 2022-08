Analyse SWOT du marché des véhicules autonomes, dernières innovations, tendances émergentes, taille de l’industrie, perspectives de croissance et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur les véhicules autonomes met à disposition des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent sûrement se fier aux informations fournies dans ce rapport car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des véhicules autonomes affichera un TCAC de 20,52 % pour la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre la valeur marchande de 188 534,6 millions USD d’ici 2028.

Le véhicule autonome, également appelé véhicule sans conducteur, est un type d’automobile qui peut fonctionner de manière autonome sans aucune intervention humaine. Il peut exécuter des fonctions essentielles en détectant et en réagissant aux conditions extérieures et à l’environnement grâce à des programmes supérieurs et intégrés. Il comprend un système avancé d’aide à la conduite (ADAS), une technologie de capteur avancée, des processeurs d’algorithmes complexes, des systèmes de contrôle intelligents et des actionneurs pour collecter des informations et effectuer des tâches et des actions réactives telles que le freinage, la direction et l’accélération.

Le marché des véhicules autonomes devrait croître au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, en raison de la forte croissance de la technologie des véhicules connectés et des applications de mobilité dynamique. En outre, l’augmentation du besoin d’options de conduite sûres, productives et efficaces et l’intégrité de la technologie persuadent également largement la croissance du marché des véhicules autonomes au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Segmentation:

Sur la base du type, le marché des véhicules autonomes a été segmenté en véhicules semi-autonomes et en véhicules entièrement autonomes.

Sur la base du capteur, le marché des véhicules autonomes est segmenté en ultrasons, radar, LIDAR, capteur d’image et autres.

Sur la base du matériel et des logiciels, le marché des véhicules autonomes est segmenté en caméras, systèmes GPS et systèmes de communication.

Le segment des applications du marché des véhicules autonomes est segmenté en transport, logistique militaire et défense.

En fonction du niveau d’automatisation, le marché des véhicules autonomes est segmenté en niveaux 3, 4 et 5.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des véhicules autonomes sont:

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des véhicules autonomes sont ZF Friedrichshafen AG, Volkswagen AG, Daimler AG, Texas Instruments Incorporated, DENSO CORPORATION, BYD Company Ltd., Robert Bosch GmbH, AB Volvo, Nissan, BorgWarner Inc., Visteon Corporation, Continental AG, NXP Semiconductors, BMW AG, Magna International Inc., Infineon Technologies AG, Renesas Electronics Corporation, Intel Corporation, Tesla et Valeo, entre autres. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays

Le marché des véhicules autonomes est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des véhicules autonomes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché des véhicules autonomes

Partie 04 : Dimensionnement du marché des véhicules autonomes

Partie 05 : Segmentation du marché des véhicules autonomes par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

