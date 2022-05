Analyse Swot du marché des variateurs de fréquence par les principaux acteurs Siemens AG, ABB, American Electric Technologies

Le rapport sur le marché des variateurs de fréquence comprend un résumé des principaux acteurs clés opérant sur le marché, leurs offres de produits, leur taille, leur part, leur croissance, les tendances, les derniers développements clés, l’analyse SWOT, la faisabilité et les rendements des investissements, ainsi que les tendances de croissance et les prévisions pour 2022. jusqu’en 2028. Le rapport calcule également la solution de marché, le service, le déploiement, les revenus et le taux de croissance. Il comprend une évaluation complète de l’état de croissance du marché et du risque de marché.

Un variateur de fréquence est un dispositif déployé pour ajuster la tension et la fréquence du moteur qui aide à contrôler la vitesse du moteur afin d’atteindre l’efficacité requise du système. Les boîtes de vitesses ou les moteurs à plusieurs vitesses fournissent un contrôle de processus discret et sont fréquemment remplacés par VFD qui fournit un contrôle de processus continu. Les applications de VFD comprennent les ventilateurs et pompes centrifuges, les soufflantes, les systèmes HVAC, les mélangeurs, les convoyeurs, les compresseurs, les machines-outils, les tours et les poinçonneuses. Les variateurs de fréquence offrent des avantages économiques significatifs en termes de consommation d’électricité, de réduction de l’usure des joints et des arbres, etc.

La hausse des prix de l’énergie dans plusieurs régions a fait grimper la demande de commandes de moteurs efficaces, stimulant ainsi le marché des VFD. De plus, dans le but de réduire la consommation d’énergie globale, les ingénieurs d’exploitation se concentrent en permanence sur le déploiement de variateurs de fréquence avancés. L’émergence de nouveaux domaines d’application tirant parti des avantages d’un faible coût d’exploitation avec le déploiement de VFD devrait également créer des opportunités de revenus heureuses sur le marché mondial des variateurs de fréquence. L’avancement du VFD pour prendre en charge l’intégration des variateurs de fréquence avec le moteur existant augmente également l’adoption. Cette tendance est plus prononcée en Amérique du Nord, car les utilisateurs finaux y sont plus conscients des avantages du VFD dans de telles applications.

Téléchargez un exemple exclusif de PDF de ce rapport @ https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000488/

Le rapport de recherche sur le marché mondial des entraînements à fréquence variable fournit une analyse qualitative et quantitative pour la période de 2022 à 2028 par les principaux fabricants clés :

Liste des meilleurs joueurs clés mentionnés :

Fuji Electric Co., Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG, ABB Ltd., American Electric Technologies Inc. (AETI), General Electric Company, Hitachi Limited, Honeywell International Inc., Rockwell Automation Inc., Johnson Controls Inc., Emerson Automatisation industrielle, Toshiba International Corporation et Schneider Electric.

Régions et pays prometteurs mentionnés dans le rapport sur les Marché des variateurs de fréquence :

Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM)

The Insight Partners vous fournit une analyse de recherche mondiale sur le marché des entraînements à fréquence variable et des prévisions jusqu’en 2028. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché mondial, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. . Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des variateurs de fréquence au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2022-2028.

Sur le plan géographique , ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, des tendances, la taille, la part, un aperçu de la société et le taux de croissance de Variateur de fréquence dans ces régions, de 2022 à 2028.

Intéressé par l’achat de ce rapport ? Cliquez ici @ https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000488/

Quels sont les segments clés du marché ?

Par modèle de déploiement

Par solutions

Par Prestations

Par application

Par secteurs verticaux

Par géographie

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à notre large gamme de services de recherche. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com